Đi khám sức khỏe định kỳ, nam shipper 35 tuổi phát hiện nhiễm HIV: Choáng váng khi biết nguồn lây

Nguồn lây HIV đã khiến nam shipper không khỏi choáng váng (Ảnh minh họa).

"Bác sĩ, làm sao tôi có thể nhiễm HIV được? Tôi thậm chí chưa từng có bạn gái!..." - câu hỏi của người đàn ông làm nghề shipper khiến chính các bác sĩ cũng cảm thấy đau lòng. Với nước da ngăm đen, khuôn mặt hằn những dấu vết của thời gian, anh là người lao động rất chăm chỉ, ngày ngày miệt mài giao hàng để mưu sinh. Thế nhưng, một lần đến bệnh viện khám sức khỏe định kỳ - điều mà nhiều người vẫn xem là thủ tục đơn giản - không ai ngờ đó lại trở thành khoảnh khắc làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh.

Kết quả xét nghiệm HIV dương tính khiến người đàn ông gần như kiệt quệ. Cầm tờ giấy trên tay, ánh mắt vô định, bàn tay run rẩy, anh liên tục lặp đi lặp lại câu hỏi: "Bác sĩ, liệu có sự nhầm lẫn nào không?"

Choáng váng khi biết nguồn lây nhiễm HIV

Là một người khỏe mạnh, miệt mài đi giao hàng mỗi ngày, bệnh nhân này không thuộc nhóm nguy cơ cao lây nhiễm HIV theo suy nghĩ thông thường. Anh không sử dụng chất kích thích, không có quan hệ gần gũi với người khác. Thế nhưng, khi bác sĩ khai thác sâu tiền sử, một chi tiết quan trọng dần được hé lộ.

Khoảng sáu tháng trước, bệnh nhân từng đi xăm một hình xăm nhỏ tại một tiệm xăm ven đường. Tại đây, các dụng cụ xăm đã không được tiệt trùng cẩn thận. Đó là một quyết định mang tính tùy tiện, được một người bạn giới thiệu vì "rẻ và nhanh". Bệnh nhân thừa nhận đã không kiểm tra dụng cụ cũng như mức độ an toàn của tiệm xăm. Khi ấy, anh hoàn toàn không nghĩ rằng chỉ một "vết xước nhỏ" lại có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đến vậy.

Ngay sau đó, bác sĩ cùng bộ phận xét nghiệm tiến hành kiểm tra lại toàn bộ kết quả. Kết luận cuối cùng vẫn không thay đổi: anh đã nhiễm HIV.

Virus HIV (Ảnh minh họa).

Cảnh báo những nguồn lây nhiễm HIV dễ bị bỏ qua

Câu chuyện của nam shipper khiến nhiều người giật mình bởi HIV không chỉ lây qua đường tình dục như nhiều người vẫn lầm tưởng. Virus này còn có thể lây truyền qua đường máu, khi tiếp xúc trực tiếp với nguồn lây không được tiệt trùng. Trong đó, các hoạt động như xăm mình, xóa xăm, xỏ khuyên tai, xỏ khuyên mũi hay dùng chung dao cạo tại những cơ sở kém vệ sinh đều tiềm ẩn nguy cơ thực sự.

Trong đời sống hàng ngày, nhiều người cho rằng chỉ cần "sống lành mạnh" là đủ để tránh xa HIV. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chỉ một lần chủ quan với những hành vi tưởng như không liên quan cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường.

Theo các chuyên gia y tế, HIV thường lây qua ba con đường chính: quan hệ tình dục không an toàn, đường máu và từ mẹ sang con. Trong đó, con đường lây qua máu - như dùng chung kim tiêm hoặc sử dụng các dụng cụ chưa được tiệt trùng tại tiệm xăm - lại là nguy cơ dễ bị bỏ qua nhất.

Hiện nay, với sự tiến bộ của y học hiện đại, HIV không còn là "án tử". Nếu được phát hiện sớm và điều trị bằng thuốc kháng virus đúng phác đồ, người nhiễm HIV hoàn toàn có thể sống lâu, khỏe mạnh và làm việc bình thường. Thậm chí, nguy cơ lây truyền cho người khác sẽ ở mức rất thấp nếu tuân thủ điều trị nghiêm túc. Điều này phần nào mang lại hy vọng cho những người bất ngờ nhận kết quả giống như người đàn ông trong câu chuyện trên.

Tuy nhiên, vụ việc này cũng là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng mỗi người cần có nhận thức đúng đắn về HIV, tránh tâm lý chủ quan cho rằng "chuyện đó sẽ không xảy ra với mình" . Chỉ một lần sơ ý cũng có thể để lại hậu quả lâu dài.

Câu chuyện đau lòng nhưng đầy bài học ấy không chỉ là lời cảnh tỉnh đối với những ai xem nhẹ việc phòng tránh HIV, mà còn nhắc nhở về trách nhiệm hiểu đúng - làm đúng - sống có ý thức hơn trong một xã hội mà virus này không hề xa lạ.

Nguồn: Kan.China