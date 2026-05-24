HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người đàn ông chịu cảnh tiểu buốt suốt 3 năm, bác sĩ sốc khi lấy ra viên sỏi nặng kỷ lục 1,3kg

Diệp Lục
|

Suốt 3 năm chịu đựng cảnh tiểu buốt nhưng chỉ nghĩ mình mắc bệnh tiền liệt tuyến thông thường, người đàn ông 56 tuổi không ngờ trong bàng quang đang tồn tại một viên sỏi khổng lồ nặng tới 1,3kg.

Một người đàn ông 56 tuổi tại Quảng Đông (Trung Quốc) vừa khiến các bác sĩ sửng sốt khi được phát hiện mang trong bàng quang viên sỏi khổng lồ nặng tới 1,3kg, kích thước tương đương hai nắm đấm người trưởng thành. Điều đáng nói, bệnh nhân đã chịu đựng tình trạng tiểu buốt, tiểu ngắt quãng suốt 3 năm trời nhưng không đi khám vì nghĩ mình chỉ mắc bệnh tuyến tiền liệt thông thường.

3 năm chịu đựng triệu chứng “tưởng nhẹ” nhưng ngày càng nặng

Theo truyền thông Trung Quốc, bệnh nhân họ Trần, sống tại huyện Từ Văn, thành phố Trạm Giang. Khoảng 3 năm trước, ông bắt đầu xuất hiện các triệu chứng tiểu nhiều lần, tiểu gấp và đau buốt khi đi vệ sinh. Mỗi lần tiểu tiện, dòng nước tiểu thường đột ngột bị ngắt giữa chừng, buộc ông phải đổi tư thế hoặc chờ một lúc mới có thể tiếp tục đi tiểu.

Không chỉ vậy, ông còn nhiều lần tiểu ra máu và đau vùng bụng dưới. Tuy nhiên, vì nghĩ đây là biểu hiện phổ biến của bệnh tiền liệt tuyến ở tuổi trung niên, cộng thêm công việc đồng áng bận rộn, người đàn ông này chỉ tự mua thuốc uống cầm chừng thay vì đến bệnh viện kiểm tra.

Theo thời gian, các triệu chứng ngày càng nghiêm trọng. Ban ngày ông không dám đi xa vì luôn có cảm giác buồn tiểu, ban đêm phải thức dậy 3-4 lần để đi vệ sinh, khiến giấc ngủ bị ảnh hưởng nặng nề.

Chỉ đến khi không thể tiếp tục chịu đựng, ông mới được gia đình đưa tới khoa Tiết niệu của Bệnh viện trực thuộc Đại học Y khoa Quảng Đông cơ sở Từ Văn để thăm khám.

Kết quả kiểm tra khiến các bác sĩ bất ngờ: bên trong bàng quang của bệnh nhân có một viên sỏi khổng lồ gần như chiếm toàn bộ không gian chứa nước tiểu. Viên sỏi đã gây giãn đài bể thận và niệu quản hai bên, đồng thời kèm theo nhiễm trùng đường tiết niệu nghiêm trọng.

Người đàn ông chịu cảnh tiểu buốt suốt 3 năm, bác sĩ sốc khi lấy ra viên sỏi nặng kỷ lục 1,3kg- Ảnh 1.

Theo bác sĩ Lâm Uyên, Phó trưởng khoa Tiết niệu, viên sỏi có kích thước khoảng 10x13cm và nặng tới 1,3kg. Đây được xem là viên sỏi bàng quang lớn nhất từng được ghi nhận tại khu vực phía Tây tỉnh Quảng Đông.

Bác sĩ cảnh báo: Đừng xem nhẹ triệu chứng tiểu bất thường

Các chuyên gia cho biết, sỏi bàng quang hình thành khi nước tiểu tồn đọng lâu ngày trong bàng quang, khiến các khoáng chất kết tinh thành tinh thể rồi phát triển dần theo thời gian. Ở nam giới lớn tuổi, nguyên nhân phổ biến thường liên quan tới phì đại tuyến tiền liệt, nhiễm trùng tiết niệu kéo dài hoặc rối loạn chức năng bàng quang khiến việc tiểu tiện không được làm sạch hoàn toàn.

