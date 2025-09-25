Người đàn ông có mỡ máu cao gấp 80 lần bình thường: Mỗi ngày đều uống một thứ nhiều người mê

Nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội

Sáng 21/9/2025, anh N.V.T (46 tuổi, trú tại xã Vân Bán, tỉnh Phú Thọ) được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị. Trước đó, anh có tiền sử tăng triglyceride máu nhưng không điều trị thuốc và vẫn duy trì thói quen uống khoảng 250ml rượu mỗi ngày và có chế độ ăn thiếu khoa học.

Kết quả xét nghiệm máu tại bệnh viện khiến các bác sĩ bất ngờ: chỉ số triglyceride của bệnh nhân lên tới 182,1 mmol/L – cao gấp gần 80 lần so với mức bình thường. Chụp cắt lớp vi tính phát hiện bệnh nhân bị viêm tụy cấp độ D theo phân loại Balthazar, có ổ dịch đơn độc quanh tụy.

Tình trạng của anh T được đánh giá là rất nặng, nếu không xử trí kịp thời có thể dẫn đến suy đa tạng, thậm chí có thể gây tử vong.

Bệnh nhân đang được lọc máu cấp cứu (Ảnh: TTYTKV).

Ngay sau khi chẩn đoán, các bác sĩ đã chỉ định lọc máu – thay huyết tương khẩn cấp. Chỉ sau khoảng 2 giờ, gần 500ml huyết tương trắng đục (chứa lượng mỡ máu rất cao) được loại bỏ ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Sau can thiệp, tình trạng đau bụng của anh T giảm rõ rệt.

Đến sáng 22/9, bệnh nhân tỉnh táo, bụng mềm, không còn chướng. Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số triglyceride giảm xuống còn 18,36 mmol/L. Hiện anh đang tiếp tục điều trị, theo dõi tích cực tại Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Thận nhân tạo.

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Thanh Thủy – Phó trưởng Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Thận nhân tạo (Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê) cho biết: “Viêm tụy cấp do tăng triglyceride là một trong những biến chứng nguy hiểm của rối loạn mỡ máu. Người bệnh có thể bị đau bụng dữ dội, buồn nôn, nôn, thậm chí suy đa cơ quan. Nếu không xử trí kịp thời, tỷ lệ tử vong rất cao”.

Theo bác sĩ Thủy, những người có mỡ máu cao cần tuân thủ điều trị bằng thuốc theo chỉ định của bác sĩ và kết hợp với chế độ ăn khoa học, giảm rượu bia, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ. Đồng thời, người bệnh cũng cần khám sức khỏe định kỳ để kiểm soát mỡ máu và phát hiện sớm nguy cơ biến chứng.

Rất nhiều người còn chủ quan, nghĩ rằng rối loạn mỡ máu chỉ gây béo phì hay ảnh hưởng đến tim mạch. Tuy nhiên, mỡ máu cao có thể dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm tụy cấp, nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Đây đều là những bệnh lý có thể đe dọa tính mạng của người bệnh, bác sĩ Thủy nhấn mạnh.

Trường hợp anh T. một lần nữa cho thấy sự nguy hiểm của việc coi nhẹ bệnh mỡ máu. Chỉ vì thói quen uống rượu hàng ngày và chế độ ăn thiếu khoa học, bệnh nhân đã phải đối mặt với viêm tụy cấp – một trong những cấp cứu nội khoa nguy hiểm nhất.