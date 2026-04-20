Nghiên cứu trên 417 người chỉ ra 5 ĐIỂM chung của người suy thận: Nhiều thói quen người Việt vẫn vô tình làm mỗi ngày

Những dấu hiệu sớm mà cơ thể đã cảnh báo, nhưng nhiều người bỏ qua

Một nghiên cứu, phân tích trên 417 bệnh nhân suy thận đã chỉ ra một điểm chung đáng chú ý khi phần lớn người bệnh không phát bệnh đột ngột, mà đều trải qua một giai đoạn dài tích tụ các vấn đề sức khỏe âm thầm.

Thận là cơ quan quan trọng, được xem như “nhà máy lọc nước” của cơ thể khi có khả năng chịu đựng rất cao. Nhưng cũng chính vì hoạt động âm thầm, khi xuất hiện triệu chứng rõ ràng thì tổn thương thường đã tích tụ đến một ngưỡng nhất định.

Ở giai đoạn đầu, suy thận rất hiếm khi biểu hiện rõ ràng. Thay vào đó, cơ thể chỉ phát đi những “tín hiệu yếu” như: sưng mí mắt vào buổi sáng, tiểu đêm nhiều hơn, hay cảm giác mệt mỏi kéo dài không rõ nguyên nhân.

Đáng nói, những dấu hiệu này dễ bị nhầm lẫn với tình trạng sinh hoạt thiếu điều độ, khiến nhiều người chủ quan bỏ qua. Trong khi đó, theo các chuyên gia, đây lại chính là giai đoạn vàng để phát hiện sớm và can thiệp kịp thời trước khi chức năng thận suy giảm nghiêm trọng.

Từ dữ liệu nghiên cứu, một thực tế được chỉ ra là tỷ lệ suy thận tăng bắt nguồn từ những thói quen đời thườngb rất phổ biến. Thậm chí, có những điều rất vô tình nhưng lại khiến cơ thể tổn thương rất sâu.

5 điều cực gây hại cho thận mà nhiều người vẫn làm

1. Uống nước ngọt thay nước lọc Trong nhịp sống hiện đại, nước ngọt, trà sữa hay các loại đồ uống đóng chai dần thay thế nước lọc trong thói quen hàng ngày của nhiều người. Tuy nhiên, phía sau vị ngọt dễ uống là lượng lớn fructose và các chất phụ gia buộc thận phải làm việc nhiều hơn để chuyển hóa và đào thải. Dữ liệu nghiên cứu cho thấy, những người tiêu thụ trên 2 ly đồ uống có đường mỗi ngày có nguy cơ xuất hiện protein trong nước tiểu cao hơn. Đây một trong những dấu hiệu cảnh báo sớm về tổn thương ở thận. Điều đáng nói là quá trình này diễn ra âm thầm, tích tụ theo thời gian trước khi biểu hiện thành bệnh lý rõ rệt.

2. Chế độ ăn mặn

Ẩm thực đậm đà, chế độ ăn nhiều gia vị vốn là thói quen phổ biến, từ món kho, đồ muối cho đến thức ăn nhanh. Tuy nhiên, lượng muối cao khiến thận phải liên tục điều tiết và cân bằng dịch trong cơ thể, đồng nghĩa với việc phải hoạt động nhiều hơn bình thường.

Đáng chú ý, phần lớn lượng muối ẩn chứa trong thực phẩm chế biến sẵn, khiến nhiều người khó kiểm soát từ đó mức tiêu thụ vượt khuyến nghị từ 2-3 lần mà không hay biết. Và chính sự tích tụ âm thầm này lâu dần tạo áp lực kéo dài lên chức năng lọc của thận.

3. Nhịn tiểu

Nhiều người có thói quen nhịn tiểu vì bận rộn hoặc ngại đi vệ sinh, nhưng điều này lại không hề “vô hại”. Khi nước tiểu bị giữ quá lâu, vi khuẩn trong bàng quang có điều kiện phát triển mạnh hơn.

Nếu vi khuẩn lan ngược lên trên, thận sẽ là cơ quan chịu ảnh hưởng trực tiếp. Không chỉ vậy, việc bàng quang thường xuyên bị căng cũng tạo áp lực lên thận, lâu dần có thể làm suy giảm chức năng của cơ quan này.

4. Lạm dụng thực phẩm chức năng

Nhiều người có thói quen dùng thực phẩm chức năng, đặc biệt là các sản phẩm quảng cáo “bổ thận” nhưng không rõ nguồn gốc. Một số loại có thể chứa kim loại nặng hoặc thành phần không được công bố.

Khi sử dụng trong thời gian dài, những chất này có thể tích tụ trong cơ thể và âm thầm gây hại cho thận. Đáng nói, việc dùng với mục đích tốt lại vô tình khiến thận phải làm việc nhiều hơn và chịu thêm áp lực.

5. Thức khuya

Thức khuya đang trở thành thói quen phổ biến, đặc biệt ở người trẻ, khi việc lướt điện thoại đến nửa đêm gần như diễn ra mỗi ngày. Tuy nhiên, ít ai để ý rằng ban đêm chính là thời điểm thận cần được nghỉ ngơi và phục hồi sau một ngày hoạt động liên tục.