Ngôi nhà đổ sập sau động đất 7,1 độ, cụ bà 90 tuổi sống một mình được cứu thần kỳ

Trận động đất xảy ra gây ra không ít thiệt hại về người và của.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trận động đất xảy ra lúc khoảng 16h27 ngày 28/7, có độ lớn 7,1, tâm chấn ở khu vực Kumamoto và độ sâu khoảng 10 km. Cường độ rung lắc mạnh nhất đạt cấp 7 theo thang địa chấn Nhật Bản, khiến nhiều công trình bị hư hỏng, giao thông và các dịch vụ thiết yếu tại một số khu vực bị gián đoạn.

Sau trận động đất, 5 lao động kỹ năng đặc định người Việt Nam đang trên đường trở về nơi ở thì phát hiện căn nhà của một cụ bà hàng xóm đã đổ sập.

Nhóm thanh niên biết cụ bà gần 90 tuổi sống một mình và thường xuyên có mặt trong nhà. Không nhìn thấy bà ở bên ngoài, họ cho rằng người hàng xóm lớn tuổi vẫn đang mắc kẹt bên dưới mái ngói, tường và những thanh gỗ đổ xuống. Cả nhóm lập tức chạy tới tìm cách cứu người.

Ảnh TTXVN

Kể lại sự việc với phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, anh Lê Huy Tuấn, một trong 5 lao động tham gia cứu hộ, cho biết khi nhìn thấy căn nhà bị sập, mọi người đều nghĩ ngay đến cụ bà.

Không ai bảo ai, cả nhóm nhanh chóng tiến vào khu vực đổ nát. Khi đó, họ cũng vừa trải qua một trận rung lắc dữ dội và chưa thể biết những phần còn lại của căn nhà có tiếp tục sụp xuống hay không.

Dùng tay dỡ từng viên ngói, tìm cưa phá vật cản

Nhóm lao động Việt Nam không có quần áo bảo hộ hay thiết bị cứu hộ chuyên dụng. Những công cụ đầu tiên họ sử dụng chính là đôi tay của mình.

Từng viên ngói, mảnh gạch và thanh gỗ được khẩn trương di chuyển. Khi gặp những bộ phận lớn chắn lối, nhóm thanh niên tìm thêm cưa cùng các dụng cụ có sẵn để cắt, phá vật cản, từng bước mở đường vào bên trong căn nhà.

Công việc diễn ra trong điều kiện đặc biệt nguy hiểm. Các mảng tường và kết cấu còn lại có thể tiếp tục sụp đổ, trong khi rung chấn vẫn xuất hiện. Tại hiện trường có một số người dân Nhật Bản tham gia hỗ trợ, nhưng phần lớn là người cao tuổi, nên nhóm thanh niên Việt Nam đảm nhận nhiều phần việc nặng.

Hình ảnh về vụ việc (Ảnh Việt Nam Trong Tôi)

Thời gian lúc này có ý nghĩa quyết định. Anh Tuấn kể, tất cả chỉ nghĩ phải đưa cụ bà ra ngoài càng sớm càng tốt. Sau những nỗ lực liên tục, nhóm lao động Việt Nam và người dân địa phương tiếp cận được vị trí nạn nhân. Cụ bà cuối cùng được đưa khỏi căn nhà đổ sập an toàn.

Cả 5 người không coi việc mình làm là một thành tích đặc biệt. Theo anh Tuấn, trong hoàn cảnh một người hàng xóm đang gặp nguy hiểm, cứu người là ưu tiên duy nhất. Những hình ảnh về cuộc giải cứu sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận nhiều lời cảm phục.

Điểm sáng giữa những mất mát sau động đất

Thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka cho biết cơ quan này đã tiếp nhận trường hợp một công dân Việt Nam phối hợp với người dân địa phương, trực tiếp cứu một người bị thương mắc kẹt trong tòa nhà đổ sập.

Tổng Lãnh sự quán đã liên hệ, biểu dương tinh thần dũng cảm của công dân, đồng thời ghi nhận nhiều thực tập sinh Việt Nam tích cực tham gia hỗ trợ cộng đồng sở tại sau động đất. Cơ quan đại diện cũng lưu ý những người tham gia cứu nạn phải bảo đảm an toàn cho bản thân.

Đã ghi nhận một số thiệt hại về người và của do vụ động đất (Ảnh VTV)

Cộng đồng người Việt tại Kumamoto cũng chịu những mất mát trực tiếp từ thảm họa. Một thực tập sinh Việt Nam sinh năm 2002 đã tử vong khi cần cẩu trong nhà máy đổ xuống. Bảy thực tập sinh khác làm việc tại cùng nhà máy kịp thời sơ tán và an toàn. Tổng Lãnh sự quán tiếp tục xác minh thông tin về người bị thương và hỗ trợ những trường hợp có nhà ở hư hại.

Giữa khung cảnh đổ nát và những thông tin đau lòng, cuộc giải cứu tại Yatsushiro trở thành một điểm sáng. Năm lao động Việt Nam cũng là những người vừa trải qua động đất, phải lo cho sự an toàn và nơi ở của chính mình, nhưng đã không đứng ngoài khi biết người hàng xóm lớn tuổi có thể đang gặp nạn.