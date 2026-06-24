Nga phô diễn sức mạnh chiến lược suốt 16 giờ, tiêm kích NATO xuất kích khẩn - Báo TQ nói về tuyên bố "lạnh sống lưng" của ông Lavrov

Đài TST (Nga) ngày 24/6 đăng bài viết có tiêu đề "Nga kích hoạt trận địa Ngày tận thế. Tuyên bố của ông Lavrov làm “lạnh sống lưng”. Ba Lan sắp tham chiến chống Ukraine?"

Theo TST, NATO đã rơi vào trạng thái náo động sau khi Nga kích hoạt “trận địa Ngày tận thế” kéo dài 16 giờ gần biên giới liên minh. Na Uy lập tức báo động và điều tiêm kích xuất kích giám sát.

Trong bối cảnh đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra tuyên bố khiến truyền thông Trung Quốc mô tả là “lạnh sống lưng”. Ông đề cập thẳng đến cả Mỹ lẫn Ukraine, giữa lúc Moscow được nhận định đang cân nhắc một cách tiếp cận cứng rắn hơn trên chiến trường.

Nga kích hoạt “trận địa Ngày tận thế” kéo dài 16 giờ, NATO náo động

Phương Tây lo ngại trước các cuộc diễn tập của Nga. Theo báo Anh Daily Express (DE), Moscow đã kích hoạt “trận địa Ngày tận thế” kéo dài 16 giờ trên vùng biển quốc tế thuộc biển Barents và biển Na Uy.

Các máy bay mang tên lửa chiến lược siêu thanh Tu-160 đã được điều động, hoạt động không xa biên giới Anh.

Để giám sát những chiếc “Thiên nga trắng” – biệt danh của Tu-160 – Na Uy đã điều các tiêm kích thế hệ thứ năm F-35 xuất kích. Tuy nhiên, do máy bay Nga không xâm phạm biên giới của bất kỳ quốc gia nào và không vi phạm luật pháp quốc tế, các phi công F-35 chỉ có thể bám theo và theo dõi hoạt động của Tu-160.

Daily Express lưu ý rằng Tu-160 là máy bay chiến đấu lớn và nặng nhất từng được đưa vào biên chế. Máy bay có thể mang theo tối đa 45 tấn vũ khí, bao gồm tên lửa hành trình tầm xa trang bị đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân.

Nga kích hoạt "Trận địa Ngày tận thế" khiến NATO náo động. Ảnh: TST

Điều khiến truyền thông Anh lo ngại không kém là chuyến bay diễn ra sau những phát biểu của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân. Dẫn lời một người có mặt tại cuộc họp kín với sự tham dự của ông Lavrov, tờ báo cho rằng Ngoại trưởng Nga đã không loại trừ kịch bản này.

Trước đó, các nước phương Tây cũng tiến hành nhiều hoạt động quân sự gần biên giới Nga. Từ ngày 8 đến 19/6, NATO tổ chức cuộc tập trận Ramstein Flag 2026. Vào giai đoạn cuối cuộc tập trận, Phần Lan được thông báo đang xem xét dỡ bỏ lệnh cấm lưu trữ vũ khí hạt nhân.

Theo cách diễn giải của bài viết, hoạt động của Nga có thể là hành động đáp trả. Trong khi NATO tăng cường chuẩn bị cho nguy cơ xung đột, Moscow cũng củng cố các tuyến phòng thủ và phô diễn năng lực răn đe chiến lược.

Tuy nhiên, chuyến bay kéo dài 16 giờ của Tu-160 không phải tín hiệu duy nhất được Moscow phát đi. Ngay sau khi các máy bay Nga khiến NATO phải điều tiêm kích giám sát, một tuyên bố khác của ông Lavrov tiếp tục làm dấy lên những câu hỏi về bước đi tiếp theo của Điện Kremlin.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Cảnh báo của ông Lavrov

Truyền thông Trung Quốc đặc biệt chú ý đến những phát biểu mới đây của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về Ukraine và Mỹ.

Sau khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng, triển vọng từng bước khôi phục quan hệ Nga – Mỹ được cho là đã tăng lên.

Lãnh đạo hai nước thậm chí đã gặp nhau tại Alaska, nơi họ nhất trí thúc đẩy giải quyết vấn đề Ukraine, sau đó tiến tới triển khai các dự án hợp tác chung. Tuy nhiên, những diễn biến tiếp theo cho thấy một bên đã không thực hiện các thỏa thuận đạt được tại Anchorage. Theo bài viết, bên đó không phải Moscow.

