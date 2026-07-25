Người dân liên tiếp chứng kiến "sinh vật" huyền thoại sải cánh 8 mét chao liệng giữa bầu trời Scotland: Giấc mơ 500 năm trước của Da Vinci thành hiện thực

Không phải kỹ xảo điện ảnh hay AI, "con rồng" Syrax bay lượn trên bầu trời Scotland là mô hình điều khiển từ xa được chế tạo công phu để quảng bá cho House of the Dragon mùa 3.

Những ngày qua, người dân thành phố Glasgow (Scotland) không khỏi sửng sốt khi liên tiếp chứng kiến một con rồng khổng lồ bay lượn trên bầu trời. Không ít người cho rằng mình đang nhìn nhầm hoặc đây là sản phẩm của kỹ xảo, nhưng sự thật phía sau còn thú vị hơn nhiều.

Hóa ra, "con rồng" này là mô hình bay mô phỏng Syrax, linh thú của nhân vật Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy thủ vai) trong loạt phim đình đám House of the Dragon. Màn trình diễn được thực hiện nhằm quảng bá cho mùa thứ ba của series ăn khách do HBO sản xuất, đồng thời chào mừng Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung (Commonwealth Games) diễn ra tại Glasgow.

Ảnh: Electric Sheep Events

Dennis Gutowsky, phi công kiêm người vận hành mô hình đến từ công ty hàng không Đức Airstage, cho biết đây là một trải nghiệm đặc biệt.

"Chúng tôi đã tạo ra một con rồng tuyệt đẹp mang tên Syrax. Mô hình có 23 bộ phận chuyển động phối hợp với nhau, bao gồm bánh lái, cánh quạt, đuôi và cả đôi cánh. Việc điều khiển một con rồng hoàn toàn khác với lái máy bay điều khiển từ xa thông thường. Bạn phải luyện tập rất nhiều mới có thể điều khiển nó thành thạo."

Theo đội ngũ chế tạo, Syrax có sải cánh dài khoảng 8 m, nặng 13 kg và được hoàn thiện trong vòng 3 tháng. Dự án huy động 14 kỹ sư, tiêu tốn gần 3.000 giờ làm việc.

Ảnh: PA

Mô hình được tạo nên từ dữ liệu quét 3D chính thức do HBO cung cấp. Khung bên trong sử dụng sợi carbon kết hợp nhôm, bên ngoài là lớp xốp Depron được tạo hình bằng công nghệ hút chân không, sau đó sơn thủ công bằng kỹ thuật airbrush để tái hiện bề mặt da rồng chân thực.

Điểm đặc biệt của Syrax nằm ở hệ thống 23 bộ phận chuyển động, cho phép đầu, đuôi và đôi cánh cử động linh hoạt như sinh vật thật. Tuy nhiên, thay vì tạo lực nâng bằng cách vỗ cánh, mô hình bay nhờ hai động cơ impeller được giấu bên trong phần chân, giúp nó vừa giữ được vẻ ngoài chân thực vừa có khả năng bay ổn định.

Matthias Muthsam, kỹ thuật viên kiêm phi công của Airstage, cho biết nhóm bắt đầu dự án từ mô hình 3D do HBO gửi tới, sau đó cắt tách các chi tiết để lên kế hoạch chế tạo từng bộ phận.

"Chúng tôi chủ yếu sử dụng sợi carbon và xốp. Mô hình được trang bị hai động cơ có khả năng điều chỉnh lực đẩy. Thật tuyệt vời khi được tham gia xây dựng một sinh vật ấn tượng như thế này."

Theo Airstage, ý tưởng chế tạo mô hình được lấy cảm hứng từ bản thiết kế cỗ máy bay của danh họa Leonardo da Vinci. Hơn 500 năm sau, nhóm kỹ sư đã hiện thực hóa ý tưởng đó bằng một mô hình có thể bay lượn với những chuyển động mô phỏng rồng ngoài đời thực.

Với Dennis Gutowsky, điều khiến anh tự hào nhất không chỉ là đưa một "con rồng" lên bầu trời mà còn là truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

"Điều tôi thích nhất là truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành kỹ sư và tham gia vào những dự án lớn như thế này. Khi mọi người nhìn thấy con rồng và thốt lên 'Wow, thật tuyệt đẹp!', đó chính là phần thưởng lớn nhất."

Nguồn: The Sun