Ngày 22/7 bắt đầu bước vào tiết Đại Thử, 3 con giáp này đón niềm vui lớn: Người có quý nhân nâng đỡ, người tài lộc khởi sắc

Đại Thử là tiết khí cuối cùng của mùa hè, đánh dấu giai đoạn năng lượng chuyển dịch mạnh trước khi bước sang mùa thu. Từ ngày 22/7, một số con giáp được dự báo sẽ gặp nhiều tín hiệu tích cực về tài lộc, công việc và các mối quan hệ.

Theo lịch tiết khí phương Đông, ngày 22/7 là thời điểm bắt đầu tiết Đại Thử - tiết khí cuối cùng của mùa hè. Đây là giai đoạn dương khí đạt đến đỉnh điểm trước khi dần chuyển sang trạng thái cân bằng, mở ra một chu kỳ mới. Trong quan niệm phong thủy và tử vi, Đại Thử cũng là thời điểm nhiều người có cơ hội "đổi vận", đặc biệt nếu biết nắm bắt cơ hội và chủ động hành động. Dưới đây là 3 con giáp được dự báo sẽ đón nhiều tin vui trong khoảng thời gian này.

1. Tuổi Thìn: Cơ hội đến liên tiếp, quý nhân xuất hiện đúng lúc

Sau một khoảng thời gian phải tự mình xoay xở với nhiều áp lực, người tuổi Thìn bước vào tiết Đại Thử với tâm thế nhẹ nhõm hơn. Đây là lúc những nỗ lực trước đó bắt đầu cho thấy kết quả rõ rệt.

Trong công việc, tuổi Thìn có thể nhận được sự ghi nhận từ cấp trên hoặc đối tác. Những kế hoạch từng bị trì hoãn nay có dấu hiệu được thúc đẩy nhanh chóng. Nếu đang tìm kiếm cơ hội mới, đây cũng là khoảng thời gian dễ gặp được người sẵn sàng hỗ trợ hoặc giới thiệu những mối quan hệ có giá trị.

Tài chính cũng có tín hiệu khởi sắc. Nguồn thu không chỉ đến từ công việc chính mà còn có thể xuất hiện thêm khoản lợi nhuận từ đầu tư hoặc nghề tay trái.

2. Tuổi Dậu: Vận may tài lộc mở rộng, làm gì cũng thuận

Đại Thử mang đến cho người tuổi Dậu nguồn năng lượng tích cực, đặc biệt trong lĩnh vực tiền bạc. Đây là giai đoạn thích hợp để triển khai những kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu hoặc mạnh dạn thử sức với những hướng đi mới.

Người làm kinh doanh có thể đón thêm khách hàng hoặc ký kết được những hợp đồng quan trọng. Người làm công việc văn phòng cũng dễ nhận được cơ hội tăng thu nhập thông qua thưởng, tăng lương hoặc dự án mới.

Không chỉ tài chính, các mối quan hệ xã hội của tuổi Dậu cũng trở nên hài hòa hơn. Sự chân thành và tinh thần trách nhiệm giúp họ nhận được nhiều sự tin tưởng từ những người xung quanh.

3. Tuổi Hợi: Niềm vui đến từ gia đình và cuộc sống

Khác với hai con giáp trên, điều đáng mong chờ nhất của tuổi Hợi trong tiết Đại Thử lại đến từ phương diện tinh thần.

Sau nhiều tháng bận rộn, người tuổi Hợi có cơ hội cân bằng lại cuộc sống, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bản thân. Những khúc mắc trong các mối quan hệ có thể được tháo gỡ, mang lại cảm giác nhẹ lòng.

Công việc vẫn duy trì ổn định và có chiều hướng phát triển tích cực. Dù chưa phải thời điểm bứt phá mạnh về tài chính, tuổi Hợi lại có lợi thế ở sự bền vững. Chỉ cần tiếp tục kiên trì, thành quả sẽ đến trong những tháng cuối năm.

Tiết Đại Thử không chỉ là dấu mốc quan trọng trong năm theo lịch tiết khí mà còn được xem là thời điểm chuyển giao năng lượng. Đây là lúc mỗi người nên rà soát lại các kế hoạch, mạnh dạn nắm bắt cơ hội và điều chỉnh những điều chưa phù hợp.

Với tuổi Thìn, Dậu và Hợi, khoảng thời gian bắt đầu từ ngày 22/7 được dự báo mang đến nhiều tín hiệu tích cực. May mắn sẽ phát huy ý nghĩa khi đi cùng sự chủ động, nỗ lực và tinh thần không ngừng học hỏi của mỗi người.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo