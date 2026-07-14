Nghệ sĩ có tài sản 74.000 tỷ làm show hỗn loạn chưa từng thấy: Suýt hủy phút chót, Beyoncé và Rihanna “quẩy” đến rạng sáng

Đêm diễn của nam nghệ sĩ tỷ phú suýt bị hủy vì cảnh tượng hỗn loạn ngoài sân vận động.

Concert Jay-Z suýt bị hủy, 20.000 khán giả mắc kẹt ngoài cổng

Tối ngày 12/7 theo giờ địa phương, Jay-Z chính thức khép lại chuỗi ba đêm nhạc đặc biệt tại Yankee Stadium, New York bằng concert mang tên Extra Innings. Đây vốn dĩ là đêm diễn mang tính biểu tượng, đánh dấu những cột mốc vĩ đại trong sự nghiệp hơn ba thập kỷ của nam rapper quyền lực. Sức nóng của chuỗi concert đã thể hiện rõ qua lượng vé bán ra. Đêm mở màn thu hút 44.916 khán giả, lập kỷ lục concert đông người nhất tại Yankee Stadium. Chỉ một ngày sau, Jay-Z tiếp tục tự phá kỷ lục khi đêm kỷ niệm The Blueprint bán 45.832 vé. Riêng hai chương trình đầu đã đón hơn 90.000 người, trước khi ban tổ chức mở thêm đêm Extra Innings.

Thế nhưng, trước khi những âm thanh đầu tiên của đêm diễn cuối vang lên, tâm điểm của truyền thông lại đổ dồn vào một sự cố vỡ trận nghiêm trọng khiến chương trình bị đình trệ hơn ba tiếng đồng hồ, đẩy hàng chục nghìn khán giả và cả những khách mời hạng A vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi bị chặn đứng ngay ngoài cổng sân vận động.

Tối ngày 12/7 theo giờ địa phương, Jay-Z chính thức khép lại chuỗi ba đêm nhạc đặc biệt tại Yankee Stadium, New York bằng concert mang tên Extra Innings.

Theo kế hoạch ban đầu, Jay-Z sẽ chính thức xuất hiện trên sân khấu vào khoảng 21h, tương tự như lịch trình của hai đêm diễn trước đó. Tuy nhiên, khi giờ G cận kề, khu vực bên ngoài Yankee Stadium bất ngờ rơi vào tình trạng hỗn loạn vượt tầm kiểm soát. Hàng trăm người không sở hữu vé đã bất ngờ tràn về một lối vào của sân vận động. Lợi dụng đám đông đông đúc, một số cá nhân đã manh động vượt qua được chốt kiểm soát an ninh và lọt vào bên trong khu vực tổ chức. Đối mặt với nguy cơ an ninh nghiêm trọng, lực lượng chức năng không còn cách nào khác ngoài việc lập tức đóng sập toàn bộ các cổng ra vào của Yankee Stadium để ổn định lại tình hình hiện trường.

Đến 22h15, cảnh tượng bên ngoài sân vận động vẫn vô cùng căng thẳng khi có khoảng 20.000 khán giả vẫn phải chịu cảnh chôn chân bên ngoài, dù họ đều cầm trên tay tấm vé hợp lệ

Quyết định phong tỏa khẩn cấp này đã khiến đêm nhạc liên tục bị lùi giờ. Đến 22h15, cảnh tượng bên ngoài sân vận động vẫn vô cùng căng thẳng khi có khoảng 20.000 khán giả vẫn phải chịu cảnh chôn chân bên ngoài, dù họ đều cầm trên tay tấm vé hợp lệ. Kể cả những ngôi sao đình đám được mời đến tham dự như A$AP Rocky, Tyler, The Creator hay Usher cũng đành bất lực đứng ngoài rào chắn.

Theo nhiều nguồn tin từ truyền thông Mỹ tiết lộ, ban tổ chức đã phải nghiêm túc tính đến phương án hủy bỏ toàn bộ chương trình. Thế nhưng, Jay-Z đã kiên quyết từ chối phương án này. Sau quá trình thương thuyết kéo dài, các bên cuối cùng cũng đi đến thống nhất mở lại cổng và kiểm soát đưa khán giả vào trong theo từng nhóm nhỏ. Nhờ sự kiên nhẫn đó, Jay-Z mới có thể chính thức bước ra sân khấu vào lúc 0h17 rạng sáng ngày 13/7.

Jay-Z chính thức bước ra sân khấu vào lúc 0h17 rạng sáng ngày 13/7

Bất chấp việc phải bắt đầu khi đã bước sang ngày mới, Extra Innings vẫn diễn ra với quy mô vô cùng hoành tráng và kéo dài liên tục đến tận 3h sáng. Để đền đáp lại sự chờ đợi của hàng chục nghìn người hâm mộ, Jay-Z đã dốc sức trình diễn gần 50 ca khúc và liên khúc, tái hiện lại một chặng đường âm nhạc lừng lẫy. Sức nóng của đêm nhạc còn được đẩy lên đỉnh điểm với sự đổ bộ của một dàn khách mời không thể chất lượng hơn, quy tụ những biểu tượng của làng nhạc như Beyoncé, Rihanna, Usher, Pharrell Williams, Clipse, Swizz Beatz, Teyana Taylor, Jermaine Dupri, Jeezy, Fat Joe và Jadakiss.

