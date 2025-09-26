Người có thận yếu thường bị đau ở 5 vị trí: Có 1 cũng cần đi khám ngay!

Theo Times of India, thận là cơ quan then chốt, nắm giữ nhiều chức năng quan trọng như lọc chất thải, cân bằng dịch và điện giải, điều hòa huyết áp,... Khi chức năng thận suy giảm, cơ thể thường phát ra những dấu hiệu cảnh báo. Một trong những tín hiệu cảnh báo đó là các cơn đau trên cơ thể. Nhận diện sớm những đau bất thường này giúp mọi người phát hiện bệnh sớm và can thiệp kịp thời, từ đó hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển nặng hoặc các biến chứng.

Người có thận yếu thường đau ở 5 vị trí này

1. Vùng lưng dưới

Đau lưng dưới hoặc đau hông lưng là một trong những dấu hiệu phổ biến và dễ nhận biết nhất khi thận bị viêm, nhiễm trùng hoặc tắc nghẽn do sỏi thận. Người bệnh có thể bị đau nhói từng cơn, cơn đau âm ỉ, dai dẳng. Tình trạng đau lưng dưới do bệnh thận thường dễ bị nhầm lẫn với đau mỏi lưng do ngồi nhiều. Tuy nhiên, điểm khác biệt là cơn đau lưng do bệnh thận thường không thuyên giảm dù đã được xoa bóp hoặc nghỉ ngơi.

Đau lưng có thể cảnh báo bệnh thận. (Ảnh minh họa)

2. Vùng bụng

Cơn đau bụng cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề liên quan đến thận. Mặc dù thận nằm gần phía sau khoang bụng, nhưng các tình trạng như nhiễm trùng hoặc tắc nghẽn có thể khiến cơn đau lan ra phía trước. Nhiễm trùng thận (viêm bể thận) hoặc sỏi thận có thể tạo áp lực lên thận và niệu quản, gây ra cơn đau lan xuống vùng bụng.

Người bệnh thường có cảm giác co thắt hoặc khó chịu ở vùng bụng dưới, đầy tức hoặc nặng bụng hoặc đau nhói đột ngột ở bụng. Tình trạng đau bụng có thể đi kèm với buồn nôn, sốt, tiểu gấp, nước tiểu đục hoặc đau lưng.

Viêm bể thận, sỏi thận hoặc bí tiểu có thể tạo áp lực lên thận và niệu quản, gây đau lan xuống vùng bụng. (Ảnh minh họa)

3. Vùng bẹn và xương chậu

Cơn đau từ thận có thể lan xuống vùng bẹn hoặc xương chậu. Triệu chứng này đặc biệt phổ biến ở những người mắc sỏi thận hoặc nhiễm trùng thận nghiêm trọng. Nguyên nhân là do sỏi di chuyển từ thận qua niệu quản, nó có thể kích thích các dây thần kinh và mô xung quanh, gây đau lan xuống vùng bẹn hoặc xương chậu.

Người bệnh cảm thấy đau âm ỉ, liên tục ở vùng xương chậu, khó chịu khi đi tiểu hoặc buồn tiểu đột ngột.

Cơn đau từ thận có thể lan xuống vùng bẹn hoặc xương chậu. (Ảnh minh họa)

4. Chân, mắt cá và bàn chân

Đau chân hoặc khó chịu ở chi dưới cũng có thể là dấu hiệu của các vấn đề về thận, nguyên nhân có thể là do tình trạng ứ dịch hoặc rối loạn thần kinh liên quan đến bệnh thận. Bệnh thần kinh do urê huyết (tình trạng thần kinh do chất thải tích tụ trong máu) cũng dẫn đến đau hoặc tê ở chi dưới. Trường hợp này, người bệnh có thể cảm thấy đau nhức hoặc chuột rút ở bắp chân

Đau chân hoặc khó chịu ở chi dưới cũng có thể là dấu hiệu của các vấn đề về thận. (Ảnh minh họa)

5. Vùng ngực và xương sườn

Đau ngực hoặc đau dưới khung sườn có thể xảy ra khi thận bị tổn thương, thường là do các biến chứng liên quan như tích tụ dịch, rối loạn điện giải, hoặc viêm niêm mạc tim do suy thận.

Khi bệnh thận tiến triển, dịch có thể tích tụ xung quanh phổi hoặc tim, gây đau hoặc khó thở. Rối loạn điện giải cũng có thể gây co thắt cơ ở thành ngực hoặc vùng xương sườn gây đau hoặc khó chịu khi thở hoặc nằm.