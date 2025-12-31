Ngày càng có nhiều người tử vong vì ung thư dạ dày? Bác sĩ nhắc: Đói “mờ mắt” cũng không ăn 6 món này vào bữa sáng

Theo số liệu từ GLOBOCAN 2022, thế giới ghi nhận hơn 1.12 triệu ca mắc mới và khoảng 768.000 ca tử vong do ung thư dạ dày mỗi năm. Tại Việt Nam, căn bệnh này đứng top 4 loại ung thư phổ biến và đang có xu hướng trẻ hóa mạnh mẽ.

Một trong những lý do chính là sai lầm khi chọn món ăn vào bữa sáng, lúc dạ dày mỏng manh nhất. Dù đói đến "mờ mắt", bạn cũng tuyệt đối không nên ăn 6 món sau đây để bảo vệ niêm mạc dạ dày, phòng ung thư nhé:

1. Đồ ăn thừa để tủ lạnh qua đêm

Việc hâm nóng lại thực phẩm cũ, đặc biệt là các loại rau và thịt, tiềm ẩn nguy cơ sinh ra nitrosamine. Đây là hợp chất gây ung thư mạnh được hình thành từ sự kết hợp giữa nitrit (sinh ra do vi khuẩn phân hủy trong quá trình bảo quản) và các amin trong thực phẩm. Khi bụng rỗng, tốc độ hấp thụ nitrosamine diễn ra nhanh gấp nhiều lần, trực tiếp gây đột biến cấu trúc dna của tế bào niêm mạc dạ dày.

2. Thực phẩm ngâm chua hoặc quá mặn

Dưa muối, cà pháo hay cá mặn chứa nồng độ natri cực cao. Theo các nghiên cứu liên quan, muối liều lượng lớn làm tăng độ thẩm thấu của dịch dạ dày, trực tiếp phá hủy lớp chất nhầy bảo vệ niêm mạc. Điều này khiến niêm mạc bị "lột trần" trước axit dịch vị và tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn hp (helicobacter pylori) cư trú, gây viêm loét mạn tính và dẫn đến ung thư.

3. Đồ ăn, thức uống nóng trên 65 độ C

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) xếp đồ ăn, thức uống nóng trên 65 độ C vào nhóm tác nhân gây ung thư. Nhiệt độ cao gây bỏng nhiệt thực quản và niêm mạc dạ dày. Quá trình sửa chữa tế bào lặp đi lặp lại do bỏng nhiệt thường xuyên sẽ làm tăng nguy cơ đột biến gen ức chế khối u p53, một trong những bước ngoặt hình thành tế bào ác tính.

4. Bánh mì trắng và đồ ngọt nhiều đường

Nghiên cứu từ Bệnh viện Tây Trung Quốc cho thấy chế độ ăn nhiều đường kích thích tiết yếu tố tăng trưởng giống insulin (IGF). Tế bào ung thư dạ dày vốn phụ thuộc vào quá trình đường phân hiếu khí để lấy năng lượng. Việc ăn đường lúc đói làm tăng nồng độ glucose máu đột ngột, cung cấp "nhiên liệu" trực tiếp cho sự tăng sinh tế bào bất thường.

5. Dùng cà phê đen hoặc trà quá đặc vào bữa sáng

Uống cà phê lúc đói kích thích tuyến tụy và dạ dày giải phóng axit dịch vị với nồng độ đậm đặc. Khi không có thức ăn để trung hòa, lượng axit này sẽ bào mòn lớp lót nội mô, gây ra tình trạng viêm teo niêm mạc dạ dày mạn tính, một tổn thương tiền ung thư rất phổ biến.

6. Thực phẩm bị mốc (ngũ cốc, hạt)

Aflatoxin trong thực phẩm mốc là một trong những chất độc hóa học mạnh nhất. Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận aflatoxin có khả năng liên kết với dna tế bào, làm rối loạn quá trình sao chép di truyền. Ăn thực phẩm mốc khi đói khiến độc tố này tiếp xúc trực tiếp và kéo dài với thành dạ dày, kích hoạt các tế bào lạ phát triển. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan, ung thư dạ dày.

Ăn sáng thế nào để phòng tránh ung thư dạ dày

Để bảo vệ dạ dày, bạn nên ưu tiên các món ấm, mềm giúp trung hòa axit dịch vị. Việc lồng ghép các thực phẩm như củ cải trắng, tỏi tây, rau sam, thì là, cải bó xôi và hành tây vào bữa sáng sẽ cung cấp nguồn sắt, axit folic cùng vitamin thiết yếu. Những dưỡng chất này đóng vai trò như lớp màng bảo vệ, giúp chữa lành các tổn thương niêm mạc và ngăn ngừa viêm nhiễm mạn tính.

Bên cạnh đó, hãy duy trì thói quen ăn đúng giờ và hạn chế tối đa thực phẩm nhiều đường, muối hay đồ chế biến sẵn. Thay thế chúng bằng ngũ cốc nguyên hạt và rau xanh giúp kiểm soát độc tố, ổn định môi trường dạ dày. Một chế độ ăn thanh đạm, giàu thực vật chính là chìa khóa để ngăn chặn sự hình thành các tế bào ác tính và đẩy lùi nguy cơ ung thư.