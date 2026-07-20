Vừa qua, nhiều người dân nhận được tin nhắn của các đối tượng lừa đảo với nội dung thông báo "phạt nguội" vi phạm giao thông, thậm chí còn được “giảm giá” khi nộp tiền sớm…

Tin nhắn lừa đảo và các trang web giả mạo.

“Giảm giá 50% khi nộp phạt sớm”

Thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng lừa đảo giả mạo cơ quan chức năng để gửi tin nhắn thông báo "phạt nguội" vi phạm giao thông đang diễn biến phức tạp. Nhiều người dân do thiếu cảnh giác đã truy cập vào các đường link giả mạo, cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng và bị chiếm đoạt tài sản.

Theo phản ánh của người dân, các đối tượng thường sử dụng tin nhắn từ các số điện thoại ở nước ngoài hoặc số không xác định để gửi thông báo “vi phạm giao thông”, “vi phạm tốc độ”… và truy cập vào các đường link giả mạo để kiểm tra, nộp phạt. Nếu không thực hiện theo đúng thời hạn sẽ bị từ chối đăng kiểm…

Điểm chung của các tin nhắn này là đều đính kèm đường link có giao diện giống trang thông tin của cơ quan nhà nước nhằm tạo lòng tin. Khi nạn nhân truy cập, hệ thống sẽ yêu cầu nhập thông tin cá nhân, số Căn cước, Giấy phép lái xe, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc mã xác thực OTP.

Một số trường hợp, các đối tượng còn hướng dẫn cài đặt ứng dụng có chứa mã độc để chiếm quyền điều khiển điện thoại, từ đó đánh cắp dữ liệu và thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép.

Anh Nam – một người dân cho biết đã nhận được tin nhắn thông báo phạt nguội từ đầu số +63 928 797 XXXX với nội dung “hệ thống phát hiện chủ xe chạy quá tốc độ và đang trong giai đoạn xử lý”.

Nội dung tin nhắn yêu cầu phải hoàn thành trước thời hạn để tránh trách nhiệm pháp lý và hậu quả liên quan. Đồng thời đe dọa, nếu chậm thanh toán sẽ bị phạt hơn 8,5%/ngày và ảnh hưởng đến việc kiểm định, chuyển nhượng phương tiện.

Anh này cho biết thêm, thời điểm đó phương tiện của mình không tham gia giao thông nên không thể vi phạm được và do cũng được tuyên truyền nên nắm được thủ đoạn lừa đảo này.

Tương tự, có trường hợp nhận được thông báo vi phạm chạy quá tốc độ từ đầu số điện thoại nước ngoài và yêu cầu truy cập vào đường link trang web giả mạo lực lượng chức năng.

Các đối tượng còn đưa ra chính sách “giảm 50% mức phạt” nếu thanh toán trong vòng 7 ngày. Đồng thời đe dọa, nếu quá thời hạn sẽ phải nộp đầy đủ tiền phạt và trừ điểm Giấy phép lái xe. Khi cố tình không nộp phạt cơ quan chức năng sẽ chuyển hồ sơ sang tòa án để truy tố và xử lý.

Khi nghi ngờ lừa đảo cần làm gì?

Liên quan đến các chiêu trò lừa đảo gửi tin nhắn thông báo vi phạm giao thông, Cục CSGT cho biết, khi nhận được thông báo vi phạm giao thông, người dân không nên vội tin vào các tin nhắn, cuộc gọi hoặc đường link lạ mà cần kiểm tra thông tin qua các kênh chính thống để tránh bị lừa đảo.

“Một trong những cách tra cứu nhanh và thuận tiện hiện nay là thông qua ứng dụng VneTraffic” – Cục CSGT cho biết.

Theo Cục CSGT, đối với người đã xác thực tài khoản VNeID mức 2 và đứng tên đăng ký phương tiện, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo vi phạm trên VNeTraffic khoảng 2 giờ sau khi hành vi vi phạm được ghi nhận.

Để kiểm tra, người dân đăng nhập ứng dụng VNeTraffic bằng tài khoản VNeID, vào mục "Vi phạm và xử phạt", sau đó chọn "Thông báo vi phạm giao thông". Nếu không có thông báo, phương tiện chưa ghi nhận vi phạm.

Ngoài ra, người dân có thể chủ động tra cứu phạt nguội bằng cách vào mục "Tra cứu phạt nguội", chọn loại phương tiện, nhập biển số xe và nhấn "Kiểm tra". Nếu phương tiện có vi phạm, hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ thông tin về lỗi, thời gian, địa điểm và tình trạng xử lý.

Bên cạnh VNeTraffic, người dân cũng có thể tra cứu trên các kênh chính thức của Trang thông tin điện tử Cục CSGT (https://csgt.bocongan.gov.vn).

Cơ quan chức năng khẳng định, các trường hợp vi phạm “phạt nguội” đều được gửi thông báo bằng văn bản hoặc yêu cầu chủ phương tiện đến cơ quan Công an làm việc theo quy định. Vì vậy, người dân tuyệt đối không nhấp vào các đường link lạ, không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu hay mã OTP cho bất kỳ ai.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.