Người đàn ông 50 tuổi ăn cà tím mỗi ngày để chữa tiểu đường, 3 tháng sau bác sĩ hỏi: "Ông ăn gì thế?"

Nhiều người thường truyền tai nhau rằng cà tím là "thần dược" hạ đường huyết, điều này có thật không?

Tại phòng khám nội tiết của Bệnh viện Đa khoa trực thuộc Đại học Y khoa Quảng Đông (Quảng Đông, Trung Quốc), ông Trần (50 tuổi) ngồi đợi kết quả tái khám với tâm trạng vô cùng phấn khởi. Hỏi han thấy mấy người khác cũng mắc tiểu đường, ông vui vẻ chia sẻ về thực đơn ăn uống gần đây của mình.

Hóa ra, 3 tháng trước, ông đi khám vì mệt mỏi, ngứa da, uống bao nhiêu nước cũng khát thì phát hiện tiểu đường tuýp 2. Vốn là người chỉ khi ốm liệt giường mới chịu uống thuốc hay đến bệnh viện, ông bắt đầu tìm kiếm những cách chữa tiểu đường mà không phụ thuộc vào thuốc tây.

Ông bắt đầu cắt giảm tinh bột trong bữa ăn, tránh xa đồ ngọt và tập thể dục mỗi sáng. Trong một lần chạy bộ, ông vô tình gặp người quen, trò chuyện mấy câu người kia kể rằng trước đây họ hàng nhà mình trên thành phố lớn cũng có người mắc tiểu đường tuýp 2, thường nhờ bà gửi cà tím sạch trồng từ quê lên. Khuyên ông Trần về tìm hiểu xem giúp ích gì không.

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Không biết tìm kiếm thông tin trên mạng thế nào mà ông Trần quả quyết nói với người nhà cà tím chính là "thần dược" số 1 hạ đường huyết, còn tốt hơn cả thuốc. Ông còn tham gia một hội nhóm ăn cà tím để chữa tiểu đường trên mạng xã hội. Từ đó, ngày nào ông cũng ăn cà tím, có khi ăn đủ 3 bữa một ngày. Tự tin vào liệu pháp chữa bệnh thiên nhiên này, ông thậm chí còn lén cắt giảm nửa viên thuốc hạ đường huyết mỗi ngày.

Ba tháng sau, vừa bước vào phòng khám, ông Trần tự hào khoe ngay với bác sĩ rằng dạo này mình ăn uống cực kỳ lành mạnh. Thế nhưng, khi cầm bản kết quả xét nghiệm trên tay, bác sĩ Ngô Mỹ Phấn (Wu Meifen) của bệnh viện lại nhíu mày, ngước nhìn ông với ánh mắt đầy nghi ngờ rồi thở dài hỏi: "Suốt 3 tháng qua ông đã ăn những gì thế?".

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Kết quả xét nghiệm trả về là một gáo nước lạnh dội thẳng vào niềm tin của ông Trần: chỉ số đường huyết lúc đói vọt từ 7,3 mmol/L lên 8,6 mmol/L, chỉ số HbA1c tăng thêm 0,4%, cân nặng cũng tăng vọt bất thường. Lời phán xét sau đó của bác sĩ khiến ông Trần sững sờ: Vấn đề khiến căn bệnh tiểu đường mất kiểm soát nằm ở chính món cà tím mà ông ăn mỗi ngày.

Tại sao ăn cà tím khiến bệnh tiểu đường nặng thêm?

Bác sĩ Ngô Mỹ Phấn cho biết, xét về giá trị dinh dưỡng, cà tím vốn là thực phẩm rất an toàn cho người tiểu đường. Loại rau này giàu chất xơ, hợp chất chống oxy hóa polyphenol và có chỉ số đường huyết (GI) rất thấp, nghĩa là tiêu thụ cà tím sẽ không gây ra các đợt tăng đường huyết đột ngột. Tuy nhiên, bản chất của nó chỉ là "không làm tăng thêm gánh nặng đường huyết", chứ hoàn toàn KHÔNG THỂ tự hạ đường huyết hay thay thế thuốc điều trị. Chưa kể, tiểu đường là bệnh mạn tĩnh, không thể chữa khỏi dứt điểm hoàn toàn.

