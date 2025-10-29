Phát hiện thực phẩm “phá” thận chẳng kém rượu bia nếu lạm dụng: Nhiều người Việt đang ăn mỗi ngày

Thực phẩm “phá” thận nếu lạm dụng

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Bệnh thận Hoa Kỳ đã phân tích mối liên hệ giữa thực phẩm siêu chế biến và nguy cơ mắc bệnh thận. Theo nhóm nghiên cứu, những thực phẩm siêu chế biến điển hình gồm đồ ăn vặt, bánh, kẹo đóng gói sẵn, bánh mì công nghiệp, bánh ngọt, bơ thực vật, ngũ cốc ăn liền, mì gói, thịt nguội, đồ uống chứa đường, phô mai chế biến sẵn,... Đây là những thực phẩm quen thuộc, được nhiều người ưa thích và tiêu thụ thường xuyên.

Để thực hiện nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã tiến hành phân tích dữ liệu từ hơn 14.000 người trưởng thành trong khoảng 24 năm. Khi bắt đầu nghiên cứu, những người tham gia không mắc bệnh thận. Người tham gia nghiên cứu được yêu cầu báo cáo về chế độ ăn uống hàng ngày

Sau khi kết thúc thời gian theo dõi, gần 5.000 người trong số người tham gia đã phát triển bệnh thận mạn. Kết quả nghiên cứu cho thấy những người tiêu thụ nhiều thực phẩm siêu chế biến có nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính cao hơn 24% so với nhóm ít tiêu thụ thực phẩm này.

Một trong những tác giả của nghiên cứu, tiến sĩ Casey M. Rebholz, làm việc tại Trung tâm Phòng ngừa, Dịch tễ học và Nghiên cứu Lâm sàng Welch thuộc Đại học Johns Hopkins, Mỹ, cho biết: “Mỗi khẩu phần thực phẩm siêu chế biến có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận thêm 5%. Trong số các loại thực phẩm siêu chế biến, đồ uống có đường và thịt chế biến sẵn được xác định là hai món có liên quan mật thiết nhất đến sự gia tăng nguy cơ mắc bệnh thận”.

Tiêu thụ nhiều thực phẩm siêu chế biến có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận. (Ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia, nghiên cứu này là bằng chứng quan trọng cho thấy tiêu thụ nhiều thực phẩm siêu chế biến có thể gây hại cho thận. Và việc hạn chế tiêu thụ các thực phẩm này có thể được coi là một biện pháp chủ động nhằm phòng ngừa bệnh thận.

Tiến sĩ Rebholz cho biết thêm: “Chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu các dấu hiệu sinh học liên quan đến việc tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến, nhằm hiểu rõ hơn cơ chế mà loại thực phẩm này gây hại cho thận. Đây sẽ là bước tiến giúp cộng đồng có hướng dẫn cụ thể và khoa học hơn trong việc bảo vệ sức khỏe thận”.

Thực phẩm siêu chế biến gây hại thận như thế nào?

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, một số thực phẩm siêu chế biến như thịt nguội, thịt xông khói, bánh quy,... có chứa hàm lượng muối cao. Tiêu thụ quá nhiều muối có nghĩa là bạn đang nạp quá nhiều natri vào cơ thể. Lượng natri dư thừa khiến thận giữ nước, làm tăng huyết áp và đẩy nhanh quá trình tổn thương thận.

Ngoài ra, một số thực phẩm siêu chế biến còn chứa nhiều đường bổ sung, tiêu thụ quá nhiều đường có thể làm tăng nguy cơ mắc thừa cân, béo phì, huyết áp cao, tiểu đường loại 2 và khiến thận phải hoạt động nhiều hơn để loại bỏ lượng đường dư thừa ra khỏi máu. Tình trạng này kéo dài có thể khiến thận bị quá tải, dẫn đến tổn thương thận, thậm chí suy thận.