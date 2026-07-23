Người dân đổ về SJC sau thông báo mới nhất, điểm giao dịch 420 Nguyễn Thị Minh Khai tại TP.HCM đông kín khách từ sáng đến chiều

Chiều 23/7, điểm giao dịch của SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM) đông kín khách khi nhiều người mang vàng, kim cương đến bán hoặc kiểm định, trong khi một số khác tranh thủ mua vào lúc giá vàng giảm.

Clip: Di Anh

Chiều 23/7, không khí tại trụ sở Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ, TP.HCM) trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ khi lượng người đến giao dịch tăng mạnh. Nhiều khách mang theo vàng miếng, trang sức và kim cương để bán lại hoặc kiểm định, trong khi một số khác tranh thủ mua vào khi giá vàng giảm.

Ghi nhận tại điểm giao dịch, khu vực phía trước cửa hàng luôn trong tình trạng đông người ra vào. Bên trong, nhiều khách phải lấy số và chờ đến lượt làm thủ tục. Theo chia sẻ của các khách hàng, lượng người đến giao dịch tăng đáng kể sau khi theo dõi những thông tin mới liên quan đến SJC được công bố trong ngày 22/7.

Các sản phẩm trang sức được trưng bày tại SJC (Ảnh: Di Anh)

Chị Bùi Thị T.T. (phường Đông Hội, TP.HCM) cho biết đã đến cửa hàng từ khoảng 9-10 giờ sáng nhưng phải chờ nhiều giờ mới đến lượt.

"Chờ từ sáng tới giờ mới xong. Lỗ thì tất nhiên là có lỗ rồi, nhưng SJC thu lại đúng như cam kết nên cũng không lỗ nhiều lắm", chị nói.

Trong khi đó, chị Nguyễn M. (Đồng Nai) mang trang sức đến để kiểm định trước khi quyết định có bán hay không. Theo chị, bộ sản phẩm được mua từ năm 2016 với giá hơn 40 triệu đồng.

"Tôi mới đi kiểm định để tháo ra thôi, chưa bán. Nếu bán thì chắc cũng như PNJ, miễn có hóa đơn, kiểm tra đúng sản phẩm thì họ thu lại theo quy định. Trong giấy tờ cũng ghi rõ viên rời thu bao nhiêu, vỏ thu bao nhiêu. Khi nào cần tiền thì mình bán, còn nếu đeo lâu mà hư hỏng thì mình chấp nhận", chị chia sẻ.

Rất nhiều người dân đã đến địa điểm 420 Nguyễn Thị Minh Khai để mua/bán vàng cùng các loại nữ trang (Ảnh: Di Anh)

Không ít người cũng cho biết việc nhiều người cùng đổ xô đi bán phần nào tác động đến tâm lý của họ.

Chị Hoàng T.N. (phường Phú Thọ, TP.HCM) nói: "Thấy mọi người đi bán nhiều thì mình cũng bị ảnh hưởng tâm lý đám đông. Nhưng có nhu cầu thì mình vẫn mua thôi, cũng không để ý quá nhiều chuyện người ta xếp hàng."

Theo ghi nhận, bên cạnh lượng lớn khách đến bán vàng và kim cương, vẫn có những người tranh thủ mua vàng khi giá giảm để phục vụ nhu cầu tích trữ hoặc sử dụng cá nhân.

Các hoạt động mua bán, kiểm định trang sức của SJC vẫn diễn ra liên tục (Ảnh: Di Anh)

Trước đó, Đại diện Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cho biết hiện doanh nghiệp vẫn áp dụng chính sách thu mua vàng tại địa điểm 420 Nguyễn Thị Minh Khai.

Đối với vàng miếng, vàng nhẫn và các loại nữ trang gia công, sau khi hoàn tất quy trình kiểm định và thu mua, khách hàng sẽ được thanh toán ngay trong ngày. Riêng các giao dịch thực hiện sau 15 giờ hoặc có giá trị trên 500 triệu đồng sẽ được chuyển khoản vào ngày làm việc kế tiếp.

Đối với nữ trang tính giá món và các sản phẩm kim cương, quy trình kiểm định phức tạp hơn nên thời gian xử lý thường kéo dài từ 1 đến 2 ngày.

Đại diện SJC cũng cho biết lượng khách đến bán vàng, kim cương và trang sức trong ngày 23/7 tăng mạnh so với ngày thường. Do lượng khách đông và cận cuối tuần, thời gian xử lý hồ sơ có thể kéo dài hơn, đặc biệt trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật.

Các chính sách thu mua sản phẩm của SJC đang được rất nhiều người dân quan tâm sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương. Đáng chú ý là các bị can này nhập kim cương lậu về để tiêu thụ trong hệ thống SJC.

Các bị can bị khởi tố đều ở TP.HCM gồm: Phạm Thị Hồng Duyên (SN 1994), Trưởng phòng Kinh doanh Công ty SJC; Trần Công (SN 1975), ngụ phường Hạnh Thông; Trần Hữu Thanh Quân (SN 1994), ngụ phường Gia Định và Hoàng Trung Bắc (SN 1992), ngụ phường Lái Thiêu.

Các bị can tại cơ quan Công an. (Ảnh: Bộ Công an)

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, bà Lê Thúy Hằng, cựu Tổng giám đốc Công ty SJC đã thống nhất, chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hong Kong (Trung Quốc), vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ.

Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu.

Sau khi hàng được vận chuyển về Việt Nam, Công thực hiện việc bán số kim cương này cho Công ty SJC; còn Quân và Bắc là những người trực tiếp giao số kim cương nhập lậu cho Công ty SJC.

Để che giấu nguồn gốc hàng hóa, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập vào hệ thống quản lý của Công ty SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân.

Bằng thủ đoạn này, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh.

Sau khi được hợp thức hóa trên hệ thống quản lý, toàn bộ số kim cương nhập lậu tiếp tục được đưa đến Công ty Rồng Vàng SJC (đơn vị kiểm định của SJC) để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm hợp thức hóa hồ sơ, tạo vỏ bọc hợp pháp cho số hàng hóa nhập lậu.

Quá trình mở rộng Chuyên án 268V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.

Lời khai của các đối tượng cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được bước đầu xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương, tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng, đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ.

Trước đó, ngày 2/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây buôn lậu kim cương.

Đáng chú ý, trong đường dây buôn lậu này có Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) thuộc Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ). Thảo bị điều tra về hành vi buôn lậu.

Liên quan vụ án này, ngày 12/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng khởi tố 4 bị can khác ngụ tại TP.HCM về tội “Buôn lậu” gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (chủ tiệm vàng Kim Lý); Nguyễn Thị Liên (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); Hoàng Thị Thanh Nga (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu); Trần Tiễn Như Nghi (nhân viên kiểm định thuộc Công ty P-Lab).