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Công an theo dõi nhiều ngày, bắt Nguyễn Duy Khánh SN 1991

Duy Anh
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Sau nhiều ngày kiên trì theo dõi, lực lượng công an đã bắt giữ thành công đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Nguyễn Duy Khánh.

Ngày 29/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, sau thời gian tích cực xác minh, truy tìm, Công an xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ đối tượng Nguyễn Duy Khánh (SN 1991, trú xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh).

Đối tượng Nguyễn Duy Khánh (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Theo kết quả điều tra, ngày 4/12/2024, Lê Tiến Dũng (SN 1992, trú xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh), là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, đã thực hiện hành vi trộm cắp 1 xe máy của ông Nguyễn Bá Thanh (SN 1973, trú thôn Bắc Thanh, xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Sau khi trộm được xe, Dũng đưa phương tiện về cất giữ tại nhà Nguyễn Quang Mai (trú xã Sơn Tây).

Đến sáng 5/12/2024, Nguyễn Duy Khánh mượn chiếc xe của Lê Tiến Dũng với lý do đi giặt quần áo và được Dũng đồng ý. Tuy nhiên, đến ngày 6/12/2024, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Khánh đã mang chiếc xe trên đến cầm cố tại một cửa hàng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh để lấy số tiền 2,5 triệu đồng.

Ngày 24/2/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà (nay là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã ban hành Bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lê Tiến Dũng về tội Trộm cắp tài sản.

Đối với hành vi của Nguyễn Duy Khánh, cơ quan điều tra đã tách hồ sơ để tiếp tục xác minh, làm rõ và ngày 27/2/2025 ban hành quyết định truy tìm đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Khánh về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Do lo sợ bị phát hiện, xử lý, Nguyễn Duy Khánh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Qua công tác rà soát, xác minh, Tổ công tác Công an xã Thạch Hà xác định đối tượng đang làm việc tại một khu công nghiệp thuộc phường Lĩnh Nam, TP Hà Nội.

Sau nhiều ngày kiên trì theo dõi, đến trưa 25/7/2026, tổ công tác đã phát hiện, khống chế và đưa Nguyễn Duy Khánh về trụ sở Công an phường Lĩnh Nam để làm việc.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Duy Khánh đã thừa nhận toàn bộ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của mình.

Ngày 27/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Khánh về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Việc nhanh chóng làm rõ vụ việc sau thời gian tạm đình chỉ điều tra, truy tìm đối tượng thể hiện tinh thần quyết tâm của lực lượng Công an xã Thạch Hà trong đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

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