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Người đàn ông 58 tuổi nhờ “kén ăn” 4 thứ mà tránh được đột quỵ: Không ít gia đình vẫn dùng mỗi ngày

Thiên Ân
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Ở tuổi 58, thói quen “kén ăn” của người đàn ông này lại trở thành điều được bác sĩ đặc biệt chú ý.

Nhiều người trung niên cho rằng chỉ cần tránh thịt mỡ, mỡ động vật và chuyển sang ăn thanh đạm là có thể bảo vệ mạch máu. Bởi vậy, không ít người thường xuyên ăn cháo trắng, dưa muối hoặc những bữa ăn rất ít thịt.

Tuy nhiên, ăn thanh đạm không đơn giản là ăn ít chất béo. Bài viết trên Sohu đề cập trường hợp của một người đàn ông họ Trương, 58 tuổi sống tại Quảng Châu (Trung Quốc) có thói quen khá đặc biệt trên bàn ăn: ông “kén” 4 nhóm thực phẩm quen thuộc. Đây cũng là những thực phẩm được khuyến cáo nên kiểm soát trong chế độ ăn nhằm bảo vệ sức khỏe tim mạch.

4 thứ người đàn ông 58 tuổi “kén ăn”

1. Thực phẩm muối mặn

Dưa muối, rau củ muối, đồ ngâm mặn… là món quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình. Tuy nhiên, đây cũng có thể là nguồn cung cấp lượng muối đáng kể.

Chế độ ăn nhiều natri có liên quan đến tăng huyết áp, trong khi huyết áp cao là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng của đột quỵ. Lượng muối hàng ngày không chỉ đến từ muối được cho trực tiếp khi nấu ăn mà còn có trong nước chấm, gia vị và nhiều thực phẩm chế biến sẵn.

- Ảnh 1.

Thực phẩm muối mặn có thể khiến lượng natri nạp vào cơ thể tăng cao nếu sử dụng thường xuyên (Ảnh Sohu)

2. Một số thực phẩm chứa chất béo chuyển hóa

Nhóm thứ hai là các loại thực phẩm chế biến có thể chứa chất béo chuyển hóa, chẳng hạn một số loại bánh ngọt, bánh quy, đồ ăn sử dụng dầu hydro hóa. Chất béo chuyển hóa có thể làm tăng cholesterol LDL, thường được gọi là cholesterol “xấu”, đồng thời ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe tim mạch.

Do đó, khi mua thực phẩm đóng gói, người tiêu dùng nên chú ý bảng thành phần và thông tin dinh dưỡng thay vì chỉ dựa vào cảm giác món đó có nhiều dầu mỡ hay không.

- Ảnh 2.

Thực phẩm chứa chất béo chuyển hóa là nhóm nên hạn chế để bảo vệ sức khỏe tim mạch (Ảnh Arnott)

3. Thực phẩm nhiều đường và tinh bột tinh chế

Bánh ngọt, đồ uống nhiều đường cùng những món chứa nhiều carbohydrate tinh chế cũng nằm trong danh sách mà người đàn ông 58 tuổi hạn chế.

Đáng chú ý, một bữa ăn trông có vẻ “thanh đạm” với cháo trắng hoặc mì trắng chưa chắc đã cân bằng nếu thường xuyên thiếu rau, nguồn protein và các nhóm thực phẩm cần thiết khác.

Thay vì kiêng khem cực đoan, chế độ ăn nên đa dạng, kết hợp hợp lý ngũ cốc nguyên hạt, rau củ và nguồn protein phù hợp.

4. Thịt chế biến sẵn

Xúc xích, thịt xông khói, thịt nguội và thịt hộp tiện lợi, dễ sử dụng nhưng thường chứa nhiều muối. Vì vậy, đây cũng là nhóm thực phẩm không nên xuất hiện quá thường xuyên trong chế độ ăn.

Điểm đáng chú ý là “kén ăn” trong trường hợp này không đồng nghĩa với loại bỏ hoàn toàn 4 nhóm thực phẩm. Điều quan trọng hơn là kiểm soát lượng và tần suất sử dụng.

- Ảnh 3.

Thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói, thịt nguội thường chứa lượng muối đáng kể (Ảnh Sohu)

Những dấu hiệu đột quỵ cần đặc biệt chú ý

Ngoài chế độ ăn, việc nhận biết sớm dấu hiệu đột quỵ cũng rất quan trọng.

Nếu đột ngột xuất hiện tình trạng yếu hoặc tê một bên cơ thể, méo miệng, nói khó, nói không rõ hoặc các triệu chứng thần kinh bất thường khác, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Không nên chờ triệu chứng tự biến mất hoặc tự điều trị tại nhà, bởi thời gian cấp cứu có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng điều trị và phục hồi.

Bên cạnh việc hạn chế các thực phẩm kể trên, người trung niên và cao tuổi nên duy trì chế độ ăn cân bằng, kiểm soát lượng muối và đường bổ sung, ưu tiên thực phẩm ít chế biến và vận động phù hợp.

“Kén ăn” đúng cách vì thế không phải chỉ ăn những món mình thích, mà là biết lựa chọn và kiểm soát những thực phẩm xuất hiện thường xuyên trên bàn ăn.

Theo Sohu

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Tags

đột quỵ

dinh dưỡng

muối mặn

Chất béo chuyển hóa

thịt chế biến sẵn

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