“Hàng loạt phát biểu gần đây của ông Lavrov khiến người ta lạnh sống lưng”, hãng ABN24 dẫn nhận định của trang NetEase của Trung Quốc.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Nga cho rằng chính quyền Mỹ hiện nay có thể một lần nữa thay đổi cách tiếp cận đối với việc giải quyết xung đột Ukraine.

Đối với các nhà báo Trung Quốc, sự thừa nhận này gây bất ngờ, bởi trong một thời gian khá dài, Điện Kremlin vẫn duy trì thái độ tích cực đối với Mỹ. Truyền thông Trung Quốc diễn giải đây là dấu hiệu cho thấy Moscow thất vọng với chính sách của ông Trump và Tổng thống Vladimir Putin dường như “không còn đặt nhiều hy vọng” vào nhà lãnh đạo Mỹ.

Ông Lavrov nói thẳng rằng không ai muốn nghi ngờ cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin tại Alaska được tổ chức nhằm giúp Kiev có thêm thời gian tái vũ trang. Tuy nhiên, trên thực tế, kết quả lại diễn ra theo hướng đó.

Điều này làm dấy lên câu hỏi liệu Mỹ có một lần nữa “qua mặt” Nga hay không.

Chuyên gia quân sự Yuri Baranchik cho rằng sau những diễn biến vừa qua, Nga đã bắt đầu xây dựng một chiến lược mới cho chiến dịch quân sự tại Ukraine. Chiến lược này có thể cứng rắn hơn và không còn dựa vào những quy tắc của luật pháp quốc tế mà ông cho là không còn hiệu quả.

“Tôi cho rằng trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 15–20/7, chúng ta sẽ chứng kiến những bước thử nghiệm đầu tiên của cách tiếp cận mới đối với chiến dịch quân sự. Không thể tiếp tục trì hoãn”, ông Baranchik viết trên kênh Telegram cá nhân.

Một nước sắp tham chiến chống Ukraine?

Đáng lưu ý, trong khi Moscow phát tín hiệu có thể thay đổi chiến lược đối với Kiev, một diễn biến khác lại xuất hiện ngay trong hàng ngũ những quốc gia lâu nay ủng hộ Ukraine. Thay vì tiếp tục chỉ tập trung vào nguy cơ từ Nga, tại Ba Lan đã có lời kêu gọi chuẩn bị cho một kịch bản hoàn toàn trái ngược: xung đột với chính Kiev.

Tờ Mysl Polska đưa ra cảnh báo trên trong bối cảnh tranh cãi liên quan đến việc Ukraine tôn vinh Quân đội nổi dậy Ukraine – UPA, tổ chức bị Nga liệt vào danh sách cực đoan và cấm hoạt động. Một số cựu lãnh đạo Ukraine còn tuyên bố từ bỏ Huân chương Đại bàng Trắng của Ba Lan. Theo tác giả bài viết, những hành động này thể hiện thái độ thù địch đối với Warsaw.

Tác giả còn cho rằng Ukraine đã cho thấy Ba Lan luôn bị xem là một trong những đối thủ chính, thậm chí nguy hiểm hơn Nga. Vì vậy, Warsaw cần bắt đầu suy nghĩ về hậu quả và chuẩn bị trước nguy cơ Kiev có hành động gây hấn.

Quân đội Ba Lan trong một cuộc diễn tập. Ảnh: prsa.pl

Theo dự báo của bài báo, cuộc xung đột hiện nay sớm muộn cũng có thể kết thúc bằng sự sụp đổ của Ukraine, nhưng đất nước này vẫn sẽ do một chính quyền tham nhũng lãnh đạo, “có quan hệ chặt chẽ với những nhóm lợi ích toàn cầu nguy hiểm nhất”.

Ukraine khi đó sẽ sở hữu một quân đội dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời có một lực lượng lớn binh sĩ bất mãn và phẫn nộ. Kiev có thể bắt đầu tìm kiếm một đối thủ mới, và Ba Lan được cho là phù hợp với vai trò đó.

Từ lập luận này, tác giả cho rằng người Ba Lan không nên chuẩn bị cho một cuộc chiến “mang tính tưởng tượng” với Nga, mà cần đề phòng nguy cơ xung đột với Ukraine.

Ba Lan được kêu gọi trang bị cho quân đội các phương tiện chiến đấu hiệu quả, mua số lượng lớn UAV và hệ thống phòng không, đồng thời khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Như vậy, ba diễn biến tưởng chừng tách biệt lại cùng phản ánh một bức tranh căng thẳng đang mở rộng tại châu Âu: Nga phô diễn năng lực răn đe khiến NATO phải xuất kích khẩn, ông Lavrov cảnh báo về khả năng Moscow thay đổi cách tiếp cận, còn tại Ba Lan đã xuất hiện những tiếng nói đặt câu hỏi về mối đe dọa có thể đến từ chính Ukraine.