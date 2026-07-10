HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nga vừa đón kỷ lục vui nhưng không thể vá một 'lỗ hổng' lớn

Vu Lam
|

Nga ghi nhận tháng đầu tiên thặng dư ngân sách trong năm nay khi nguồn thu bật tăng mạnh trong tháng 6, nhưng cú hích này nhiều khả năng chỉ mang tính tạm thời.

Dựa theo dữ liệu Bộ Tài chính Nga công bố ngày 9/7, ngân sách liên bang Nga trong tháng 6 thặng dư khoảng 279 tỷ rúp (3,7 tỷ USD). Đây là tháng đầu tiên trong năm 2026 Moscow ghi nhận thặng dư ngân sách, sau nhiều tháng liên tiếp thâm hụt. Nguồn thu từ dầu khí tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nguồn thu ngoài dầu khí cũng tăng khoảng 1/3, giúp bức tranh tài khóa ngắn hạn bớt u ám hơn.

Tuy nhiên, điểm sáng này được đánh giá là khó kéo dài. Cú nhảy vọt của nguồn thu phần lớn đến từ đợt tăng giá hàng hóa do chiến sự Trung Đông gây ra trong quý II.

Sau khi Iran và Mỹ ký dự thảo thỏa thuận hòa bình trong tháng 6, giá dầu Nga dùng để tính thuế đã giảm nhanh. Theo dữ liệu Bộ Kinh tế Nga, mức giá này giảm xuống còn 63,52 USD/thùng trong tháng 6, từ 86,52 USD/thùng của tháng 5 và 94,87 USD/thùng trong tháng 4. Điều đó đồng nghĩa nguồn thu ngân sách từ dầu khí trong tháng 7 nhiều khả năng sẽ yếu đi đáng kể.

Áp lực càng lớn hơn khi dầu Urals, loại dầu xuất khẩu chủ lực của Nga, đầu tháng 7 đã quay về mức giá trước khi chiến sự Trung Đông bùng phát.

Theo dữ liệu từ Argus Media, dầu Urals tại các cảng phía tây Nga chỉ còn bình quân 41,66 USD/thùng, thấp hơn một nửa so với đỉnh giá trong tháng 4. Diễn biến này báo hiệu sức ép mới đối với ngân khố Điện Kremlin trong những tháng tới.

Trong khi nguồn thu có dấu hiệu hụt hơi trở lại, tốc độ chi tiêu của chính phủ Nga vẫn rất cao. Theo Bộ Tài chính Nga, chi ngân sách trong tháng 6 tăng 11% sau khi đã tăng tới 28% trong tháng 5. Tính chung 6 tháng đầu năm, chính phủ Nga đã chi khoảng 24.350-24.400 nghìn tỷ rúp, tương đương 55% kế hoạch chi cả năm. Con số này cho thấy dư địa để giảm tốc chi tiêu trong nửa cuối năm là rất hẹp, nhất là khi chi ngân sách của Nga thường tăng mạnh hơn vào những tháng cuối năm.

Đáng chú ý, chi cho các đơn hàng nhà nước trong nửa đầu năm tăng tới 47% so với cùng kỳ năm trước, trong khi gần 3/4 hạn mức mua sắm công của cả năm đã được sử dụng. Điều đó cho thấy kế hoạch cắt giảm chi tiêu quân sự lần đầu tiên kể từ khi chiến sự Ukraine nổ ra đang ngày càng xa tầm với. Theo ngân sách năm 2026, Nga từng dự kiến giảm khoảng 11% chi quốc phòng, còn tổng chi ngân sách chỉ tăng 4%, thấp hơn cả mức lạm phát dự kiến. Nhưng thực tế diễn ra hoàn toàn ngược lại.

Dù thâm hụt lũy kế đã thu hẹp nhẹ so với cuối tháng 5, mức thâm hụt ngân sách của Nga đến hết tháng 6 vẫn ở khoảng 5.731 nghìn tỷ rúp, tương đương 2,5% GDP, cao hơn đáng kể so với mục tiêu cả năm là 1,6% GDP.

Đây là mức chênh lệch lớn trong bối cảnh Bộ Tài chính Nga đang cố hướng tới một trạng thái “cân bằng cơ cấu”, tức thâm hụt không vượt quá chi phí trả nợ. Mục tiêu này được đặt ra nhằm giảm áp lực lạm phát từ tài khóa và tạo thêm không gian để Ngân hàng Trung ương Nga nới lỏng chính sách tiền tệ nhanh hơn.

Tuy nhiên, triển vọng đó gặp rủi ro. Ngân hàng Trung ương Nga tháng trước cảnh báo có thể phải tạm dừng chu kỳ nới lỏng lãi suất đã kéo dài một năm, do rủi ro lạm phát tăng lên cùng với sức ép từ chính sách tài khóa.

Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov cũng thừa nhận mục tiêu đưa ngân sách về thế cân bằng cơ cấu đã phải lùi lại vài năm, đồng thời cho biết thâm hụt năm nay sẽ lớn hơn dự kiến trước đó. Cuối tháng trước, Duma Quốc gia Nga còn thông qua các sửa đổi cho phép chính phủ tăng chi mà không cần quy trình phê duyệt như trước trong luật ngân sách.

Theo Yahoo Finance﻿

Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng vừa phát thông báo mới liên quan con số 10.000 vô cùng đặc biệt
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Ukraine

Nga

Trung Đông

Iran

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại