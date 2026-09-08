Ngày mai, 780 bác sĩ xuất sắc sẽ tham gia sự kiện “mỗi năm chỉ có 1 lần” tại Đại học Y Hà Nội

Được Đại học Y Hà Nội duy trì từ năm 2016 đến nay, sự kiện chỉ diễn ra một lần mỗi năm, trở thành dấu mốc đặc biệt trong hành trình nghề nghiệp của các bác sĩ trẻ.

Đó chính là sự kiện “Match Day”, hay còn gọi là “Matching Day”, được Đại học Y Hà Nội tổ chức hằng năm vào ngày 9/9 để công bố kết quả và đăng ký chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú.

Theo thông cáo báo chí đăng ngày 7/9 trên website nhà trường, sự kiện năm nay dành cho khóa 51 (2026-2029), diễn ra từ 13h đến 17h ngày mai (9/9) tại Hội trường Lớn - Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Hà Nội. Các bác sĩ trẻ sẽ lựa chọn chuyên ngành dựa trên thứ hạng điểm thi và chỉ tiêu còn lại. Đây là bước hoàn tất đợt tuyển sinh, xác lập danh sách học viên đủ điều kiện trúng tuyển theo nguyên tắc công khai, minh bạch và khách quan.

“Match Day” tại Đại học Y Hà Nội diễn ra thế nào?

Sự kiện "Match Day" năm 2025 (Ảnh: Đại học Y Hà Nội)

Kỳ thi năm nay có 1.114 thí sinh từ 18 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe. Sau 3 buổi thi kiến thức lâm sàng và y học cơ sở, 780 người đạt điểm sàn, đủ điều kiện tham dự Match Day. Trong khi đó, trường có 444 chỉ tiêu cho 37 chương trình đào tạo. Điều đó có nghĩa là đạt điểm sàn chưa đồng nghĩa với trúng tuyển.

Điểm đặc biệt của “Match Day” nằm ở cách lựa chọn được thực hiện công khai. Ban tổ chức gọi tên theo bảng xếp hạng tổng điểm từ cao xuống thấp; người có thứ hạng cao hơn được chọn trước. Diễn biến chọn ngành và số chỉ tiêu còn lại được cập nhật liên tục trên màn hình LED. Ngành nào hết chỉ tiêu sẽ được hệ thống tự động khóa.

Lựa chọn chỉ có hiệu lực sau khi thí sinh ký trực tiếp vào sổ đăng ký. Khi sự kiện kết thúc, trường không giải quyết đề nghị thay đổi chuyên ngành.

Vì sao Đại học Y Hà Nội duy trì “Match Day”?

Sự kiện "Match Day" năm 2025 (Ảnh: Đại học Y Hà Nội)

Trước thềm sự kiện, câu chuyện chọn chuyên ngành tiếp tục thu hút sự chú ý của giới y bác sĩ và cộng đồng mạng. Có ý kiến đề xuất bỏ “Match Day”, quay lại đăng ký chuyên ngành trước kỳ thi do lo ngại tâm lý đám đông có thể khiến thí sinh chạy theo ngành “hot” và “bỏ qua ngành thực sự là thế mạnh hoặc phù hợp với niềm đam mê cốt lõi của bản thân”.

Trong thông cáo ngày 7/9, Đại học Y Hà Nội khẳng định “Match Day” hiện vẫn là lựa chọn phù hợp để bảo đảm tính khách quan, minh bạch và kịp thời trong tuyển sinh bác sĩ nội trú.

Theo nhà trường, việc công khai thứ hạng, chỉ tiêu và quá trình chọn ngành nhằm loại bỏ khả năng can thiệp hồ sơ, điều chỉnh chỉ tiêu ngoài quy trình. Lựa chọn và ký xác nhận tại chỗ giúp chốt chính xác danh sách trúng tuyển, triệt tiêu tỷ lệ ảo.

Mô hình này còn nhằm tôn vinh năng lực thực chất, tinh thần hiếu học và trao quyền lựa chọn nghề nghiệp. Thí sinh chọn chuyên ngành sau khi biết kết quả thi, cân nhắc dựa trên điểm số, đam mê và sở trường. Trước sự kiện, trường cùng các bộ môn đã tổ chức các chương trình chia sẻ về chuyên ngành, lộ trình phát triển và kinh nghiệm nghề nghiệp để hỗ trợ thí sinh.

Trong thông điệp gửi các tân học viên được công bố cùng thông cáo, GS.TS. Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội, nhấn mạnh: “Dù bạn lựa chọn chuyên ngành nào trong đào tạo Bác sĩ nội trú, thì mỗi chuyên ngành đều có giá trị riêng và mang lại cơ hội thành công nếu bạn cố gắng, đam mê và kiên trì theo đuổi”. Ông đồng thời nhắn nhủ các bác sĩ trẻ chuẩn bị nghị lực, bản lĩnh cho 3 năm học tập phía trước.

Nguồn: Trường Đại học Y Hà Nội