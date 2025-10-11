4 người trong 1 gia đình cùng bị suy thận cấp: Bác sĩ nói “thủ phạm” đến từ 1 món ăn

Theo trang Red Star News, mới đây, Bệnh viện Phàn Cương Tây Xương ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã tiếp nhận điều trị cho 4 thành viên trong một gia đình bị ngộ độc, suy thận cấp. 2 trong số 4 bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch, suy thận nặng, phải chạy thận nhân tạo.

Kết quả thăm khám tại bệnh viện cho thấy cả 4 bệnh nhân bị nhiễm khuẩn salmonella gây ngộ độc, sốc nhiễm trùng và suy thận cấp.

Theo chia sẻ của 1 thành viên khác trong gia đình, trước khi nhập viện 4 người này đã ăn trứng bắc thảo mua ở trên mạng. Tuy nhiên, sau khi ăn, 4 người bắt đầu xuất hiện triệu chứng bất thường như nôn mửa, tiêu chảy, sốt cao và hôn mê. Thành viên còn lại đã nhanh chóng gọi cấp cứu đưa cả nhà đến bệnh viện kiểm tra.

Bác sĩ Vệ Viện, làm việc tại Khoa Thận của bệnh viện cho biết, nguyên nhân khiến 4 bệnh nhân bị ngộ độc và suy thận cấp đến từ món trứng bắc thảo.

4 thành viên trong gia đình phải nhập viện vì ngộ độc và bị suy thận cấp. (Ảnh: 163.com)

Bác sĩ Vệ Viện nói: “Trứng bắc thảo là loại thực phẩm dễ bị nhiễm khuẩn salmonella, đặc biệt là khi được chế biến, sản xuất và vận chuyển không đúng cách, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Khi ăn phải trứng bắc thảo nhiễm vi khuẩn, người bệnh có nguy cơ cao bị ngộ độc. Trường hợp nghiêm trọng, bệnh nhân có thể bị nhiễm trùng huyết, thậm chí suy thận”.

Ngoài ra, bác sĩ Vệ Viện cũng tiết lộ trứng bắc thảo có chứa một lượng chì nhất định, do đó, mọi người không nên ăn quá nhiều.

Thông qua trường hợp của các bệnh nhân kể trên, bác sĩ khuyến cáo để đảm bảo an toàn và phòng tránh ngộ độc do nhiễm khuẩn Salmonella khi ăn trứng bắc thảo, mọi người nên lưu ý 3 không dưới đây:

- Không ăn trứng sống, trứng chưa chín: Nên nấu chín trứng bắc thảo trước khi ăn để tiêu diệt vi khuẩn salmonella.

- Không ăn trứng để qua đêm: Thức ăn để qua đêm là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển. Do đó, không nên để trứng bắc thảo qua đêm vì khi đó vi khuẩn có thể phát triển trong trứng và gây hại cho sức khỏe.

- Nên mua trứng bắc thảo từ những cơ sở có uy tín, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng để đảm bảo an toàn.

- Khi thấy trứng bắc thảo có dấu hiệu bất thường như mùi hôi hoặc vỏ bị nứt, mọi người nên vứt bỏ để hạn chế nguy cơ ăn phải trứng hỏng.

Chuyên gia Vệ Viện khuyến cáo, sau khi ăn trứng bắc thảo, nếu thấy cơ thể có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, sốt,... hãy đến cơ sở y tế ngay lập tức để được thăm khám và điều trị kịp thời.