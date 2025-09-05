Khi nhắc đến hải sản, tôm luôn là món ăn được cả người lớn và trẻ nhỏ yêu thích. Tôm rất dễ chế biến, có thể làm thành nhiều món ngon khác nhau như tôm hấp, tôm rang muối, tôm kho, tôm nấu canh, tôm tẩm bột chiên,…

Không chỉ thơm ngon mà tôm còn chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trong 100g tôm chứa lượng lớn protein chất lượng cao, axit béo omega-3, vitamin A, vitamin B3, vitamin B6, vitamin B9, vitamin B12, cùng các khoáng chất thiết yếu như đồng, kẽm, canxi, phốt pho, selen, sắt, magiê. Các dưỡng chất này giúp cơ thể tăng cường miễn dịch, cải thiện chức năng não bộ, phòng ngừa bệnh tim mạch.

Tôm là thực phẩm quen thuộc, chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

Tuy nhiên, những lợi ích sức khỏe này chỉ thực sự có được khi bạn chọn đúng loại tôm tươi ngon. Nếu không cẩn thận mua phải tôm kém chất lượng, hương vị của món ăn sẽ bị ảnh hưởng và tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Chia sẻ trên trang Sina (Trung Quốc), một chủ tiệm hải sản lâu năm cho biết: “Khi mua tôm, chỉ người không biết mới mua 4 loại tôm này, cực hại sức khỏe, nhớ tránh xa”.

4 loại tôm không nên mua

1. Tôm có phần thân duỗi thẳng, đầu tách rời thân

Theo người bán, tôm tươi khi còn sống thường có dáng cong nhẹ. Nếu thân càng cong, chứng tỏ tôm càng khỏe. Ngược lại, những con tôm bị duỗi thẳng, đầu rời khỏi thân thường đã bị ươn hoặc chết từ lâu.

Ngoài ra, những con tôm có phần nối giữa đầu và thân có màu đen hoặc trở nên lỏng lẻo, đầu tôm sắp rụng khỏi thân cũng là dấu hiệu cho thấy tôm không còn tươi.

Các loại tôm này thường đã mất gần hết chất dinh dưỡng, thịt bở và có thể chứa một số loại vi khuẩn gây hại cho sức khỏe.

2. Vỏ tôm mềm, nhớt và có mùi lạ

Tôm tươi luôn có lớp vỏ cứng, khô ráo và có mùi tanh thoang thoảng. Tuy nhiên, nếu bạn thấy vỏ mềm, dính nhớt và có mùi chua, hôi, nồng thì đây có thể là dấu hiệu cho thấy tôm đã chết từ lâu. Lúc này, trên bề mặt vỏ tôm sản sinh ra nhiều vi khuẩn, khiến vỏ có tình trạng nhớt dính và bốc mùi. Tiêu thụ loại tôm này có thể gây ngộ độc thực phẩm và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ.

3. Tôm có màu sắc bất thường

Tôm tươi thường có màu xanh xám hoặc hơi trong suốt. Nếu tôm chuyển sang trắng nhợt, đỏ, nâu hoặc đen, rất có thể chúng đã bị hỏng do bị bảo quản sai cách, hoặc thậm chí đã từng bị ngâm hóa chất.

Theo trang Sina, tiêu thụ tôm bị hỏng hoặc bị ngâm hóa chất có thể gây ra các vấn đề tiêu hoá, ngộ độc thực phẩm,...

Tôm tươi thường có màu xanh xám hoặc hơi trong suốt.

4. Tôm có kích thước to bất thường

Trong tự nhiên, tôm phát triển không đồng đều nên kích thước của từng con sẽ có sự chênh lệch rõ rệt. Nếu gặp cả mẻ tôm có kích thước lớn đều, thân mập mạp, gần như giống hệt nhau thì mọi người cần cẩn trọng vì đây có thể là tôm được nuôi bằng thức ăn tăng trưởng hoặc tiêm hormone.

Loại tôm này tuy có vẻ ngoài bắt mắt nhưng thịt thường bở, nhạt và có thể tồn dư hóa chất độc hại. Về lâu dài, tiêu thụ thường xuyên dễ gây hại cho sức khỏe.

Cần cẩn trọng với các loại tôm có kích cỡ to bất thường.

Lời khuyên khi chọn mua tôm

Để đảm bảo an toàn, người tiêu dùng nên chọn mua tôm tại các cửa hàng, siêu thị uy tín. Khi chọn tôm, hãy chú ý tới các dấu hiệu bên ngoài của tôm để tránh mua phải các loại tôm kém chất lượng.