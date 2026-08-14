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Người bán cá nói thẳng: Đừng chỉ tìm cá đắt, loại cá bình dân này thịt ngon lại giàu DHA

Lam Chi
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Không cần chọn cá có giá cao, người nội trợ vẫn có thể tìm được loại cá thịt thơm ngon, giàu protein, ít chất béo và dễ chế biến thành nhiều món.

Cá bình dân không đồng nghĩa với giá trị dinh dưỡng thấp. Theo CCTV News, cá chép là một lựa chọn đáng chú ý nhờ thịt ngon, hàm lượng protein cao nhưng ít chất béo. Loại cá quen thuộc này còn cung cấp axit béo không bão hòa, axit amin, vitamin và nhiều khoáng chất khác nhau.

Vì sao các bà nội trợ thích mua cá chép?

Người bán cá nói thẳng: Đừng chỉ tìm cá đắt, loại cá bình dân này thịt ngon lại giàu DHA - Ảnh 1.

Cá chép (Ảnh: Florida Museum).

Các bà nội trợ thích mua cá chép vì đây là loại cá tươi ngon, thịt dày, không quá nhiều xương dăm, giàu dinh dưỡng và rất tốt cho sức khỏe. Ưu điểm nổi bật của cá chép là giúp bổ sung protein mà không đưa quá nhiều chất béo vào khẩu phần.

Báo cáo nghiên cứu khoa học phục vụ Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người dân Trung Quốc năm 2021 cho thấy ăn nhiều cá có liên quan đến nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn ở người trưởng thành. So với người không ăn cá, nhóm ăn khoảng 60g cá mỗi ngày có nguy cơ này thấp hơn 12%.

Theo Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người dân Trung Quốc năm 2022, mỗi người nên ăn cá khoảng hai lần một tuần, mỗi lần 180-200g, hoặc duy trì tổng lượng khoảng 300-500g mỗi tuần.

Cá chép còn chứa các axit béo không bão hòa, nổi bật là EPA và DHA. Đây là những dưỡng chất có lợi cho sự phát triển của hệ thần kinh, thị giác, đồng thời hỗ trợ kiểm soát cholesterol và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Cá chép có vị ngọt, tính bình, thích hợp chế biến cùng một số nguyên liệu trong những ngày thời tiết ẩm ướt. Dưới đây là cách nấu canh cá chép xích tiểu đậu (đậu đỏ hạt nhỏ) và cá chép sốt trần bì (vỏ quýt chín), kỷ tử.

Canh cá chép xích tiểu đậu

Người bán cá nói thẳng: Đừng chỉ tìm cá đắt, loại cá bình dân này thịt ngon lại giàu DHA - Ảnh 2.

Canh cá chép xích tiểu đậu (Ảnh: AI khởi tạo).

Theo CCTV News, món ăn này có tác dụng hỗ trợ kiện tỳ, dưỡng vị, lợi tiểu và giảm phù nề. Cá chép cung cấp protein chất lượng cao; xích tiểu đậu hỗ trợ đào thải lượng nước dư thừa trong cơ thể. Sự kết hợp này phù hợp với người ăn uống kém hoặc có biểu hiện phù nề.

Nguyên liệu:

  • Cá chép
  • Xích tiểu đậu
  • Gừng
  • Rau cải
  • Muối
  • Hạt tiêu

Cách làm:

  • Ngâm xích tiểu đậu trong nước ấm khoảng 2 giờ.
  • Làm sạch cá chép, lọc lấy thịt, thái miếng rồi ướp với muối và tinh bột.
  • Chiên đầu và xương cá đến khi vàng, thêm gừng và nước sôi, nấu khoảng 20 phút.
  • Lọc bỏ xương, cho xích tiểu đậu vào nước dùng và nấu thêm 20 phút.
  • Nêm muối, hạt tiêu, sau đó cho thịt cá và rau cải vào nấu chín.

Cách dùng:

Dùng canh khi còn ấm trong bữa cơm gia đình.

Cá chép sốt trần bì, kỷ tử

Người bán cá nói thẳng: Đừng chỉ tìm cá đắt, loại cá bình dân này thịt ngon lại giàu DHA - Ảnh 3.

Cá chép sốt trần bì, kỷ tử (Ảnh: AI khởi tạo).

Món ăn này giúp tăng cảm giác ngon miệng. Kỷ tử được dùng để hỗ trợ bổ khí, dưỡng âm và bồi bổ gan, thận theo quan niệm Đông y. Trần bì giúp thịt cá mềm, thơm hơn. Hạt tiêu tạo mùi thơm, kích thích vị giác và giảm cảm giác ngấy.

Nguyên liệu:

  • Cá chép
  • Trần bì
  • Kỷ tử
  • Hạt tiêu
  • Tương cà chua
  • Cần tây
  • Cam
  • Cà rốt
  • Nước tương
  • Dầu hào
  • Muối
  • Tiêu đen
  • Rượu nấu ăn
  • Một ít dầu ăn

Cách làm:

  • Làm sạch cá chép, ướp với nước tương, dầu hào, muối, tiêu đen và rượu nấu ăn trong 30 phút.
  • Áp chảo cá trên lửa nhỏ đến khi chín rồi gắp ra.
  • Thái sợi trần bì; cắt nhỏ cần tây, cam và cà rốt.
  • Cho một ít dầu vào chảo, thêm hạt tiêu và đảo đến khi dậy mùi.
  • Cho tương cà chua, kỷ tử, trần bì, cần tây, cam và cà rốt vào xào chín.
  • Rưới phần sốt vừa xào lên cá.

Cách dùng:

Dùng khi món ăn còn nóng.

Những người cần thận trọng khi ăn cá chép

Dù cá chép giàu dinh dưỡng, người dị ứng với protein trong cá không nên sử dụng. Người có axit uric máu cao hoặc mắc bệnh gout cần kiểm soát khẩu phần theo chỉ dẫn của bác sĩ. Những người có hệ tiêu hóa yếu cũng không nên ăn quá nhiều cá chép trong một bữa.

Nguồn: CCTV News

Không phải cá hồi, loại cá bình dân này giàu canxi gấp 4 lần sữa, DHA cũng cao đáng nể
Tags

Cá chép

dinh dưỡng

cá tốt cho sức khỏe

mẹo gia đình

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