3 loại rau bổ gan, nên bổ sung ngay vào bữa ăn của cả nhà: Loại cuối cùng mọc hoang đầy Việt Nam

Gan được ví như “nhà máy hóa chất” của cơ thể, đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng như chuyển hóa, giải độc và dự trữ máu. Khi gan hoạt động kém, nhiều người có thể thấy mệt mỏi, dễ cáu gắt, khó ngủ và sức đề kháng cũng phần nào bị ảnh hưởng. Vì thế, bên cạnh việc duy trì sinh hoạt điều độ, nhiều người cũng quan tâm hơn tới những loại rau được cho là có lợi cho gan.

Dưới đây là 3 loại rau được xem là phù hợp để đưa vào bữa ăn hằng tuần nhằm hỗ trợ chăm sóc lá gan.

Rau cải bó xôi: Đứng đầu trong các loại “rau dưỡng gan”

Rau cải bó xôi

Cải bó xôi được nhắc đến như một trong những loại rau tốt cho gan. Loại rau này có vị ngọt, tính mát, được cho là giúp làm dịu tình trạng “gan hỏa”, đồng thời hỗ trợ cải thiện các biểu hiện như khô mắt hay chóng mặt khi cơ thể thiếu máu.

Cải bó xôi là loại rau có lá xanh, vị ngọt, dễ chế biến thành nhiều món như xào, nấu canh hoặc nhúng lẩu. Theo Aboluowang, một cách ăn đơn giản, lạ miệng là nấu cải bó xôi cùng trứng và miến thành món canh thanh nhẹ, phù hợp với bữa cơm gia đình.

Khi chế biến, cải bó xôi nên được rửa sạch, chần sơ qua nước sôi để giữ màu xanh đẹp mắt. Sau đó có thể nấu cùng trứng, miến và nêm nếm vừa vị để tạo thành món canh nóng, dễ ăn.

Súp lơ xanh: “Vệ sĩ” hỗ trợ giải độc gan

Súp lơ xanh

Súp lơ xanh là loại rau quen thuộc nhưng được đánh giá cao nhờ chứa sulforaphane, hợp chất có thể hỗ trợ kích hoạt các enzyme giải độc trong gan. Nhờ đó, cơ thể có thể tăng khả năng phân giải rượu, kim loại nặng và một số chất có hại khác, góp phần giảm tổn thương tế bào gan.

Không chỉ vậy, súp lơ xanh còn giàu vitamin C, carotene và chất xơ, những thành phần có lợi cho sức khỏe tổng thể và hỗ trợ tăng hoạt tính của tế bào miễn dịch.

Để giữ được độ giòn ngon và hạn chế thất thoát dinh dưỡng, súp lơ xanh không nên nấu quá nhừ. Cách ăn phù hợp là chần nhanh khoảng một phút rồi đem xào cùng mộc nhĩ, trứng hoặc ớt đỏ. Với người thường xuyên uống rượu hoặc hay ăn đồ chế biến sẵn, việc bổ sung súp lơ xanh vào bữa ăn có thể giúp gan giảm bớt gánh nặng phần nào.

Rau tề thái: Loại rau giúp làm dịu tình trạng nóng gan

Rau tề thái

Rau tề thái còn có tên khác là rau tề, địa mễ thái, cải dại, cỏ tam giác. Rau tề thái mọc dại nhiều ở các bãi đất trống, bờ bụi của nhiều vùng miền của Việt Nam. Đây là loại rau có vị ngọt, tính bình, được xem là có tác dụng làm dịu “gan hỏa”. Nhờ vậy, rau tề thái thường được nhắc tới trong việc hỗ trợ cải thiện các biểu hiện như đau đầu, mắt đỏ, mệt mỏi hay uể oải.

Rau tề thái cũng phù hợp với những người hay cảm thấy khô họng, cay mắt hoặc cơ thể bứt rứt, khó chịu. Tại Trung Quốc, loại rau này được yêu thích khi dùng để làm nhân sủi cảo. Khi làm món này, rau tề thái cần được nhặt sạch, chần nhanh rồi băm nhỏ trước khi trộn cùng thịt băm và gia vị. Phần nhân sau khi trộn có độ mềm, mọng nước, tạo nên món ăn đậm đà, dễ ăn.

Tại Việt Nam, rau tề thái thường được dùng để nấu các món canh bổ dưỡng, trộn gỏi, rán với trứng.

Nguồn: Aboluowang