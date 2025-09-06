Người bán rau tiết lộ: "Tôi không bao giờ mua và ăn 4 loại rau củ này vì dễ 'ngậm' hóa chất, độc tố"

Rau xanh từ lâu đã là thực phẩm quen thuộc, gắn bó trong bữa cơm của mọi gia đình Việt Nam. Không chỉ cung cấp vitamin, chất xơ và khoáng chất thiết yếu, rau còn giúp bữa ăn thêm phong phú và cân bằng dinh dưỡng. Tuy nhiên, tại các chợ dân sinh, không phải lúc nào rau cũng đạt chất lượng tốt. Do đó, nếu không lựa chọn kỹ, người tiêu dùng dễ mua phải rau củ kém chất lượng hoặc chứa hóa chất độc hại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.

Chia sẻ trên trang Sohu (Trung Quốc), một người đàn ông với 20 năm kinh nghiệm buôn bán rau củ tại chợ đã về những lưu ý khi chọn mua rau củ.

Anh cho biết: “Có những loại rau củ nhìn tưởng ngon, giá rẻ, nhưng thực tế lại là rau không đạt chất lượng. Với kinh nghiệm của bản thân, tôi không bao giờ mua và ăn 4 loại rau củ này vì dễ ‘ngậm’ hóa chất hoặc chứa độc tố, có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe”.

Người bán rau tiết lộ 4 loại rau củ không nên mua. (Ảnh minh họa)

4 loại rau dù rẻ mấy cũng không nên mua

1. Khoai tây có màu xanh

Theo trang Sohu, khoai tây chuyển sang màu xanh có thể chứa hàm lượng cao solanine, một chất gây ngộ độc cho con người. Cụ thể, khi vỏ khoai tây có màu xanh, tinh bột trong khoai sẽ chuyển hóa thành đường, và lượng đường này sẽ tạo ra các alcaloid độc hại như solanine và chaconine-alpha, gây ra tình trạng ngộ độc nếu ăn với số lượng lớn.

Do đó, các chuyên gia khuyên rằng bạn không nên ăn khoai tây màu xanh và tốt nhất là loại bỏ chúng.

Chuyên gia khuyên không nên ăn khoai tây có màu xanh. (Ảnh minh họa)

2. Cà chua có đốm đen, nấm mốc

Cà chua có đốm đen thường đã bị nhiễm nấm Alternaria. Loại nấm này được chuyển hóa trong cà chua và sinh ra độc tố alternaria, khiến cà chua hư hỏng nhanh chóng. Mặc dù độc tố alternaria không mạnh bằng aflatoxin trong thực phẩm nấm mốc nhưng chúng vẫn có thể gây ngộ độc hoặc tăng nguy cơ mắc ung thư nếu tiêu thụ thường xuyên trong thời gian dài.

Ngoài cà chua có đốm đen, người bán rau củ cho biết mọi người cũng nên tránh tiêu thụ các loại cà chua đã bị dập nát. Nguyên nhân là do vi khuẩn dễ sản sinh và phát triển ở các phần cà chua dập nát. Các loại vi khuẩn này cũng có thể gây ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa và sức khỏe của người tiêu dùng.

Cà chua có đốm đen thường đã bị nhiễm nấm và có chứa độc tố gây hại sức khỏe. (Ảnh minh họa)

3. Nấm kim châm có mùi hắc

Một số người trồng hoặc buôn rau củ đã bất chấp phun các hóa chất như formaldehyde lên bề mặt nấm kim châm để kéo dài thời gian bảo quản và hạn sử dụng của nấm kim châm. Tiêu thụ thực phẩm chứa formaldehyde trong thời gian dài thì dù hàm lượng cao hay thấp cũng đều gây ra những tác hại rất lớn đối với sức khoẻ chẳng hạn như ngộ độc (nặng có thể gây tử vong), tổn thương hệ hô hấp, phù phổi, viêm phổi, ung thư, dị tật bẩm sinh cho thai nhi, làm biến dị các nhiễm sắc thể...

Formaldehyde có mùi hắc, vì vậy nếu nấm kim châm được phun dung dịch này, mọi người có thể ngửi thấy mùi này ở khoảng cách gần. Nếu bạn không ngửi thấy mùi lạ từ nấm thì nghĩa là chúng an toàn, có thể sử dụng để chế biến.

Ngược lại khi ngửi nếu nấm kim châm chỉ có mùi thơm nhẹ hoặc không có mùi gì khác thì mọi người có thể yên tâm mua.

Nên mua nấm kim châm có mùi thơm nhẹ hoặc không có mùi. (Ảnh minh họa)

4. Giá đỗ trắng bất thường, rễ ngắn

Cọng giá tròn, thân trắng phau, ít rễ hoặc không có rễ thường hấp dẫn các bà nội trợ. Thế nhưng, theo người bán rau củ, người trồng có thể sử dụng chất 6-Benzylaminopurine (6-BAP), hay còn gọi là "nước kẹo", để kích thích giá đỗ phát triển nhanh, mập, trắng và ngắn rễ.

Tại Việt Nam, 6-BAP không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm; cũng như không nằm trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng. Khi tiêu thụ các loại giá chứa 6-BAP, chất này có thể tích tụ trong cơ thể và gây rối loạn nội tiết, tổn thương gan, tăng nguy cơ ung thư.