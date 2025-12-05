Người đàn ông đau "như đau đẻ", kêu gào đòi phẫu thuật ngay trong đêm: Lý do gây bất ngờ

Đau "như đau đẻ"

Bác sĩ Lực cho biết, trong y khoa có một loại đau được ví tương đương với đau đẻ – cơn đau quặn thận. Đây là tình trạng cấp cứu thường gặp, có thể khiến bệnh nhân hoảng loạn, mất kiểm soát hành vi vì mức độ đau quá lớn.

Mới đây, bác sĩ Lực đã tiếp nhận một nam bệnh nhân 39 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng ôm thắt lưng trái, mặt tái mét, vã mồ hôi. Kết quả chụp chiếu cho thấy bệnh nhân có viên sỏi niệu quản trái, đoạn sát bàng quang, kích thước 5 mm, chưa có biến chứng.

Theo phác đồ điều trị hiện hành, trường hợp này hoàn toàn có thể điều trị nội khoa, không cần can thiệp phẫu thuật. Bệnh nhân đã dùng thuốc giảm đau, nhưng cơn đau chưa thể dứt ngay lập tức. Do cơn đau quặn thận dữ dội, bệnh nhân liên tục đề nghị được phẫu thuật ngay: “Phẫu thuật đi! Cho tôi phẫu thuật ngay đi! Đau thế này ai mà chịu nổi!”.

Cơn đau quặn thận (ảnh minh họa).

“Nhiều bệnh nhân trong cơn đau dễ mất kiểm soát, thậm chí có lời nói nặng nề. Nhưng chúng tôi hiểu đó là phản ứng của cơn đau, không phải chủ ý của họ”, bác sĩ Lực chia sẻ.

Sau khi giải thích rõ bằng hình ảnh CT, bác sĩ trấn an người bệnh rằng viên sỏi có khả năng tự đào thải tới 90%. Phẫu thuật chỉ được thực hiện khi nội khoa không hiệu quả hoặc có biến chứng. Bệnh nhân được tăng liều thuốc giãn cơ, kháng viêm và giảm đau mạnh, đồng thời theo dõi sát diễn biến.

Sáng hôm sau, bệnh nhân tiểu ra sỏi, cơn đau biến mất hoàn toàn. Người bệnh gửi lời xin lỗi và cảm ơn ê-kíp vì đã thuyết phục anh không vội vàng phẫu thuật.

Bác sĩ Lực chia sẻ thêm một trường hợp bệnh nhân là đồng nghiệp của bác sĩ. Đó là một nữ bác sĩ sản khoa, cũng từng phải nhập viện vì viên sỏi 3,8 mm kẹt sát thành bàng quang. Dù là người có nhiều kinh nghiệm trong phẫu thuật nhưng nữ bác sĩ này vẫn liên tục đề nghị được phẫu thuật vì không thể chịu nổi cơn đau.

“Nhưng nhìn hình ảnh chụp, chúng tôi xác định viên sỏi chỉ cách lối ra khoảng 1 cm, hoàn toàn có thể tự thoát. Phẫu thuật là không cần thiết và gây tốn kém, ảnh hưởng sức khỏe”, bác sĩ Lực nói.

Sau vài giờ được điều trị nội khoa tích cực, nữ bác sĩ này đã giảm đau và sỏi tự di chuyển ra ngoài. Sau một ngày theo dõi, cô cũng hết đau, kết quả siêu âm cho thấy tình trạng sức khỏe của cô đã ổn định.

Lời khuyên từ bác sĩ

Theo bác sĩ Lực, trong điều trị sỏi tiết niệu, điều quan trọng là không nóng vội, nhất là khi viên sỏi còn nhỏ và chưa gây biến chứng. Trong hoàn cảnh dù cơn đau kéo đến cũng cần lưu ý những điểm sau:

- Tin tưởng chỉ định của bác sĩ. Nếu bác sĩ đánh giá có thể theo dõi và điều trị nội khoa, người bệnh nên kiên trì.

- Sỏi nhỏ vẫn có thể gây cơn đau lớn. Mức độ đau không phản ánh mức độ nguy hiểm.

- Uống nhiều nước, vận động nhẹ giúp hỗ trợ quá trình đào thải sỏi.

- Không yêu cầu phẫu thuật khi chưa cần thiết, bởi phẫu thuật luôn tiềm ẩn rủi ro và chỉ nên cân nhắc khi phương pháp nội khoa thất bại.

“Điều chúng tôi mong muốn nhất là lựa chọn phương án an toàn và hiệu quả nhất cho người bệnh. Sự phối hợp, kiên trì và tin tưởng của bệnh nhân có ý nghĩa quyết định trong kết quả điều trị”, bác sĩ Lực nhấn mạnh.