Chính sự ngộ nhận sai lầm về công dụng của cà tím, cộng thêm cách ăn lệch lạc của ông Trần đã biến một loại rau lành tính thành "kẻ thù" tàn phá chỉ số đường huyết qua 2 sai lầm chí mạng:

1. Cho quá nhiều gia vị, dầu mỡ vào cà tím

Cà tím có cấu trúc xốp mềm như một miếng bọt biển, cực kỳ dễ hút dầu mỡ và các loại nước sốt. Mặc dù ông Trần không dùng đường, nhưng mỗi lần làm món cà tím hấp hay salad, ông lại có thói quen nêm rất nhiều nước tương và dầu mè. Đặc biệt, khi nấu canh hay xào cà tím, ông còn cho thêm mỡ lợn để món ăn thêm đậm đà. Bác sĩ Ngô chỉ ra rằng, lượng chất béo từ dầu mè và mỡ lợn đọng lại trong từng miếng cà tím chứa lượng calo khổng lồ, thậm chí vượt xa một bát cơm trắng. Việc nạp dư thừa calo ẩn từ gia vị đậm đà khiến năng lượng tích tụ trong cơ thể, trực tiếp làm chỉ số đường huyết vọt cao.

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2. Ăn quá nhiều cà tím mà bỏ qua thực phẩm khác

Việc ăn thiên lệch mỗi cà tím và loại bỏ hoàn toàn thịt, cá, trứng, sữa khiến cơ thể ông Trần bị thiếu hụt protein nghiêm trọng.

Ở độ tuổi 50, cơ thể vốn đã bắt đầu thoái hóa cơ tự nhiên, việc thiếu đạm lại càng khiến khối lượng cơ bắp sụt giảm nhanh chóng. Trong khi đó, khối cơ chính là nơi tiêu thụ glucose lớn nhất của cơ thể. Khi mất đi khối cơ, tỷ lệ trao đổi chất suy giảm rõ rệt, khiến lượng đường nạp vào không được tiêu thụ hết mà trôi nổi trong máu, trực tiếp đẩy chỉ số đường huyết tăng vọt.

Nguyên tắc vàng trong chế độ ăn uống cho người bệnh tiểu đường

Để kiểm soát chỉ số đường huyết an toàn và hiệu quả, Bác sĩ Ngô Mỹ Phấn khuyến cáo người bệnh cần ghi nhớ những nguyên tắc cốt lõi khi ăn uống sau:

- Chế biến thực phẩm đơn giản: Ưu tiên hấp, luộc hoặc xào nhanh với thật ít dầu ăn. Sử dụng gia vị tự nhiên như tỏi băm, ớt, giấm để tăng hương vị thay vì phụ thuộc vào các loại nước sốt, tương đậm đà chứa nhiều calo ẩn.

- Đa dạng hóa thực đơn: Không ăn thiên lệch bất kỳ một loại rau củ nào. Mỗi ngày nên nạp khoảng 500g rau xanh, phối hợp hài hòa giữa rau lá, các loại dưa, củ và nấm để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

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- Bổ sung đầy đủ protein: Cần duy trì lượng đạm hợp lý từ thịt nạc, cá, trứng, sữa để bảo vệ khối cơ và duy trì quá trình trao đổi chất của cơ thể.

- Tuân thủ phác đồ điều trị: Chế độ ăn uống chỉ đóng vai trò hỗ trợ kiểm soát, không thể thay thế thuốc. Bệnh nhân tuyệt đối không được tự ý tăng, giảm hoặc ngưng sử dụng thuốc tiểu đường khi chưa có chỉ định từ bác sĩ.

Nguồn và ảnh: Sohu, Health 2.0