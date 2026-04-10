HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khi ung thư “gõ cửa”, 3 thứ này của cơ thể có thể đổi màu

Lam Chi |

Một số dấu hiệu cảnh báo ung thư không xuất hiện bằng cơn đau dữ dội mà lại đến từ những thay đổi về màu sắc của một số vùng cơ thể.

Tờ China Times đưa tin về một trường hợp bệnh nhân nữ 60 tuổi mắc ung thư tụy. Được biết, bệnh nhân không hút thuốc, không uống rượu, cũng không có bệnh mạn tính. Khoảng một tháng trước khi đi khám, bà nhận thấy nước tiểu sẫm màu như trà đen, đồng thời ăn uống kém hơn, chỉ ăn một ít đã thấy no và sụt 5kg.

Điều đáng nói là trong suốt quá trình đó, cơ thể người phụ nữ này không xuất hiện cảm giác đau rõ rệt. Chỉ đến khi phần lòng trắng mắt và da bắt đầu ngả vàng, bà mới nhận ra tình trạng bất thường và tới bệnh viện kiểm tra.

Kết quả cho thấy tình trạng vàng dachỉ số men gan đều cao gấp 10 lần mức bình thường. Sau các bước kiểm tra tiếp theo, bệnh nhân được xác định mắc ung thư tụy, khối u có kích thước 4cm.

Đặc điểm của vàng da do ung thư tụy

- Ảnh 1.

Ung thư tụy (Ảnh minh họa).

Tờ China Times dẫn lời của bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Lin Xianghong (Đài Loan, Trung Quốc), phần lớn ung thư tụy ở giai đoạn sớm gần như không có triệu chứng rõ ràng. Nhiều trường hợp chỉ biểu hiện bằng cảm giác khó tiêu nhẹ hoặc hoàn toàn không có dấu hiệu gì, vì thế rất khó phát hiện sớm.

Tuy nhiên, khi khối u nằm ở đầu tụy, gần vị trí ống mật, nó có thể chèn ép đường mật và gây vàng da. Bác sĩ Lin Xianghong lưu ý, vàng da do ung thư tụy có một đặc điểm rất đáng sợ là thường không đi kèm cảm giác đau rõ rệt.

Vị bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa giải thích, nguyên nhân là vì khối u phát triển từ từ, chèn ép ống mật theo kiểu tăng áp lực chậm rãi. Cơ thể dần thích nghi với quá trình này nên không xuất hiện phản ứng viêm cấp tính, cũng không gây ra cơn đau dữ dội như nhiều người vẫn nghĩ.

Chính vì không đau, nhiều người dễ bỏ qua các thay đổi ban đầu của cơ thể và chỉ đi khám khi tình trạng đã nặng hơn.

Hãy chú ý tới sự thay đổi màu sắc của cơ thể

Bác sĩ Lin Xianghong cho biết hãy tự quan sát, nếu thấy có 3 thứ này trên cơ thể đổi màu, hãy cẩn trọng.

Đầu tiên là quan sát chất thải. Theo bác sĩ Lin Xianghong, sự thay đổi màu sắc của nước tiểu có thể là dấu hiệu phản ánh sớm tình trạng vàng da. Nếu nước tiểu sẫm như màu trà đen, hoặc phân có màu xám trắng, đó đều là những tín hiệu cảnh báo cần chú ý.

Tiếp theo là kiểm tra lòng trắng mắt. Bác sĩ khuyên có thể kéo nhẹ mi dưới xuống và quan sát dưới ánh sáng tự nhiên. Nếu vùng này không còn trắng mà chuyển sang vàng nhạt hoặc vàng rõ, cần đặc biệt cảnh giác.

Vị trí thứ ba là da. Khi toàn thân bắt đầu ngả vàng, điều đó cho thấy tình trạng vàng da đã trở nên rõ rệt hơn. Theo bác sĩ, nếu đợi đến lúc da toàn thân đổi màu mới đi khám thì đa số trường hợp đã ở mức nặng hơn.

Từ trường hợp người phụ nữ 60 tuổi nói trên, bác sĩ Lin Xianghong nhấn mạnh rằng có những tín hiệu cảnh báo ung thư không nằm ở cảm giác đau, mà ẩn trong những thay đổi rất nhỏ về màu sắc cơ thể. Nước tiểu, lòng trắng mắt và da là 3 vị trí mỗi người có thể tự quan sát hằng ngày. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, việc đi khám sớm là điều không nên chậm trễ.

Nguồn: China Times

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại