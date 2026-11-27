Ở tuổi 56, ông Vương thường không sử dụng bao cao su khi quan hệ vì nghĩ không còn phải lo chuyện sinh con. Kết quả xét nghiệm HIV sau đó khiến ông vô cùng bàng hoàng.

Ông Vương, 56 tuổi, tại Trung Quốc, đã sống một mình nhiều năm. Sau khi nghỉ hưu, cuộc sống của ông khá nhàn nhã. Hai năm trước, ông quen một người bạn đời mới. Hai người hòa hợp, mối quan hệ dần trở nên thân thiết.

Ông Vương nghĩ rằng ở độ tuổi này, mình không còn phải lo lắng về chuyện sinh con. Hơn nữa, cơ thể thường ngày không có biểu hiện khó chịu rõ rệt nên mỗi khi quan hệ, hai người hiếm khi nghĩ đến việc sử dụng bao cao su.

Vài tháng trước, ông Vương đến bệnh viện kiểm tra vì cảm thấy không khỏe. Bác sĩ đề nghị ông thực hiện một số xét nghiệm sàng lọc thông thường. Trong đó, kết quả xét nghiệm sàng lọc HIV cho thấy dương tính.

Nhìn vào phiếu kết quả, ông Vương vô cùng bất ngờ. Ông không thể ngờ rằng dù bình thường trông vẫn khỏe mạnh, mình lại nhận được kết quả như vậy.

Ảnh minh họa

Bác sĩ giải thích rằng kết quả sàng lọc dương tính chưa đồng nghĩa với việc đã được chẩn đoán xác định nhiễm HIV. Người bệnh cần thực hiện thêm các xét nghiệm theo quy trình để kiểm tra và xác nhận. Sau những xét nghiệm tiếp theo, ông Vương cuối cùng được xác định đã nhiễm HIV.

Trên thực tế, HIV không phải căn bệnh chỉ gặp ở người trẻ và cũng không tự động tránh xa con người khi tuổi tác tăng lên. Cả thanh thiếu niên, người trẻ lẫn người trung niên và cao tuổi đều cần nâng cao ý thức phòng ngừa.

Không chỉ người trẻ, người từ 50 tuổi trở lên cũng cần cảnh giác với HIV

HIV là virus gây suy giảm miễn dịch ở người. Sau khi xâm nhập cơ thể, virus tấn công những tế bào quan trọng của hệ miễn dịch, đặc biệt là tế bào lympho T CD4+. Khi chức năng miễn dịch suy yếu dần, người bệnh có thể dễ mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội và những bệnh lý liên quan.

Theo số liệu về công tác phòng, chống HIV/AIDS do Cục Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Quốc gia Trung Quốc công bố năm 2024, lây truyền qua đường tình dục chiếm hơn 98% số trường hợp, trong đó lây truyền qua quan hệ tình dục khác giới chiếm hơn 70%.

Nhiều người cho rằng HIV chủ yếu xuất hiện ở người trẻ, vì vậy người trung niên và cao tuổi không cần quá quan tâm. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy.

Theo số liệu về công tác phòng, chống HIV/AIDS do Cục Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Quốc gia Trung Quốc công bố năm 2024, số ca nhiễm được báo cáo ở cả nhóm từ 50 tuổi trở lên và tỷ lệ của nhóm này đang tăng qua từng năm, chủ yếu là nam giới.

Nguy cơ nhiễm HIV ở nhóm tuổi này gia tăng có thể liên quan đến một số yếu tố thực tế. Một bộ phận người dân thiếu ý thức về tình dục an toàn, cho rằng tuổi đã cao, không còn nhu cầu tránh thai nên không cần sử dụng bao cao su. Một số người khác thiếu kiến thức liên quan, không nhận thức được nguy cơ lây nhiễm và không đi xét nghiệm kịp thời sau khi quan hệ tình dục không có biện pháp bảo vệ.

Ngoài ra, có người cho rằng các biểu hiện như sốt, mệt mỏi, sụt cân là do tuổi tác hoặc những bệnh mạn tính khác, từ đó bỏ lỡ cơ hội xét nghiệm và phát hiện sớm.

Phòng ngừa HIV: 4 việc quan trọng cần thực hiện

HIV chủ yếu lây truyền qua quan hệ tình dục, đường máu và từ mẹ sang con. Virus không lây qua những hoạt động sinh hoạt thông thường như bắt tay, ôm, ăn uống chung, dùng chung đồ dùng văn phòng hay bị muỗi và côn trùng đốt.

Để giảm nguy cơ lây nhiễm, mỗi người có thể thực hiện những biện pháp sau:

Duy trì quan hệ tình dục an toàn

Sử dụng bao cao su đúng cách khi quan hệ tình dục. Không nên bỏ qua biện pháp bảo vệ chỉ vì tuổi tác, tình trạng hôn nhân hoặc không còn nhu cầu sinh con. Tùy tình hình thực tế, cả hai người trong mối quan hệ có thể chủ động xét nghiệm HIV.

Không dùng chung bơm kim tiêm và vật dụng cá nhân có thể dính máu

Tránh dùng chung bơm kim tiêm, dao cạo râu và những vật dụng cá nhân khác có khả năng tiếp xúc với máu. Khi xăm mình, xỏ khuyên tai hoặc thực hiện các thủ thuật tương tự, cần lựa chọn cơ sở uy tín, bảo đảm dụng cụ được khử khuẩn đúng quy trình hoặc sử dụng dụng cụ dùng một lần.

Xử lý kịp thời sau khi có nguy cơ phơi nhiễm

Nếu quan hệ tình dục không có biện pháp bảo vệ, bao cao su bị rách hoặc xảy ra sự cố khác có khả năng dẫn đến lây nhiễm, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tư vấn về điều trị dự phòng sau phơi nhiễm (PEP).

Biện pháp dự phòng sau phơi nhiễm HIV cần được bắt đầu càng sớm càng tốt và muộn nhất không quá 72 giờ. Việc có cần sử dụng thuốc hay không phải do bác sĩ đánh giá.

Chủ động xét nghiệm, không chờ đến khi xuất hiện triệu chứng

Xét nghiệm HIV có thời kỳ cửa sổ, tức khoảng thời gian sau khi phơi nhiễm mà xét nghiệm có thể chưa phát hiện được virus. Thời gian này khác nhau tùy phương pháp xét nghiệm.

Theo tài liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Quốc gia Trung Quốc, thời kỳ cửa sổ của xét nghiệm kháng thể thường là 4-12 tuần, trong khi xét nghiệm axit nucleic thường là 1-4 tuần. Thời điểm xét nghiệm cụ thể và việc có cần xét nghiệm lại hay không cần căn cứ vào phương pháp được sử dụng cũng như tư vấn của bác sĩ.

Cần lưu ý, kết quả sàng lọc HIV dương tính chưa đồng nghĩa với chẩn đoán xác định. Người xét nghiệm vẫn cần thực hiện thêm các bước kiểm tra để xác nhận.

Hiện nay, HIV có thể được kiểm soát hiệu quả bằng phương pháp điều trị kháng virus đúng quy trình. Nếu được phát hiện sớm và điều trị phù hợp, người nhiễm HIV có thể duy trì sức khỏe và sống lâu dài. Mọi người không nên vì sợ hãi hoặc hiểu lầm mà né tránh xét nghiệm. Phòng ngừa HIV không phải là việc chỉ dành cho một nhóm tuổi hay một nhóm đối tượng nhất định, mà là kiến thức sức khỏe mọi người đều cần trang bị.