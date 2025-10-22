Ngày càng nhiều người tử vong vì suy thận, bác sĩ khuyên: Chớ dại đụng nhiều 6 việc này

Những năm gần đây, số người tử vong vì suy thận và các biến chứng liên quan đang tăng nhanh. Theo các chuyên gia, thận là cơ quan sống còn của cơ thể, có nhiệm vụ lọc bỏ chất độc, điều hòa nước, muối, cân bằng axit - kiềm và duy trì hoạt động của toàn bộ hệ thống trao đổi chất.

Khi chức năng thận bị tổn thương, chất độc và cặn bã không thể đào thải, dần tích tụ trong máu, gây hại cho tim mạch, thần kinh, thậm chí dẫn đến tử vong. Điều đáng nói, suy thận không đến trong một sớm một chiều mà là hệ quả của lối sống sai lầm tích tụ suốt nhiều năm. Có những thói quen tưởng như vô hại, nhưng lại là “hung thủ thầm lặng” khiến thận suy yếu từng ngày.

Dưới đây là 6 việc tuyệt đối không nên thường xuyên, được bác sĩ khuyến cáo nên tránh nếu không muốn “đánh cược mạng sống” với sức khỏe của mình.

1. Nhịn tiểu

Nhiều người, nhất là dân văn phòng hoặc người cao tuổi, vì ngại đi lại, bận việc mà thường xuyên nhịn tiểu. Bác sĩ cảnh báo nhịn tiểu làm tăng áp lực bàng quang, khiến nước tiểu ứ đọng và trào ngược lên thận, dẫn đến viêm nhiễm, tổn thương mô thận và lâu dài có thể gây suy thận mạn.

Đặc biệt, người có sẵn bệnh thận hoặc cao huyết áp càng dễ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy, hãy đi tiểu ngay khi có nhu cầu, đừng vì “tiện một chút” mà hại cả mạng sống.

2. Lạm dụng thuốc

Các loại thuốc giảm đau, chống viêm không steroid (NSAIDs) như ibuprofen hay aspirin thường được dùng khi nhức đầu, đau khớp, đau bụng… Tuy nhiên, sử dụng thường xuyên hoặc kéo dài sẽ làm giảm lưu lượng máu đến thận, gây tổn thương ống thận và suy giảm chức năng lọc.

Bác sĩ khuyên chỉ nên dùng thuốc giảm đau khi thật sự cần thiết, tuyệt đối không tự mua và uống kéo dài, nhất là với người đã có bệnh thận hoặc huyết áp cao.

3. Uống nhiều nước hầm, nước lẩu

Ai cũng thích ngồi quây quần bên nồi lẩu nóng hổi hay bát nước hầm đậm đà, nhưng ít ai biết đây lại là gánh nặng lớn cho thận. Các loại nước này chứa nhiều muối, chất béo và purin, khiến thận phải làm việc quá sức để lọc bỏ độc tố. Nếu dùng thường xuyên, nguy cơ tăng huyết áp, phù nề và suy thận sẽ tăng gấp nhiều lần.

Bác sĩ khuyên chỉ nên ăn lẩu hoặc uống nước hầm 1-2 lần/tháng, và giới hạn lượng nước dùng, tránh uống cạn bát nước lẩu.

4. Ăn mặn, không giữ ấm

Trời lạnh khiến mạch máu co lại, lưu thông máu chậm, thận dễ bị thiếu máu nuôi dưỡng. Nếu cộng thêm chế độ ăn mặn, vốn làm tăng huyết áp, sẽ khiến thận phải chịu đựng “gấp đôi áp lực”. Không ít người bị cảm lạnh, viêm đường tiết niệu hay viêm cầu thận tái phát chỉ vì chủ quan không giữ ấm vùng lưng và bụng.

Các bác sĩ khuyên hãy giữ ấm đầu, cổ, thắt lưng và bàn chân, đặc biệt là người có tiền sử cao huyết áp, tiểu đường hoặc bệnh thận mạn tính.

5. Uống quá ít nước

Nước là “đồng minh” số một của thận. Khi thiếu nước, nước tiểu sẽ đặc lại, cặn độc không được thải ra, dẫn đến viêm thận và sỏi thận. Người trưởng thành khỏe mạnh nên uống 1,5-2 lít nước mỗi ngày, chia thành nhiều lần. Tuy nhiên, người đang bị suy thận hoặc phù nề cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi điều chỉnh lượng nước uống.

6. Ăn nhiều thực phẩm giàu kali

Kali là chất cần thiết cho tim và cơ bắp, nhưng khi thận yếu, khả năng lọc kali giảm, khiến nồng độ kali trong máu tăng cao, dễ gây rối loạn nhịp tim, thậm chí ngừng tim đột ngột. Người có chức năng thận suy nên hạn chế các loại thực phẩm nhiều kali như chuối, cam, khoai tây, nước dừa… và theo dõi nồng độ kali máu định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

