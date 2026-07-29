Trung Quốc có công trình 72ha hoàn thành thần tốc, huy động hàng trăm người để làm nhiệm vụ đặc biệt

Việc xây dựng công trình này mục đích thật sự là gì?

Ở Bắc Kinh, Trung Quốc, có một điểm đến không giống những nơi du lịch thông thường. Du khách tới đây không phải để ngắm núi non, đền chùa hay phố cổ, mà để xem robot, cánh tay máy và dây chuyền sản xuất ô tô điện vận hành.

Đó là nhà máy ô tô điện Xiaomi, nằm tại Khu phát triển kinh tế – công nghệ Bắc Kinh, còn gọi là Beijing E-Town. Theo Tân Hoa Xã, khu nhà máy này có diện tích 718.000m2, tương đương gần 72ha. Công trình mở cửa cho công chúng tham quan từ tháng 11/2024 và nhanh chóng trở thành một điểm check-in đặc biệt của Bắc Kinh.

Trước khi trở thành điểm tham quan, đây là một “siêu nhà máy” đúng nghĩa. Theo trang chính thức Xiaomi EV, nhà máy gồm 6 phân xưởng chính phục vụ sản xuất xe năng lượng mới, bao gồm đúc áp lực, dập, thân xe, sơn, pin và lắp ráp tổng thành. Ngoài ra, nơi đây còn có khu R&D, 29 phòng thí nghiệm, đường thử dài 2,5km và cửa hàng nhà máy.

Ảnh The EV Report

Tốc độ xây dựng của công trình này cũng gây chú ý. Theo Securities Times và một số nguồn báo chí Trung Quốc, giai đoạn 1 của nhà máy có diện tích gần 720.000m2, khởi công tháng 4/2022 và hoàn thành vào tháng 6/2023. Với một tổ hợp sản xuất ô tô hiện đại, quy mô hàng chục ha, thời gian hoàn thành hơn 1 năm được xem là rất nhanh.

Không chỉ lớn, nhà máy còn nổi bật vì mức độ tự động hóa cao. China Daily cho biết Xiaomi bước vào thị trường xe điện từ năm 2021 và xây dựng nhà máy hiện đại tại Beijing E-Town. Tại đây, một chiếc xe năng lượng mới có thể rời dây chuyền sau khoảng 76 giây khi nhà máy vận hành ở nhịp độ cao.

“Nhiệm vụ đặc biệt” của một nhà máy vốn không dành cho du khách

Điều khiến nhà máy Xiaomi được nhắc tới nhiều không chỉ là diện tích hay tốc độ sản xuất. Từ một không gian vốn khép kín, nơi đây được tổ chức lại để làm một nhiệm vụ mới: đón khách tham quan như một điểm du lịch công nghiệp.

Theo Tân Hoa Xã, khi bước vào nhà máy Xiaomi, du khách có cảm giác như đi vào một bộ phim khoa học viễn tưởng. Cánh tay robot vận hành liên tục, robot logistics di chuyển qua lại, các công đoạn sản xuất được tự động hóa cao. Khách không chỉ nhìn thấy xe thành phẩm, mà còn được quan sát một phần quá trình tạo ra chiếc xe.

Ảnh TripZilla

Tuy nhiên, một nhà máy đang vận hành không thể chỉ đơn giản mở cửa rồi cho khách tự do đi lại. Để đón khách, Xiaomi phải thiết kế tuyến tham quan riêng. Du khách thường bắt đầu từ khu trưng bày công nghệ, xem kiến trúc xe, động cơ, nền tảng sản xuất, sau đó mới được đưa tới một số khu vực sản xuất có thể quan sát an toàn.

Theo các nguồn Trung Quốc, nhà máy mở một phần các khu như dập, đúc áp lực và thân xe để khách tham quan. Đây là những khu vực có tính trực quan cao, giúp người xem thấy rõ robot, cánh tay máy, vật liệu và quy trình sản xuất. Khách đi theo đoàn, có hướng dẫn viên, một số chặng di chuyển bằng xe shuttle trong khuôn viên.

Đằng sau một tour tham quan kéo dài khoảng 1 giờ là sự phối hợp của cả hệ thống nhân sự trong nhà máy. Không chỉ có hướng dẫn viên, Xiaomi còn cần đội ngũ điều phối đặt lịch, kiểm tra giấy tờ, an ninh, an toàn, lái xe đưa đón, vận hành khu trưng bày, khu trải nghiệm, cửa hàng, căng tin và các bộ phận sản xuất phối hợp để bảo đảm khách được xem mà dây chuyền không bị ảnh hưởng.

Nhà máy cũng bổ sung các trải nghiệm đi kèm. Du khách có thể tham quan khu công nghệ, xem xe, trải nghiệm sản phẩm, mua các món lưu niệm như mô hình xe, cốc, nam châm tủ lạnh. Với học sinh, sinh viên và gia đình, chuyến đi còn mang màu sắc giáo dục khoa học, giúp họ hiểu thêm về xe điện, robot và sản xuất thông minh.

Một số hình ảnh du khách tham quan khu vực của nhà máy

Muốn vào tham quan cũng phải “săn suất”

Sức hút của nhà máy Xiaomi lớn đến mức không phải ai muốn đến là vào được. Theo Tân Hoa Xã, nơi này từng xuất hiện cảnh 10.000 người tranh 20 suất tham quan. Năm 2025, nhà máy đón hơn 130.000 lượt khách, trở thành một mẫu hình nổi bật của xu hướng “công nghiệp + du lịch”.

Khách muốn vào tham quan phải đăng ký trước qua kênh chính thức như Xiaomi Auto App hoặc các chương trình cộng đồng của Xiaomi. Người đăng ký cần điền thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân và thông tin người đi cùng. Sau đó, họ chờ xác nhận. Khi tới nhà máy, khách phải mang đúng giấy tờ đã đăng ký, đến đúng giờ, đi theo đoàn và tuân thủ quy định an toàn, bảo mật.

Từ một nơi “người ngoài miễn vào”, nhà máy ô tô điện Xiaomi nay trở thành điểm đến khiến nhiều du khách phải đăng ký trước mới có cơ hội bước vào. Đây cũng là ví dụ tiêu biểu cho xu hướng du lịch công nghiệp đang phát triển ở Trung Quốc.

