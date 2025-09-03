Ngược mọi lời khuyên dinh dưỡng, Warren Buffett vẫn sống khỏe ở tuổi 95: Ăn như trẻ 6 tuổi, sống vui như thanh niên

Ăn như trẻ 6 tuổi, sống vui như thanh niên

Ngày 30/8 vừa qua, tỷ phú Warren Buffett – nhà đầu tư huyền thoại của Mỹ – bước sang tuổi 95. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là ông vẫn minh mẫn, tràn đầy năng lượng dù chế độ ăn uống đi ngược hoàn toàn những lời khuyên truyền thống.

Buffett không theo các chế độ kiêng khem, ăn “clean” hay tập luyện cường độ cao. Thay vào đó, ông chọn cách tận hưởng cuộc sống theo nguyên tắc: “Hãy ăn như một đứa trẻ 6 tuổi”. Trẻ em thường khỏe mạnh và vô tư, nên Buffett cho rằng áp dụng lối ăn uống ấy sẽ giúp duy trì niềm vui và sự thoải mái tinh thần.

Trong thực đơn hằng ngày của ông không thể thiếu nước ngọt, kem, đồ ăn nhanh, thậm chí cả kẹo ngọt. Buffett nổi tiếng với thói quen uống 5 lon nước ngọt mỗi ngày: “Nếu tôi nạp 2.700 calo, thì một phần tư trong số đó đến từ nước ngọt”, ông từng chia sẻ.

Bữa sáng của ông có thể là xúc xích, trứng, phô mai hay bánh mì kẹp thịt xông khói. Đến trưa, ông thưởng thức xúc xích sốt ớt phô mai, tráng miệng bằng kem phủ siro anh đào, thêm chút hạt hoặc kẹo ngọt cho vui miệng.

Với Buffett, cách ăn này mang lại ba lợi ích:

Không căng thẳng vì phải đếm calo hay tuân thủ chế độ khắt khe.

Luôn tận hưởng món mình thích, tạo cảm giác vui vẻ.

Duy trì sự nhất quán, tránh mệt mỏi tinh thần vì “ăn kiêng theo trào lưu”.

Bí quyết thật sự: ngủ đủ, rèn trí tuệ, giữ hạnh phúc

Dù thoải mái trong ăn uống, Buffett lại rất nghiêm túc với những thói quen sống khác. Ông ngủ đủ 8 tiếng mỗi đêm, coi đó là cách phục hồi cơ thể, cải thiện trí nhớ và giúp ra quyết định sáng suốt.

Ngoài ra, ông rèn luyện trí tuệ mỗi ngày bằng đọc sách, chơi bài và duy trì thói quen suy ngẫm. Những hoạt động này giúp não bộ luôn được kích thích, giảm nguy cơ suy giảm nhận thức – điều hiếm thấy ở tuổi 95.

Đặc biệt, Buffett luôn dành thời gian “không làm gì cả” để nghỉ ngơi, suy nghĩ hoặc theo đuổi sở thích cá nhân. Ông tin điều này giúp giảm mệt mỏi tinh thần và giữ sự cân bằng trong cuộc sống bận rộn.

Trên tất cả, Buffett cho rằng hạnh phúc mới là chìa khóa trường thọ: “Tôi nghĩ hạnh phúc tạo ra sự khác biệt rất lớn… Tôi hạnh phúc khi ăn kem chocolate nóng hoặc uống nước ngọt”. Các nghiên cứu khoa học cũng chứng minh cảm xúc tích cực và sự hài lòng trong cuộc sống giúp giảm căng thẳng, tăng sức khỏe tim mạch và kéo dài tuổi thọ.

Bài học cho sức khỏe và tuổi thọ

Câu chuyện của Warren Buffett cho thấy bí quyết sống thọ không chỉ nằm ở ăn uống lành mạnh hay tập luyện nặng nhọc, mà ở sự cân bằng: ăn uống thoải mái nhưng không thái quá, ngủ đủ giấc, giữ cho trí óc luôn vận động và quan trọng nhất – biết tận hưởng hạnh phúc.

3 tips từ Warren Buffett để sống lâu – sống khỏe