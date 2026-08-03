Ngắm nhìn Geely Coolray bản nâng cấp cho chủ xe đam mê tốc độ: Hạ gầm 5 cm, 'dàn chân' dùng phanh Brembo và mâm Rays, dễ được dân chơi Việt học theo nhờ dễ độ và chi phí hợp lý

Bản nâng cấp này mang đến diện mạo hầm hố cùng hiệu suất vận hành vượt trội hơn, đặc biệt là ở tốc độ cao.

Geely Coolray theo phong cách đường đua thể thao

Tại triển lãm GIIAS 2026, Geely đã quyết định hợp tác cùng Garasi Drift để tạo ra một phiên bản Coolray mang đậm dấu ấn cá nhân. . Sự kết hợp này mang đến diện mạo mới mẻ cho chiếc SUV. Đặc biệt, nó nhắm tới khách hàng đam mê tốc độ.

Coolray với bản nâng cấp phong cách xe đua thể thao. Ảnh: Autonetmagz

Ngay từ bên ngoài, chiếc xe lập tức thu hút sự chú ý với cách phối màu theo phong cách Racing Style. Ngoại hình lấy cảm hứng từ những chiếc xe đua chuyên nghiệp. Khu vực cản trước, sau cũng được bổ sung thêm bodykit.

Không chỉ vậy, "dàn chân" của chiếc Coolray được hãng nâng cấp mạnh tay. Chiếc xe dùng bộ mâm đến từ hãng Rays, mang mã ZE40 10 chấu. Phía ngoài, bộ lốp nguyên bản đổi thành loại Michelin Primacy, kích cỡ 245/45. Hệ thống phanh nâng cấp thành loại Brembo với kích thước lớn hơn.

Chi tiết đáng chú ý nhất là khoảng sáng gầm được hạ thêm 50 cm. Theo nhà sản xuất công bố, nguyên bản Coolray cao 18 cm, đồng nghĩa bản độ này có khoảng sáng gầm còn 13 cm. Việc hạ thấp gầm giúp xe trở nên đầm chắc hơn khi di chuyển ở tốc độ cao.

"Dàn chân" mới của Coolray. Ảnh: Autonetmagz

Giữ nguyên sức mạnh của Geely Coolray nguyên bản

Bản độ này vẫn giữ lại "trái tim" quen thuộc của nhà sản xuất Trung Quốc. Dưới nắp capo vẫn là động cơ tăng áp 1.5L, kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp. Khối động cơ này cho công suất 172 mã lực, mô-men xoắn cực đại 290 Nm.

Tay đua Ziko Harnadi từ Garasi Drift đã trực tiếp lái thử mẫu xe nâng cấp này. Anh chia sẻ khối động cơ nguyên bản đã đủ đáp ứng trải nghiệm lái thể thao. Thực tế, sức mạnh của mẫu xe đã được kiểm chứng rất rõ ràng tại đường đua Mandalika

Mẫu SUV được hạ gầm xuống mức 130 mm. Ảnh: Autonetmagz

Tại Việt Nam, Geely Coolray nhận được bản nâng cấp vào tháng 6. Xe có nhiều thay đổi về kiểu dáng lẫn trang bị. Mẫu SUV này được phân phối với 3 phiên bản, giá bán dao động 499-599 triệu đồng.