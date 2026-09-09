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Ngay lúc này: Match Day 2026 - màn "gọi tên" chuyên ngành HOT nhất của ĐH Y Hà Nội đã bắt đầu!

Thiên An - Ảnh: Như Hoàn
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Match Day 2026 của ĐH Y Hà Nội - Sự kiện được chờ đợi nhất mùa thi Bác sĩ nội trú đang diễn ra, khi những thí sinh xuất sắc nhất lần lượt gọi tên chuyên ngành mình muốn theo đuổi.

Những ngày qua, Match Day 2026 trở thành một trong những từ khóa nóng nhất MXH khi câu chuyện về trường Đại học Y Hà Nội, kỳ thi Bác sĩ nội trú, những thí sinh đạt điểm cao và đặc biệt là chuyên ngành nào sẽ được lựa chọn đầu tiên trong sự kiện đặc biệt này liên tục được chú ý.

Và ngay lúc này, Match Day 2026 đã chính thức bắt đầu tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Xem lại màn gọi tên chuyên ngành của top 10 bác sĩ nội trú trong ngày Match Day 2025 của Đại học Y Hà Nội

Match Day là ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo Bác sĩ nội trú khóa 51, được tổ chức sau kỳ thi. Thay vì chọn chuyên ngành ngay từ đầu, các thí sinh sẽ biết thứ hạng của mình rồi lần lượt được gọi tên theo tổng điểm từ cao xuống thấp để lựa chọn chuyên ngành.

Năm nay, 780 thí sinh đủ điều kiện đang cạnh tranh 444 chỉ tiêu thuộc 37 chuyên ngành. Người có thứ hạng cao hơn sẽ được lựa chọn trước, đồng nghĩa với việc những chuyên ngành "HOT" sẽ dần được gọi tên và chỉ tiêu cũng thay đổi liên tục trong suốt buổi Match Day.

Những chuyên ngành nào sẽ được gọi tên? Cùng cập nhật những hình ảnh mới nhất từ Match Day 2026 nhé!

- Ảnh 1.

Khung cảnh bên trong Hội trường Lớn của trường Đại học Y Hà Nội - nơi diễn ra Match Day 2026

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.
- Ảnh 4.
- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Top 3 thủ khoa của kỳ thi bác sĩ nội trú năm nay của ĐH Y Hà Nội: Phạm Quang Minh (áo đen) - chuyên ngành Răng Hàm Mặt, Nguyễn Đức Anh Quân (thứ 3 từ phải sang) - chuyên ngành Y khoa và Phạm Đức Thành (thứ 2 từ phải sang) - chuyên ngành Y học cổ truyền

Ngày mai, 780 bác sĩ xuất sắc sẽ tham gia sự kiện “mỗi năm chỉ có 1 lần” tại Đại học Y Hà Nội
Tags

Match Day

đại học y hà nội

Bác sĩ nội trú

kỳ thi

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