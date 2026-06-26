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Ngày mai, miền Bắc xuất hiện mưa to đến rất to

Duy Anh
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Theo dự báo, đêm nay và sáng mai, Bắc Bộ tiếp tục có mưa, duy trì thời tiết khá mát mẻ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (26/6), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã xuất hiện mưa lớn.

Theo dự báo, đêm nay và sáng mai,khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực Thanh Hóa và Hà Tĩnh chiều tối và đêm nay có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Ngày mai, miền Bắc xuất hiện mưa to đến rất to - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ (nguồn: VTC News).

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 26 và ngày 27/6

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 24-31 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng Thanh Hóa có nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ từ 27-38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; riêng phía Nam có nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ từ 25-38 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ,riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-35 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-34 độ.

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