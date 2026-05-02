Người đàn ông 39 tuổi lên cơn nhồi máu cơ tim khi đang tập thể hình, bác sĩ: Chú ý đến 2 "điềm báo" trên khuôn mặt

Cơn đột quỵ ngay trên sàn tập của một người đàn ông 39 tuổi sống tại Đài Loan (Trung Quốc) là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đang quá tự tin vào vẻ ngoài khỏe khoắn của mình. Ít ai ngờ rằng, ẩn sau những khối cơ bắp săn chắc là một hệ mạch máu đang bị bít đặc bởi mỡ, chỉ chờ một phút gắng sức để bùng phát thành thảm kịch.

Giây phút sinh tử ngay trên sàn tập

Trong khi đang hăng say tập luyện tại một phòng tập thể hình ở Đài Loan (Trung Quốc), người đàn ông 39 tuổi bất ngờ đổ gục, bất tỉnh nhân sự. Tình huống diễn ra quá nhanh khiến những người xung quanh không kịp phản ứng. Khi đội ngũ cấp cứu tiếp cận, họ bàng hoàng phát hiện tim của anh đã ngừng đập hoàn toàn. Sau nỗ lực hồi sức thần tốc và đưa đến bệnh viện, các bác sĩ tim mạch phát hiện cả ba động mạch vành của anh đều bị tắc nghẽn nghiêm trọng do mỡ máu cao và các mảng xơ vữa bám đặc.

Bác sĩ tim mạch Chen Guanren (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, chỉ số cholesterol xấu (LDL) của bệnh nhân lên tới 187 mg/dL, vượt xa ngưỡng an toàn là 130 mg/dL. Chính lượng mỡ máu cao kỷ lục đã âm thầm tạo nên các mảng xơ vữa trong thành mạch. Khi anh tập luyện cường độ cao, áp lực dòng máu tăng mạnh làm nứt vỡ các mảng xơ vữa này. Lúc đó, cục máu đông lập tức hình thành để vá vết nứt, vô tình bít kín đường lưu thông của máu nuôi tim, gây ra cơn nhồi máu cơ tim cấp tính trong tích tắc.

2 dấu hiệu mỡ máu cao ngay trên khuôn mặt

Bác sĩ Chen nhấn mạnh, mỡ máu cao không chỉ xuất hiện ở những người lười vận động hay người thừa cân/béo phì. Với bệnh nhân nam 39 tuổi này, ông cũng từng tiếp nhận một trường hợp phụ nữ trẻ ngoài 20 tuổi tại Đài Loan (Trung Quốc) dù vóc dáng rất mảnh mai nhưng chỉ số LDL cũng đạt mức báo động 220 mg/dL.

Ông cũng cho biết, 70-80% lượng cholesterol được tạo ra bởi gan, có liên quan đến yếu tố di truyền, trong khi khoảng 20-30% là do chế độ ăn uống. Nếu lượng cholesterol quá cao, nó sẽ được bài tiết dưới dạng LDL, và lượng cholesterol dư thừa sẽ tích tụ trong tất cả các mạch máu trong cơ thể, cuối cùng gây tắc nghẽn. Còn cholesterol tốt (HDL - cholesterol lipoprotein mật độ cao) sẽ vận chuyển cholesterol tích tụ trong các mạch máu ngoại vi trở lại gan để thanh lọc.

Khi mỡ máu tăng, cơ thể sẽ có nhiều biến đổi, gồm cả những thay đổi về ngoại hình mà chúng ta ít để ý tới. Trường hợp người đàn ông kể trên cũng có 2 bất thường trên khuôn mặt cực phổ biến với người mỡ máu xấu cao quá mức như:

1. Sự xuất hiện của nếp gấp chéo ở dái tai

Đây là dấu hiệu Frank, chỉ báo cho thấy các mao mạch nhỏ nuôi dưỡng dái tai đang bị xơ cứng và thiếu đàn hồi do mỡ bám lâu ngày. Khi mạch máu quanh tai suy yếu, dái tai sẽ xuất hiện một nếp nhăn chéo sâu bất thường.

Nếu thấy dấu hiệu này, điều đó có nghĩa là hệ thống mạch vành quanh tim rất có thể cũng đang trong tình trạng tương tự. Trong giai đoạn này, vận động là cần thiết để đào thải mỡ máu, nhưng anh nên ưu tiên các bài tập bền bỉ, tránh tập tạ nặng quá sức hay các bài tập gây áp lực đột ngột lên tim để không làm vỡ mảng xơ vữa.

2. Các đốm vàng lồi nhẹ quanh vùng mắt

Ban vàng mí mắt xuất hiện khi cholesterol trong máu quá cao, không còn chỗ chứa trong mạch máu nên bắt đầu lắng đọng dưới vùng da mỏng quanh mắt. Đây là bằng chứng cho thấy dòng máu đang rất đậm đặc mỡ. Khi nhận thấy những đốm vàng này, anh nên kiểm soát lại cường độ tập luyện, chuyển sang đi bộ hoặc bơi lội để cải thiện chỉ số mỡ máu một cách an toàn nhất cho trái tim.

Bên cạnh nếp gấp chéo ở dái tai hay ban vàng mí mắt, bác sĩ Chen cảnh báo còn một số dấu hiệu mỡ máu cao cần chú ý khác như:

- Các nốt sần đỏ tím trên da: Sự xuất hiện đột ngột của các nốt ban nhỏ, màu đỏ hoặc tím ở vùng lưng, ngực hoặc cánh tay. Đây là hiện tượng mỡ máu tăng quá cao khiến cơ thể không kịp chuyển hóa.

- Lòng bàn tay, bàn chân có sắc vàng: Da lòng bàn tay hoặc bàn chân chuyển sang màu vàng nhạt hoặc có các vệt màu vàng ở các nếp gấp tay, nếp gấp chân do mỡ tích tụ dưới da.

- Mắt mờ đột ngột: Nồng độ cholesterol quá cao làm thay đổi độ nhớt của máu, ảnh hưởng đến các mạch máu nhỏ ở võng mạc, gây ra tình trạng nhìn mờ hoặc suy giảm thị lực tạm thời.

- Chân tay tê bì, lạnh buốt: Do mỡ bám làm hẹp lòng mạch, máu không lưu thông tốt đến các chi, khiến anh thường xuyên bị tê bì hoặc cảm thấy chân tay lạnh hơn bình thường dù thời tiết không lạnh.

- Huyết áp cao khó kiểm soát: Mỡ máu cao gián tiếp làm thành mạch xơ cứng, khiến chỉ số huyết áp luôn ở mức cao và khó hạ dù anh đã điều trị hoặc thay đổi thói quen.

Dấu hiệu nhồi máu cơ tim cần cảnh giác - Đau thắt ngực: Cảm giác đè ép, thắt chặt ngực trái hoặc sau xương ức. - Đau lan diện rộng: Đau lan lên cổ, hàm, vai hoặc dọc cánh tay trái. - Vã mồ hôi lạnh: Mồ hôi vã đầm đìa kèm cảm giác sợ hãi. - Khó thở đột ngột: Cảm giác hụt hơi, ngộp thở ngay cả khi ngồi nghỉ. - Buồn nôn: Cảm giác buồn nôn, đầy bụng đi kèm khó chịu ở ngực. - Chóng mặt: Choáng váng do thiếu máu nuôi não đột ngột. - Mệt mỏi kiệt sức: Cơ thể rã rời, mất sức lực không rõ nguyên nhân.

Nguồn và ảnh: MSN, Skypost, Top 1 Health