Trong trường hợp của ông Trần, việc trì hoãn điều trị suốt nhiều năm đã khiến viên sỏi ngày càng lớn, liên tục chèn ép thành bàng quang và gây áp lực lên hệ tiết niệu phía trên. Nếu tiếp tục kéo dài, bệnh nhân có nguy cơ suy giảm chức năng thận, thậm chí dẫn tới ure huyết cao và suy thận nguy hiểm tính mạng.

Trước ca bệnh hiếm gặp này, bệnh viện đã phải huy động nhiều chuyên khoa phối hợp để xây dựng phương án phẫu thuật phù hợp cũng như chuẩn bị các tình huống biến chứng có thể xảy ra. Ca phẫu thuật cuối cùng diễn ra thành công, viên sỏi khổng lồ được lấy ra an toàn.

Người đàn ông chịu cảnh tiểu buốt suốt 3 năm, bác sĩ sốc khi lấy ra viên sỏi nặng kỷ lục 1,3kg- Ảnh 2.

Sau điều trị, bệnh nhân không giấu được sự hối tiếc khi chia sẻ rằng giá như đi khám sớm hơn thì đã không phải chịu đựng đau đớn suốt nhiều năm.

Các bác sĩ cảnh báo, những dấu hiệu như tiểu buốt, tiểu nhiều lần, dòng tiểu yếu hoặc ngắt quãng, tiểu ra máu hay đau vùng bụng dưới không nên xem nhẹ. Đây có thể là dấu hiệu của sỏi tiết niệu hoặc nhiều bệnh lý nguy hiểm khác liên quan đến hệ bài tiết. Việc phát hiện và điều trị sớm không chỉ giúp giảm đau đớn mà còn ngăn ngừa nguy cơ tổn thương thận không hồi phục.

Phòng ngừa sỏi tiết niệu: Bác sĩ khuyến cáo theo hướng khoa học

Theo các chuyên gia tiết niệu, sỏi đường tiết niệu hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu duy trì thói quen sinh hoạt hợp lý và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ:

1. Uống đủ nước mỗi ngày

Khuyến cáo trung bình 1,5–2,5 lít nước/ngày (tùy thể trạng và mức độ lao động). Uống đủ nước giúp làm loãng nước tiểu, giảm nguy cơ kết tinh khoáng chất hình thành sỏi.

2. Không nhịn tiểu kéo dài

Thói quen nhịn tiểu làm nước tiểu ứ đọng lâu trong bàng quang, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và tăng nguy cơ hình thành sỏi.

3. Hạn chế thực phẩm giàu oxalat và muối

Cần cân đối các nhóm thực phẩm như nội tạng động vật, thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn mặn. Người có nguy cơ sỏi nên ăn uống đa dạng, tránh dư thừa một nhóm chất.

4. Kiểm soát bệnh lý nền

Các bệnh như phì đại tuyến tiền liệt, nhiễm trùng tiết niệu mạn tính, rối loạn chuyển hóa cần được điều trị sớm và theo dõi định kỳ.

5. Vận động thường xuyên

Hoạt động thể chất giúp cải thiện tuần hoàn, hỗ trợ chuyển hóa và giảm nguy cơ lắng đọng tinh thể trong đường tiết niệu.

6. Khám sức khỏe định kỳ

Siêu âm hệ tiết niệu và xét nghiệm nước tiểu định kỳ giúp phát hiện sỏi từ giai đoạn sớm, khi kích thước còn nhỏ và dễ điều trị.

(Nguồn: QQ)

Muốn biết gan khỏe hay không, nhìn móng tay là biết: Thấy 4 dấu hiệu này phải đi khám ngay!
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại