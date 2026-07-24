Nga thiệt hại nặng khi tiêm kích Su-57 bị rơi gần Zvenigorod?

Một máy bay quân sự Nga, nhiều khả năng là tiêm kích Su-57 đã bị rơi ở vùng Moskva vào ban ngày.

Công tác điều tra vẫn đang tiếp diễn tại hiện trường vụ tai nạn máy bay quân sự gần Zvenigorod thuộc vùng Moskva.

Dữ liệu sơ bộ từ giới chuyên gia cho thấy chiếc máy bay gặp nạn chính là tiêm kích tàng hình đa năng thế hệ thứ năm Su-57 Felon, theo nguồn tin giám sát ngành công nghiệp Rerum Novarum.

Thông tin về việc chiếc tiêm kích gặp nạn thuộc loại máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga bắt đầu lan truyền nhanh chóng qua các kênh phân tích quốc tế theo dõi các sự cố hàng không.

Theo đánh giá ban đầu của các chuyên gia giám sát chuyến bay, chiếc phi cơ nói trên đang thực hiện nhiệm vụ theo lịch trình khi gặp nạn ở khu vực trống trải giữa tiểu khu Shikhovo và làng Lukino.

Mặc dù sự cố rất nghiêm trọng, nhưng phi hành đoàn đã kịp thời tránh được những hậu quả bi thảm ngay sau khi máy bay rơi. Các nguồn tin trích dẫn từ lực lượng cứu hộ trên mặt đất, xác nhận phi công đã kích hoạt hệ thống cứu hộ kịp thời. Anh ta đã nhảy dù và tiếp đất an toàn. Một đội tìm kiếm đã được cử đến vị trí chiếc Su-57 bị rơi.

Hiện đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga và Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (UAC) vẫn chưa đưa ra tuyên bố chi tiết nào về việc xác minh loại tiêm kích hoặc nguyên nhân sự cố kỹ thuật.

Một ủy ban đặc biệt của Bộ Quốc phòng đang được cử đến hiện trường vụ tai nạn để tiến hành điều tra.

Khói bốc lên từ chiếc máy bay bị cháy sau vụ tai nạn ở vùng Moskva.

Tiêm kích Su-57 được phát triển bởi Sukhoi (thuộc UAC) và sản xuất tại Nhà máy hàng không Komsomolsk-on-Amur (KnAAZ). Đây là chiến đấu cơ đa năng, quá trình phát triển bắt đầu từ đầu những năm 2000, chuyến bay thử nghiệm diễn ra vào ngày 29/1/2010.

Cuối năm 2020, Nga đã nhận được chiếc Su-57 đầu tiên, máy bay mang số hiệu đuôi 01 đã đi vào hoạt động tại một trong các trung đoàn không quân thuộc Quân khu phía Nam của Nga.

Trước đó vào tháng 12/2019, chiếc máy bay chiến đấu Su-57 đầu tiên được sản xuất hàng loạt đã bị rơi tại vùng Khabarovsk. Vụ tai nạn xảy ra cách sân bay Dzemgi 11km.

Đây là vụ tai nạn đầu tiên liên quan đến máy bay chiến đấu loại này. Vào thời điểm đó, chiếc tiêm kích vẫn chưa được bàn giao cho quân đội.