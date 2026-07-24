Ngắm rừng cần cẩu phủ kín chân trời ở tổ hợp trung tâm hành chính gần 30.000 tỷ của TP.HCM

Khi hoàn thành, nơi đây sẽ trở thành “trái tim” điều hành của đô thị gần 14 triệu dân, tích hợp hạ tầng số và đáp ứng chỗ làm việc cho khoảng 8.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Hệ thống một cửa dự kiến tiếp nhận 1.500–2.000 lượt người dân và đại diện doanh nghiệp mỗi ngày.