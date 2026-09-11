Ngủ trong phòng có ánh sáng yếu vẫn có thể ảnh hưởng đến tim: Nghiên cứu mới phát hiện điều đáng chú ý

Một nghiên cứu trên hơn 11.000 người cho thấy việc tiếp xúc với ánh sáng trên 3 lux trong khi ngủ có liên quan đến những thay đổi về cấu trúc và chức năng của tim.

Ánh sáng thường được xem là yếu tố ít được chú ý khi nói đến chất lượng giấc ngủ. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy ngay cả ánh sáng ở mức tương đối thấp trong thời gian ngủ cũng có thể liên quan đến những thay đổi đáng kể ở tim.

Nghiên cứu được công bố trên European Heart Journal, phân tích dữ liệu của hơn 11.000 người không mắc bệnh tim mạch thuộc UK Biobank - cơ sở dữ liệu y sinh của khoảng 500.000 cư dân Anh. Các nhà nghiên cứu theo dõi mức độ tiếp xúc với ánh sáng vào ban đêm của những người tham gia trong 7 ngày bằng thiết bị cảm biến đeo ở cổ tay. Khoảng 3 năm sau, họ sử dụng phương pháp chụp cộng hưởng từ tim để đánh giá cấu trúc và chức năng tim.

Kết quả cho thấy những người thường xuyên ngủ trong môi trường có mức ánh sáng trên 3 lux (là một mức độ rọi rất yếu) có những thay đổi ở cơ tim so với nhóm hầu như không tiếp xúc với ánh sáng vào ban đêm.

Cơ tim có xu hướng dày lên

Một trong những phát hiện đáng chú ý là thành buồng thất trái, buồng tim đảm nhiệm nhiệm vụ bơm máu giàu oxy đến toàn cơ thể có xu hướng dày hơn ở những người tiếp xúc với ánh sáng trên 3 lux khi ngủ.

Khi thành cơ tim dày lên, không gian bên trong buồng tim có thể bị thu hẹp. Nghiên cứu cũng ghi nhận khả năng co giãn của cơ tim trong mỗi nhịp đập bị giảm, được xem là dấu hiệu sớm của tình trạng rối loạn chức năng tim. Một số thay đổi khác cũng được phát hiện ở hai buồng tim còn lại.

Tiến sĩ Andrew Freeman, Giám đốc phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe tim mạch tại National Jewish Health ở Denver, cho rằng những thay đổi này thuộc quá trình được gọi là tái cấu trúc tim.

Rèm cản sáng có thể giúp hạn chế ánh sáng từ bên ngoài khi ngủ (Ảnh: Yahoo)

Theo ông, cơ tim không nên trở nên quá dày, cứng hoặc lớn. Những thay đổi như vậy có thể liên quan đến nhiều yếu tố, trong đó có chất lượng giấc ngủ và tình trạng tiếp xúc với ánh sáng quá mức vào ban đêm.

Tiến sĩ Lu Qi, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết ô nhiễm ánh sáng đang nổi lên như một yếu tố nguy cơ mới cần được quan tâm trong nghiên cứu về bệnh tim mạch.

Theo phân tích của nhóm nghiên cứu, khoảng 24% đến 49% tác động quan sát được lên tim có thể liên quan đến việc những người tiếp xúc với ánh sáng ban đêm ngủ ít hơn 5-6 giờ. Phần nguy cơ còn lại có thể liên quan đến những yếu tố khác.

Ông Qi cho rằng ánh sáng vào ban đêm cũng có thể tác động đến một số yếu tố nguy cơ tim mạch khác, chẳng hạn như huyết áp, nhịp tim và các thay đổi sinh học liên quan đến cơ thể.

Phòng ngủ càng tối càng tốt?

Theo các chuyên gia về giấc ngủ, phòng ngủ lý tưởng nên có mức ánh sáng tối đa khoảng 1 lux. Để dễ hình dung, mức 3 lux tương đương với ánh trăng hoặc lượng ánh sáng có thể lọt qua khe hở dưới cánh cửa phòng ngủ đóng kín.

Trong thực tế, nguồn ánh sáng ban đêm không chỉ đến từ đèn trong nhà. Ánh sáng từ đồng hồ báo thức điện tử, điện thoại thông minh, đèn hành lang hoặc ánh sáng bên ngoài cửa sổ đều có thể trở thành những nguồn sáng mà cơ thể tiếp xúc trong lúc ngủ.

Các chuyên gia khuyến nghị người dùng có thể bắt đầu bằng những biện pháp đơn giản như sử dụng rèm cản sáng cho cửa sổ, tắt đèn không cần thiết trong hành lang hoặc phòng ngủ và hạn chế các thiết bị phát sáng ở gần giường.

Nếu ánh sáng vẫn lọt qua khe cửa hoặc cửa sổ, có thể sử dụng các loại vật liệu chắn sáng. Trong trường hợp không thể làm phòng ngủ tối hoàn toàn, mặt nạ ngủ cũng là một lựa chọn.

Với đèn đọc sách hoặc đèn ngủ, nên ưu tiên ánh sáng có cường độ thấp và các tông màu ấm như hổ phách hoặc đỏ. Nếu cần sử dụng đèn ngủ, có thể đặt đèn ở vị trí thấp gần sàn để giảm lượng ánh sáng trực tiếp vào mắt.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa ánh sáng luôn có hại. Các chuyên gia vẫn khuyến nghị tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên vào ban ngày, đặc biệt vào buổi sáng, bởi ánh sáng ban ngày đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh nhịp sinh học.

Dù đưa ra những phát hiện đáng chú ý, nghiên cứu vẫn có những hạn chế và chưa thể khẳng định ánh sáng ban đêm trực tiếp gây ra những thay đổi ở tim. Do đó, các chuyên gia cho rằng cần có thêm nghiên cứu để xác định rõ mối quan hệ giữa ánh sáng ban đêm, chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tim mạch.

Dù chưa thể coi ánh sáng ban đêm là nguyên nhân trực tiếp gây bệnh tim, việc giữ phòng ngủ tối, yên tĩnh và hạn chế các nguồn sáng không cần thiết vẫn là một biện pháp tương đối đơn giản để cải thiện môi trường ngủ.

Nguồn: yahoo