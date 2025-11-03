Người đàn ông 33 tuổi bất ngờ bị suy thận cấp sau 2 ngày uống thứ này: Bác sĩ cảnh báo khẩn

Bệnh nhân tên Lưu Hàn (33 tuổi) đến bệnh viện khám do sốt cao không dứt kèm tình trạng đau lưng, mệt mỏi và buồn nôn. Kết quả kiểm tra tại bệnh viện cho thấy chỉ số creatinin trong máu của anh lên tới 660 µmol/L, cao gấp nhiều lần giới hạn bình thường là 53–106 µmol/L đối với nam giới trưởng thành. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị suy thận cấp.

Theo chia sẻ của gia đình, trước đó bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng sốt và đau nhức do cúm. Nghĩ rằng chỉ là bệnh cúm thông thường, nên bệnh nhân Lưu Hàn đã tự mua thuốc ibuprofen loại 800mg về uống để giảm đau, hạ sốt.

Ngày đầu tiên, anh uống 4 viên ibuprofen nhưng triệu chứng không thuyên giảm. Sang ngày thứ hai, anh tự tăng liều lên thành 6 viên để “tăng hiệu quả của thuốc”. Đến cuối ngày, tuy hạ được sốt nhưng bệnh nhân lại xuất hiện thêm các triệu chứng bất thường nên đã được gia đình đưa đến bệnh viện khám.

Sau khi xác định bệnh nhân bị tổn thương thận cấp tính do lạm dụng thuốc, các bác sĩ nhanh chóng đưa ra phác đồ điều trị. Tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân dần ổn định.

Bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh minh hoạ)

Bác sĩ cho biết ibuprofen thuộc nhóm thuốc kháng viêm không steroid (NSAID), thuốc hoạt động bằng cách giảm các hormone gây viêm và đau trong cơ thể. Ibuprofen thường được dùng để hạ sốt, giảm đau hoặc giảm viêm do các nguyên nhân như đau đầu, đau răng, đau lưng, viêm khớp, đau bụng kinh hoặc chấn thương nhẹ.

Nhiều người có xu hướng xem ibuprofen là “thuốc thần” cho mọi loại đau hoặc sốt, tự ý mua về sử dụng mà không có chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, điều này có thể gây ra nhiều tác dụng phụ và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ.

Bác sĩ cảnh báo việc lạm dụng thuốc ibuprofen có thể gây suy thận cấp. Sử dụng quá liều thuốc, bao gồm cả thuốc thuộc nhóm thuốc NSAID, có thể cản trở hoạt động của thận, gây co động mạch thận, tăng gánh nặng cho thận và có thể tăng nguy cơ mắc suy thận cấp.

Theo bác sĩ khi sử dụng thuốc ibuprofen cần có chỉ định của bác sĩ và liều dùng tối đa của thuốc Ibuprofen cho người trưởng thành là 2,4g mỗi ngày. Người bệnh cần uống thuốc đúng liều theo chỉ định, tuyệt đối không tự ý tăng liều hay uống liên tục nhiều ngày để đảm bảo an toàn sức khoẻ.

Thông qua trường hợp của anh Lưu, chuyên gia khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng các loại thuốc thuộc nhóm NSAID khi chưa có chỉ định. Khi mắc các vấn đề sức khoẻ, người dân nên đến bệnh viện thăm khám để được bác sĩ tư vấn dùng thuốc an toàn.