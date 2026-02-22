Ngửi thấy mùi này, chuột bị “áp đảo”, không dám bén mảng vào bếp nhà bạn nữa

Không ai thích ý nghĩ có chuột trong nhà, nhưng đây có thể là vấn đề thường gặp trong những tháng mùa đông nếu bạn không thực hiện các biện pháp đơn giản để xua đuổi chúng. Khi thời tiết lạnh, chuột tìm nơi trú ẩn và nguồn thức ăn trong nhà của chúng ta, và vào những tháng như tháng Hai, chúng có thể rất dễ dàng tìm được đường vào bên trong.

Tuy nhiên, nếu bạn nghi ngờ có chuột trong vườn, có một cách đơn giản giúp xua đuổi chúng và khiến chúng không quay lại nữa. Người ta cho rằng bạn chỉ cần một vật dụng quen thuộc trong nhà bếp là có thể xử lý được vấn đề này, và lời khuyên này rất đáng để lưu ý.

Loại gia vị có khả năng xua đuổi chuột hiệu quả

Babs – được biết đến với tên Brunch With Babs trên Instagram, nơi bà có hơn 3 triệu người theo dõi – đã chia sẻ: “Có một thứ trong tủ gia vị có thể giúp bạn tránh xa côn trùng và loài gặm nhấm. Đúng vậy! Đó là quế.”

“Quế chứa eugenol – một hợp chất thơm thường có trong các sản phẩm xua đuổi côn trùng truyền thống.”

Nó cũng giúp xua đuổi các loài gặm nhấm như chuột.

Quế có thể giúp xua đuổi chuột hiệu quả.

Có thể thấy rõ nhiều người yêu thích các mẹo mà Babs chia sẻ, khi hàng trăm người đã bình luận dưới video. Một người viết: “Yêu cô Babs! Tôi đã xem video này từ lâu và giờ tìm lại để bắt đầu áp dụng các mẹo.”

Người khác thêm vào: “Cảm ơn vì đã chia sẻ.”

Một người thứ ba trả lời: “Cũng rất hiệu quả để đuổi kiến! Đặt một cục khăn giấy thấm tinh dầu quế ở nơi kiến bò ra và chúng sẽ biến mất!”

Trong khi đó, một người khác cũng bình luận: “Tôi đã rắc quế khắp nơi sau khi tình cờ biết điều này cách đây bảy năm.”

Quế có thể giúp xua đuổi nhiều loại côn trùng và động vật gây hại, trong đó có chuột. Lý do là vì chuột không thích mùi hương nồng của quế, đặc biệt là hợp chất cinnamaldehyde – chất có thể “áp đảo” khứu giác nhạy cảm của chúng.

Quế hoạt động như một chất xua đuổi tự nhiên, đặc biệt khi sử dụng tinh dầu quế thấm vào bông gòn hoặc rắc ở những khu vực chuột thường xuất hiện. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây không phải giải pháp lâu dài vì theo thời gian chuột có thể quen với mùi này. Do đó, nên kết hợp với các biện pháp vệ sinh và phòng ngừa khác.

Cách dùng quế để đuổi chuột

Có một số cách sử dụng quế để ngăn chuột vào nhà:

Thấm tinh dầu quế vào bông gòn rồi đặt dọc theo chân tường, dưới bồn rửa hoặc gần những điểm nghi ngờ là lối chuột xâm nhập. Cần thay hoặc thấm lại vài ngày một lần vì mùi sẽ nhạt dần. Rắc một lượng lớn bột quế ở những khu vực từng có dấu hiệu chuột hoạt động.

Nếu muốn cách nhẹ nhàng hơn, bạn có thể tự làm dung dịch xịt tại nhà bằng cách trộn tinh dầu quế với nước và một chất dẫn (như một ít nước rửa chén), sau đó xịt quanh cửa ra vào, cửa sổ và các góc khuất.

Để đạt hiệu quả, mùi quế cần đủ mạnh và duy trì liên tục. Tuy nhiên, nếu tình trạng chuột nghiêm trọng, phương pháp này có thể không mang lại hiệu quả cao.

Nếu bạn lo ngại về việc nhà mình có chuột, hãy tìm đến chuyên gia kiểm soát dịch hại để được tư vấn và hướng dẫn cách xử lý phù hợp nhất.