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Ngân hàng đóng tài khoản có số dư dưới 20.000 đồng, người dân cần làm gì?

Bằng Lăng/VTC News
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Nhiều ngân hàng thông báo sẽ đóng các tài khoản thanh toán có số dư dưới 20.000 đồng và không hoạt động trong thời gian dài, vậy người dân cần chú ý điều gì?

Mới đây, nhiều ngân hàng gửi thông báo tới khách hàng về việc rà soát và đóng các tài khoản thanh toán không còn nhu cầu sử dụng.

Đóng tài khoản có số dư dưới 20.000 đồng

Ngân hàng TMCP Quốc Dân - NCB vừa thông báo sẽ đóng những tài khoản thanh toán không hoạt động theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, NCB sẽ đóng các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch liên tục từ 24 tháng trở lên, tính đến ngày 30/6 và những tài khoản có số dư nhỏ hơn mức phí quản lý tài khoản không hoạt động theo biểu phí của ngân hàng, tương đương dưới 20.000 đồng (chưa bao gồm VAT).

Việc đóng tài khoản dự kiến được NCB triển khai từ tháng 7 đến hết tháng 8.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) cũng phát đi thông báo về kế hoạch đóng tài khoản thanh toán đối với một số khách hàng cá nhân theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định nội bộ của ngân hàng.

Theo đó, LPBank sẽ đóng các tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân không còn số dư và không phát sinh giao dịch liên tục trong vòng 12 tháng. Theo LPBank, các tài khoản không đáp ứng điều kiện về số dư tối thiểu hoặc thời gian hoạt động theo quy định sẽ được đưa vào diện đóng theo kế hoạch đã thông báo.

Nhiều ngân hàng thông báo đóng các tài khoản thanh toán không còn nhu cầu sử dụng. (Ảnh minh họa)

Cần làm gì để tránh bị đóng tài khoản?

Các ngân hàng khuyến cáo, để không bị đóng tài khoản, người dùng nên chủ động kiểm tra tình trạng tài khoản qua ứng dụng ngân hàng số, Internet Banking hoặc liên hệ tổng đài, chi nhánh để xác nhận.

Những cách đơn giản giúp duy trì tài khoản như: thực hiện một giao dịch như chuyển khoản, nhận tiền hoặc thanh toán; duy trì số dư theo mức tối thiểu mà ngân hàng yêu cầu; theo dõi các thông báo từ ngân hàng qua ứng dụng, email hoặc tin nhắn SMS để kịp thời xử lý.

Với ngân hàng NCB, để tiếp tục sử dụng tài khoản, khách hàng cần liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch NCB gần nhất trước thời điểm đóng tài khoản để được hướng dẫn. Sau thời hạn trên, ngân hàng NCB sẽ thực hiện đóng tài khoản theo quy định mà không gửi thông báo riêng đến từng khách hàng.

Trong khi đó, LPBank khuyến cáo khách hàng có nhu cầu duy trì tài khoản cần kích hoạt lại tài khoản trước thời điểm ngân hàng thực hiện đóng bằng một trong hai cách: thực hiện ít nhất một giao dịch tài chính chủ động như nộp tiền, chuyển khoản hoặc các giao dịch tài chính khác; hoặc đăng nhập và thực hiện giao dịch trên ứng dụng ngân hàng số LPBank.

Trường hợp không nhận được phản hồi từ khách hàng chậm nhất đến hết ngày 29/7, LPBank sẽ thực hiện đóng các tài khoản thuộc diện áp dụng vào ngày 30/7.

Sau khi tài khoản đã được đóng, khách hàng có nhu cầu sử dụng có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng hoặc đến chi nhánh, phòng giao dịch LPBank gần nhất để được hỗ trợ mở lại hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ theo quy định.

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ngân hàng

khách hàng

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