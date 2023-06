Nghiên cứu mới: Đi bộ ngắn giúp giảm lượng đường trong máu

Nếu bạn từng thấy mình ăn một thứ gì đó tương đối khó tiêu và nhiều carbohydrate…, sau đó thấy tim mình đập thình thịch, thì rất có thể bạn đã trải qua tác động của lượng đường trong máu cao, nghĩa là lượng đường trong cơ thể bạn làm máu của bạn đặc lại và buộc tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu đi khắp cơ thể.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh và Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ, việc giữ mức đường huyết cân bằng là điều quan trọng đối với tất cả mọi người, ngay cả khi bạn không mắc bệnh tiểu đường.

May mắn thay, đối với nhiều người, cách khắc phục cho vấn đề này thực ra rất đơn giản. Theo một đánh giá năm 2022 trên tạp chí Sports Medicine, một trong những cách làm giảm lượng đường trong máu hiệu quả có thể chỉ đơn giản là những buổi đi dạo chơi trong công viên (dù chỉ trong thời gian ngắn).

Tác dụng của việc đi bộ đối với lượng đường trong máu

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Limerick của Ireland và Đại học Manchester Metropolitan ở Anh đã thực hiện phân tích tổng hợp 7 nghiên cứu trước đây so sánh tác động của việc ngồi, đứng và đi bộ cường độ nhẹ đối với huyết áp, mức insulin và đường trong máu sau bữa ăn, các nghiên cứu được thực hiện với những người tham gia thuộc giới tính khác nhau trên 18 tuổi.

Từ phân tích, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng đối với những người thừa cân hoặc béo phì, chỉ đơn giản việc đứng thôi cũng giúp làm giảm lượng đường trong máu "đáng kể" so với khi ngồi, và "đi bộ với cường độ nhẹ được cho là một biện pháp can thiệp vượt trội so với đứng".

Vậy thế nào là đi bộ cường độ nhẹ? Các nghiên cứu trước đây cho thấy hiệu quả của việc nghỉ giải lao đi bộ 2 phút sau mỗi 20 phút và nghỉ giải lao đi bộ 5 phút sau mỗi 30 phút. Tốc độ đi bộ mà các nhà nghiên cứu nhận thấy có tác dụng "tốt" đối với lượng đường trong máu là từ 1,5 dặm một giờ đến 2 dặm một giờ (1 dặm ≈ 1,609km).

Điều đáng quan tâm ở đây là gì? Đó là những người tham gia đã đi bộ trên máy chạy bộ hoặc đường đua được đánh dấu. Hãy tưởng tượng ích lợi của việc ra ngoài hít thở không khí trong lành có thể giúp ích cho cơ thể bạn!

Đâu là mức đường khỏe mạnh trong máu?

Phòng khám Mayo gợi ý rằng mức đường trong máu dưới 140 miligam mỗi decilit là "bình thường". Tuy nhiên, điều này có thể khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố sức khỏe nhất định và thời điểm bạn ăn bữa cuối cùng. Để xác định mức đường trong máu lành mạnh nhất, tốt nhất hãy tới gặp bác sĩ.