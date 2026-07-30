Ngày mai, nhiều tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa to

Theo dự báo, tình trạng mưa rào rải rác ở Bắc Bộ còn kéo dài đến ngày 4/8 (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (30/7), khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo, đêm nay và ngày mai:

Khu vực phía Đông Bắc Bộ và tỉnh Lào Cai tiếp tục có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực tỉnh Quảng Ninh cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Ngày mai, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào rải rác (Ảnh: Lao động).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 30 và ngày 31/7

Thời tiết Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 25-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào tối và đêm). Nhiệt độ từ 21-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; riêng phía Bắc nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 25-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.



