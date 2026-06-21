Ngôi trường cấp 2 ở TP.HCM có điểm trung bình 3 môn thi vào lớp 10 đạt 24,1

Ngôi trường này đã nhiều năm liền luôn nằm trong nhóm có thành tích thi lớp 10 nổi bật nhất TP.HCM.

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã công bố điểm thi lớp 10 năm 2026. Cùng với danh sách các trường THPT có điểm chuẩn cao, thành tích của nhiều trường THCS cũng nhận được sự quan tâm từ phụ huynh và học sinh.

Nổi bật trong số đó là Trường Trung học Thực hành Sài Gòn, theo thông tin từ nhà trường, học sinh trường đạt điểm trung bình là 24,1 cho 3 môn thi tuyển sinh lớp 10. Cụ thể, 481 học sinh của trường đạt điểm trung bình ba môn lên tới 24,1 điểm.

Đáng chú ý, có tới 78% học sinh đạt từ 23 điểm trở lên; 70 em trúng tuyển vào hai trường chuyên hàng đầu là THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, trong khi 43 em đỗ Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Thành tích này tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những trường THCS có chất lượng đầu ra nổi bật nhất thành phố.

Trường Trung học Thực hành Sài Gòn

Hơn nửa thế kỷ phát triển và mô hình trường thực hành hiếm có tại TP.HCM

Điều làm nên sự khác biệt của Trung học Thực hành Sài Gòn trước hết nằm ở lịch sử hình thành đặc biệt của nhà trường.

Trường được thành lập từ năm 1956, tiền thân là Trường Sư phạm Thực hành thuộc Trường Sư phạm Sài Gòn. Sau năm 1975, trường mang tên Thực nghiệm Sư phạm và trở thành cơ sở phục vụ công tác đào tạo giáo viên. Đến năm học 2008-2009, trường chính thức mang tên Trung học Thực hành Sài Gòn và trực thuộc Trường Đại học Sài Gòn như hiện nay.

Trường Trung học Thực hành Sài Gòn là đơn vị trực thuộc Đại học Sài Gòn

Không giống nhiều trường THCS khác, đây là mô hình trường phổ thông nằm trong hệ sinh thái của một trường đại học. Chính đặc điểm này giúp nhà trường có điều kiện tiếp cận với các hoạt động nghiên cứu giáo dục, đổi mới phương pháp giảng dạy và thực hành sư phạm. Trong nhiều năm, trường cũng là địa chỉ kiến tập, thực tập của sinh viên ngành sư phạm thuộc Đại học Sài Gòn.

Tọa lạc tại số 220 Trần Bình Trọng, trung tâm khu vực Quận 5 cũ, trường sở hữu khuôn viên rộng gần 9.000m2 – một diện tích khá lớn nếu so với mặt bằng chung các trường học trong khu vực nội đô TP.HCM.

Bề dày lịch sử gần 70 năm không chỉ tạo nên truyền thống mà còn giúp nhà trường xây dựng được một nền nếp học tập được nhiều thế hệ phụ huynh đánh giá cao.

Thành tích tuyển sinh lớp 10 ấn tượng qua nhiều năm

Nếu phải chỉ ra lý do khiến Trung học Thực hành Sài Gòn luôn nằm trong danh sách những trường THCS được phụ huynh săn đón nhất TP.HCM, thì đó chính là chất lượng đầu ra.

Kỳ thi lớp 10 năm 2026 là minh chứng rõ nét. Điểm trung bình ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh của toàn khối đạt 24,1 điểm. Trong đó, Tiếng Anh đạt mức trung bình 8,72 điểm, cao nhất trong ba môn thi; Ngữ văn đạt 7,83 điểm và Toán đạt 7,39 điểm. Đặc biệt, tổng điểm cao nhất mà học sinh trường đạt được lên tới 28,5 điểm.

Con số đáng chú ý hơn là 375 trên tổng số 481 học sinh đạt từ 23 điểm trở lên. Điều này cho thấy thành tích không chỉ tập trung ở một nhóm nhỏ học sinh xuất sắc mà được duy trì trên diện rộng.

Học sinh Trường Trung học Thực hành Sài Gòn đạt điểm trung bình 24,1 trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026

Trong nhiều năm qua, Trung học Thực hành Sài Gòn luôn được nhắc đến cùng những cái tên như THCS và THPT Trần Đại Nghĩa, THCS Nguyễn Du, THCS Nguyễn Văn Tố, THCS Trần Quốc Toản 1 hay THCS Lê Văn Tám – những trường có tỷ lệ học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi vào lớp 10 thuộc nhóm đầu TP.HCM.

Việc hàng chục học sinh mỗi năm trúng tuyển vào các trường chuyên danh tiếng như Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa hay Phổ thông Năng khiếu cũng cho thấy nhà trường không chỉ đào tạo tốt ở mặt bằng chung mà còn có khả năng bồi dưỡng học sinh có năng lực học thuật nổi bật.

Chính vì vậy, trong mắt nhiều phụ huynh, Trung học Thực hành Sài Gòn được xem như một "bệ phóng" quan trọng cho hành trình chinh phục các trường THPT hàng đầu của thành phố.

Môi trường học tập cân bằng

Một trong những lý do khiến Trung học Thực hành Sài Gòn duy trì sức hút suốt nhiều năm là triết lý phát triển tương đối cân bằng giữa học tập và trải nghiệm.

Khác với hình dung của nhiều người về một ngôi trường chỉ tập trung luyện thi, môi trường tại đây được đánh giá là có tính học thuật cao nhưng không quá nặng nề. Việc trực thuộc Đại học Sài Gòn giúp học sinh có cơ hội tiếp cận sớm với nhiều hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học, văn nghệ, thể thao và các chương trình kỹ năng.

Bên cạnh thành tích học tập, nhà trường chú trọng xây dựng môi trường giáo dục toàn diện thông qua các hoạt động trải nghiệm, văn hóa, thể thao và phát triển kỹ năng cho học sinh

Bên cạnh thành tích học tập, nhà trường cũng chú trọng xây dựng môi trường giáo dục kỷ luật nhưng thân thiện, nơi học sinh được khuyến khích phát triển tư duy độc lập và khả năng tự học. Đây là yếu tố ngày càng được phụ huynh quan tâm trong bối cảnh giáo dục hiện đại không còn chỉ đo bằng điểm số.

Có thể nói, thành công của Trung học Thực hành Sài Gòn không đến từ những thành tích đột biến trong một năm học, mà được tạo nên bởi quá trình tích lũy bền bỉ suốt nhiều thập kỷ. Bề dày truyền thống, mô hình trường thực hành đặc thù, chất lượng đầu ra ổn định cùng môi trường học tập giàu tính học thuật đã giúp ngôi trường này trở thành một trong những địa chỉ giáo dục THCS đáng chú ý nhất tại TP.HCM hiện nay.

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