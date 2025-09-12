Người đàn ông 42 tuổi bất ngờ tử vong vì đột quỵ: Bác sĩ nói tất cả là do thói quen kéo dài 20 năm

Theo trang Sohu, mới đây, một người đàn ông tên Hồ Thước (42 tuổi) ở Sơn Tây, Trung Quốc đã phải nhập viện cấp cứu trong đêm vì đột quỵ. Theo chia sẻ của gia đình, sau bữa tối, ông Hồ nằm trên giường lướt điện thoại di động. Tuy nhiên, ông đột nhiên cảm thấy choáng váng, chóng mặt, tay chân bên trái tê cứng nên đã nhờ vợ xoa bóp tay chân. Thế nhưng tình trạng tê tay chân ngày càng tiến triển nặng, khoảng 1 tiếng sau, ông Hồ xuất hiện triệu chứng méo mặt, nói ngọng.

Thấy chồng có biểu hiện bất thường nên bà Hồ đã nhanh chóng gọi cấp cứu và đưa ông đến viện địa phương điều trị. Kết quả kiểm tra tại bệnh viện xác định bệnh nhân bị đột quỵ nhồi máu não. Tình trạng của bệnh nhân nguy kịch. Mặc dù đã được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa trong suốt hai giờ đồng hồ nhưng cuối cùng bệnh nhân đã không qua khỏi.

Thói quen nhiều người mắc âm thầm "dẫn lối" đột quỵ

Trước đó, trong quá trình khai thác tiền sử bệnh, bác sĩ nhận thấy bệnh nhân không hút thuốc, cũng không uống rượu. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở thói quen ăn uống kém lành mạnh của bệnh nhân. Cụ thể, gia đình chia sẻ rằng ông Hồ rất thích ăn đồ chiên rán và ăn nhiều gia vị, nước sốt. Thói quen ăn uống này kéo dài suốt hơn 20 năm.

Bệnh nhân thích ăn đồ chiên rán. (Ảnh minh họa)

Trước đây, ông Hồ cũng từng được chẩn đoán mắc mỡ máu cao, kèm tình trạng béo phì. Khi kiểm tra sức khỏe định kỳ, ông được bác sĩ khuyên nên thay đổi chế độ ăn uống để giảm thiểu nguy cơ gặp biến cố tim mạch nhưng ông Hồ đã không hề bận tâm.

Bác sĩ điều trị tại bệnh viện cảnh báo, thói quen ăn uống của ông Hồ là một trong những “ngòi nổ” gây ra đột quỵ nhồi máu não.

Bác sĩ giải thích đồ chiên rán thường chứa nhiều chất béo chuyển hóa và chất béo bão hòa. Thường xuyên tiêu thụ các thực phẩm này làm tăng triglyceride và cholesterol “xấu” LDL trong máu, dẫn đến rối loạn mỡ máu, hình thành cục máu đông và các mảng xơ vữa động mạch. Tình trạng này kéo dài có thể gây tắc hẹp lòng mạch, cản trở dòng chảy máu lên não, gây đột quỵ nhồi máu não.

Ngoài đồ chiên rán, thói quen ăn nhiều gia vị, nước sốt cũng có thể gây hại tim mạch do làm tăng huyết áp. Tăng huyết áp kéo dài sẽ làm tăng áp lực hoặc tổn thương thành mạch, có thể dẫn đến đột quỵ.

Thói quen ăn uống kém lành mạnh làm tăng nguy cơ đột quỵ. (Ảnh minh họa)

Cách phòng ngừa đột quỵ

Theo bác sĩ, trường hợp của bệnh nhân Hồ gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều người, đặc biệt là người trẻ tuổi - nhóm đối tượng vốn chủ quan với chế độ ăn uống. Bác sĩ khuyến cáo, để phòng ngừa đột quỵ và các bệnh lý tim mạch, mọi người cần duy trì chế độ ăn uống cân bằng dinh dưỡng, hạn chế tiêu thụ đồ chiên rán, hạn chế ăn nhiều gia vị, tăng cường bổ sung chất xơ từ các loại rau củ quả. Ngoài ra, mọi người cũng cần kết hợp với tập luyện thể dục thường xuyên và kiểm tra sức khỏe định kỳ để loại trừ các yếu tố nguy cơ.

Cuối cùng, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường, nghi ngờ là đột quỵ, hãy đến bệnh viện thăm khám ngay lập tức để tránh gặp các biến chứng nguy hiểm.