Khán giả đã thực sự bùng nổ khi chứng kiến Rihanna tái hợp cùng Jay-Z trong bản hit Run This Town

Khán giả tại Yankee Stadium gần như vỡ òa khi Rihanna bất ngờ bước ra sân khấu, tái hợp Jay-Z trong Run This Town. Đây là một trong những màn xuất hiện hiếm hoi của nữ ca sĩ trong thời gian qua, vì vậy khoảnh khắc cả hai cùng thể hiện bản hit đình đám nhanh chóng trở thành tâm điểm của đêm diễn. Rihanna sau đó tiếp tục giữ trọn sân khấu với Bitch Better Have My Money, khiến hàng chục nghìn khán giả đồng loạt hát theo.

Không khí tiếp tục được đẩy lên cao khi Beyoncé xuất hiện

Không khí tiếp tục được đẩy lên cao khi Beyoncé xuất hiện bên chồng. Nữ ca sĩ mang đến liên khúc Drunk In Love, Tom Ford và Partition, kết hợp giữa những ca khúc riêng và loạt bản hit gắn với Jay-Z. Màn hội ngộ của Beyoncé, Rihanna và nam rapper trên cùng một sân khấu khiến Extra Innings trở thành cuộc tái ngộ hiếm có của 3 tên tuổi quyền lực bậc nhất làng nhạc. Pharrell Williams sau đó nối tiếp chương trình bằng một số ca khúc từng hợp tác với Jay-Z như Excuse Me Miss, I Just Wanna Love U và Frontin’. Bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn này chính thức khép lại bằng một màn pháo hoa rực rỡ lúc hơn 3 giờ sáng giờ địa phương.

Đế chế 74.000 tỷ đồng của huyền thoại đi lên từ đường phố

Sự kiện quy mô này một lần nữa khẳng định vị thế độc tôn của Jay-Z không chỉ trong vai trò một nghệ sĩ mà còn là một tượng đài quyền lực của văn hóa đại chúng. Tên thật là Shawn Corey Carter, sinh năm 1969 tại Brooklyn, New York, những bước chân đầu tiên của ông vào thế giới hip-hop không hề trải hoa hồng. Từng chật vật vì không có bất kỳ hãng đĩa nào chịu ký hợp đồng, Jay-Z đã tự mở ra con đường riêng khi cùng Damon Dash và Kareem Burke thành lập Roc-A-Fella Records để tự do phát hành âm nhạc của mình. Từ album đầu tay Reasonable Doubt ra mắt năm 1996, dù không lập tức tạo nên cơn địa chấn thương mại nhưng lại thấm dần và trở thành di sản của hip-hop Mỹ, cho đến bước ngoặt Vol. 2… Hard Knock Life mang về giải Grammy đầu tiên, Jay-Z đã từng bước xây dựng nên đế chế riêng của mình.

Jay Z là một trong những tượng đài của Hip Hop Mỹ

Hàng loạt album đình đám sau đó như The Blueprint, The Black Album hay 4:44 cùng những bản nhạc quốc dân như 99 Problems, Empire State Of Mind đã đưa ông trở thành nghệ sĩ nắm giữ 14 album đứng đầu Billboard 200 và sở hữu 25 tượng vàng Grammy danh giá. Những con số này là minh chứng rõ nét cho sức sống mãnh liệt trong âm nhạc của Jay-Z suốt ba thập kỷ qua. Việc ông trở thành rapper đầu tiên được ghi danh vào Songwriters Hall of Fame vào năm 2017 càng khẳng định tầm ảnh hưởng của ông đã vượt ra khỏi ranh giới của cộng đồng hip-hop để hòa vào dòng chảy âm nhạc toàn cầu.

Jay Z là nghệ sĩ nắm giữ 14 album đứng đầu Billboard 200 và sở hữu 25 tượng vàng Grammy danh giá

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, tầm nhìn chiến lược đã giúp Jay-Z vươn lên thành một đế chế thực sự. Từng ngồi ghế Chủ tịch kiêm CEO của Def Jam Recordings trước khi sáng lập Roc Nation vào năm 2008, ông đã mở rộng sức ảnh hưởng của mình sang lĩnh vực quản lý nghệ sĩ, phát hành âm nhạc, tổ chức tour diễn cho đến thể thao, điện ảnh và truyền hình. Việc sớm đầu tư vào champagne Armand de Brignac, cognac D’Ussé, nền tảng Tidal cùng nhiều dự án bất động sản và nghệ thuật đã giúp Jay-Z mở rộng khối tài sản ngoài âm nhạc. Năm 2019, ông trở thành tỷ phú hip-hop đầu tiên được Forbes công nhận.

Hiện tài sản của Jay-Z được ước tính khoảng 2,8 tỷ USD, tương đương hơn 74.000 tỷ đồng

Hiện tài sản của Jay-Z được ước tính khoảng 2,8 tỷ USD, tương đương hơn 74.000 tỷ đồng. Từ một rapper từng không tìm được hãng đĩa, ông nay vừa sở hữu sự nghiệp âm nhạc kéo dài hơn 3 thập kỷ, vừa xây dựng đế chế kinh doanh thuộc nhóm lớn nhất giới nghệ sĩ. Đêm diễn tại Yankee Stadium, nơi hàng chục nghìn khán giả chấp nhận chờ đến quá nửa đêm và dàn sao hạng A vẫn ở lại hậu trường, tiếp tục cho thấy sức hút hiếm có của Jay-Z sau nhiều năm hoạt động.

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