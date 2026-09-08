Người đàn ông 50 tuổi “tim suýt chết đuối” chỉ vì gãi 1 nốt nhọt

Bác sĩ cảnh báo bất kì ai có nốt nhọt này tốt nhất đừng nên gãi kẻo gặp nguy.

Ông Lã 50 tuổi ở Trung Quốc, không bao giờ ngờ rằng một "cơn cảm nhẹ" lại có thể đưa ông đến bờ vực sinh tử. Đầu tháng 7, ông bắt đầu bị sốt tái phát, có lúc lên tới 38,7°C, thỉnh thoảng kèm theo đau ngực dữ dội và ho ra đờm trắng. Thấy những triệu chứng này khó chịu, ông chỉ uống thuốc chống viêm và hạ sốt rồi cố gắng chịu đựng. Mãi đến vài ngày sau, khi ngay cả nằm xuống cũng trở nên xa xỉ và ông cảm thấy như bị nghẹt thở, cuối cùng ông mới được đưa đến bệnh viện sau nhiều lần được gia đình thúc giục.

Bác sĩ cho biết ông Lã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, chỉ có thể ngồi thẳng và thở hổn hển. Độ bão hòa oxy ở đầu ngón tay của ông giảm xuống còn 85%, và huyết áp chỉ còn 95/55 mmHg. Nhân viên y tế ngay lập tức cho ông thở oxy lưu lượng cao. Khám thực thể cho thấy môi ông tím tái, tiếng tim yếu và xa, tim to hơn bình thường.

Siêu âm tim khẩn cấp cho thấy có một lượng lớn dịch trong khoang ngực, phần sâu nhất là 3cm - tương đương với việc tim bị bao bọc chặt trong một lớp nước, khiến tim không thể đập. Nếu tình trạng này tiếp tục phát triển, sẽ dẫn đến chèn ép tim gây tử vong. Các chỉ số nhiễm trùng cũng tăng cao đáng kể, và điện tâm đồ cho thấy nhịp tim nhanh xoang.Vì ông không thể nằm thẳng nên chưa thể chụp CT phổi được.

Qua quá trình thăm hỏi, người ta phát hiện ông Lã đã mắc bệnh tiểu đường hơn 10 năm nhưng chưa bao giờ thường xuyên kiểm tra đường huyết hoặc dùng bất kỳ loại thuốc nào, và việc kiểm soát đường huyết của ông cũng rất tệ. Trong quá trình khám sức khỏe, bác sĩ cũng phát hiện một số vết loét da đóng vảy trên cơ thể ông: một cục u tròn trên cẳng tay phải, và những vết sẹo tương tự trên đầu, bắp chân phải và đùi. Sau khi hỏi thêm, bác sĩ biết được rằng đây là những nhọt mà ông thường xuyên gãi và làm vỡ ra, mà không bao giờ đi khám bác sĩ. Vài năm trước, ông thậm chí còn phẫu thuật một cái nhọt phía sau tai trái.

Để điều trị cho ông Lã, các bác sĩ đã đưa kim chọc vào đường nách trước của khoang liên sườn thứ hai, hút ra chất dịch màu đỏ sẫm ở vùng quanh tim, ông Lã lúc này ngay lập tức cảm thấy dễ thở hơn nhiều.

Khi ông Lã có thể nằm thẳng một chút, bác sĩ lập tức tiến hành chụp CT phổi, kết quả cho thấy ông vẫn bị tràn dịch màng phổi hai bên và phù phổi khu trú ở cả hai phổi. Đồng thời, kết quả xét nghiệm NGS dịch màng ngoài tim cho thấy là vi khuẩn Staphylococcus aureus.

Một câu hỏi được đặt ra: liệu dịch trong phổi cũng do cùng một loại vi khuẩn gây ra? Để điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân, bác sĩ, với sự đồng ý của gia đình, đã thực hiện chọc hút dịch màng phổi và nội soi phế quản, đồng thời gửi dịch màng phổi và dịch rửa phế nang đi xét nghiệm NGS. Kết quả quả thực hoàn toàn phù hợp với kết quả xét nghiệm dịch màng ngoài tim: nhiễm trùng ở tim và phổi đều do cùng một loại Staphylococcus aureus gây ra.

Màng dịch bao quanh tim của bệnh nhân

Sau khi xác định rõ nguyên nhân gây bệnh, bác sĩ đã lập tức điều chỉnh phác đồ điều trị chống nhiễm trùng, đồng thời liên tục dẫn lưu dịch từ màng ngoài tim và khoang màng phổi. Chỉ vài ngày sau, ông Lã đã có thể ngủ nằm thẳng và thở dễ dàng hơn. Siêu âm tim kiểm tra lại trước khi xuất viện cho thấy chỉ còn lại một lượng nhỏ dịch. Một tháng sau, siêu âm tim và chụp CT ngực kiểm tra lại cho thấy kết quả hoàn toàn bình thường, và ông không còn bị tức ngực hay khó thở nữa.

Qua trường hợp này, các bác sĩ nhắc nhở người dân không nên nặn hoặc bóp mụn nhọt, và bệnh nhân tiểu đường phải đến gặp bác sĩ ngay lập tức nếu bị nhiễm trùng da. Giao tiếp hiệu quả và sự tin tưởng giữa bác sĩ và bệnh nhân là nền tảng quan trọng cho việc điều trị mọi loại bệnh tật.

Nguồn và ảnh: QQ