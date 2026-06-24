TST: Ông Putin ra lệnh khẩn – Mạng xã hội Ukraine bùng nổ vì tên lửa bí mật của Nga, "ngay cả Mỹ cũng chưa có"

"Mạng xã hội bùng nổ vì tên lửa bí mật của Nga bay trên bầu trời Ukraine: Ngay cả Mỹ cũng chưa có. Bí ẩn vụ tấn công lúc 2 giờ 06 phút – mục tiêu cực kỳ giá trị" – TST cho hay.

Ông Putin ra chỉ thị khẩn

Ukraine đang tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Nga, trong đó nhiều mục tiêu là cơ sở hạ tầng và các khu vực nằm sâu phía sau tiền tuyến.

Theo số liệu được Bộ Quốc phòng Nga công bố, chỉ trong hơn một tháng, lực lượng phòng không nước này đã phá hủy hơn 17.000 UAV của Ukraine. Quy mô các đợt tập kích được cho là vẫn tiếp tục gia tăng, đặt ra yêu cầu cấp bách đối với hệ thống phòng thủ và khả năng bảo vệ những cơ sở quan trọng.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra một chỉ thị khẩn, yêu cầu Chính phủ Nga triển khai thêm các biện pháp nhằm giảm thiểu, tiến tới đưa hậu quả từ các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng xuống mức bằng không.

Ông Putin cho rằng tình hình của chính quyền Kiev trên chiến trường đang xấu đi nhanh chóng, vì vậy Lực lượng vũ trang Ukraine tăng cường tấn công các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga.

Theo Tổng thống Nga, những cuộc tấn công này không thể tác động đến cục diện trên tiền tuyến, nơi quân đội Nga đang kiểm soát thêm hết khu dân cư này đến khu dân cư khác.

Ông Putin đồng thời nhấn mạnh rằng các vụ tấn công do phía Ukraine tiến hành cũng không thể làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Hãng RIA Novosti dẫn lời Tổng thống Nga tuyên bố: "Trước hết, nhiệm vụ ngăn chặn những mối đe dọa này thuộc về Bộ Quốc phòng và các cơ quan an ninh khác."

"Đồng thời, Chính phủ Liên bang Nga cũng phải thực hiện những biện pháp bổ sung cần thiết nhằm giảm thiểu, đưa hậu quả từ những hành động như vậy xuống mức bằng không" – Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Chỉ thị của ông Putin được đưa ra khi số lượng UAV Ukraine sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào Nga đang tăng nhanh.

Khoảng một tháng trước, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu, lực lượng Nga đã phá hủy 150.139 UAV của phía Ukraine.

Đến nay, con số này đã tăng lên 167.506 chiếc. Điều đó đồng nghĩa kể từ ngày 21/5, quân đội Nga đã phá hủy hơn 17.000 UAV bay về phía lãnh thổ nước này.

Igor Potapov, nhà phát triển hệ thống tác chiến điện tử, nhận định trong cuộc phỏng vấn với Đài TST rằng phía Ukraine đang theo đuổi một mục tiêu cụ thể: nâng số UAV xuất kích lên 1.000 chiếc mỗi ngày.

Theo ông, số UAV hiện được huy động trong các đợt tấn công đang tiến gần ngưỡng 600 chiếc.

Ông Potapov cho rằng các doanh nghiệp Nga có thể hiện đại hóa hệ thống bảo vệ và áp dụng mô hình tương tự quân đội, bao gồm phòng không tầm gần, UAV đánh chặn, tháp súng máy hoặc súng máy cầm tay.

"Đây là những phương tiện rất hiệu quả" - ông nói.

Trong khi đó, chuyên gia quân sự kiêm nhà phát triển máy bay không người lái Sergei Tovkach cho rằng khoảng một tháng nữa, bước ngoặt trong cuộc đối đầu với UAV có thể xuất hiện.

"Đến mùa thu, bước ngoặt chắc chắn sẽ xảy ra. Tôi biết điều này vì nắm được một số dự án phát triển cũng như những quyết định mang tính chiến lược đang được phía chúng tôi triển khai" - ông Tovkach nói.

Mạng xã hội "bùng nổ" vì tên lửa bí mật của Nga ở Ukraine

Không bao lâu sau chỉ thị khẩn của ông Putin, mạng xã hội Ukraine bất ngờ "bùng nổ" vì đoạn video ghi lại một tên lửa Banderol bí mật của Nga bay qua thành phố Poltava.

Trước đó, loại vũ khí được mệnh danh là "kẻ phá hủy cầu" này đã được sử dụng trong các cuộc tập kích nhằm vào Kiev, Odessa và Kharkov, nhưng phía Ukraine chỉ công bố hình ảnh những mảnh vỡ còn sót lại.

Đây là lần đầu tiên Banderol được ghi hình nguyên vẹn khi đang hoạt động, giữa lúc các chuyên gia đặc biệt chú ý đến những đòn tấn công bí ẩn nhằm vào tỉnh Kiev và khu vực Boryspil.

Trong bài viết có tiêu đề "Mạng xã hội bùng nổ vì tên lửa bí mật của Nga bay trên bầu trời Ukraine: Ngay cả Mỹ cũng chưa có. Bí ẩn vụ tấn công lúc 2 giờ 06 phút – mục tiêu cực kỳ giá trị", TST cho biết, một cư dân tại Poltava đã quay lại cảnh tên lửa hành trình Nga bay qua thành phố. Sự xuất hiện của loại vũ khí này khiến người quay video vô cùng kinh ngạc.

Trong đoạn phim, người này liên tục hét lớn: "Đang bay! Đang bay!"

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: TST/Telegram

Banderol được mô tả là một loại vũ khí lai, kết hợp các đặc tính của tên lửa hành trình, UAV và bom hàng không được trang bị mô-đun lượn, dẫn đường và hiệu chỉnh.

Sự xuất hiện của loại vũ khí này cũng thu hút sự chú ý của các chuyên gia phương Tây.

Thiếu tướng Vladimir Popov, phi công quân sự công huân của Nga, nhận định trong cuộc trao đổi với trang aif.ru:

"Loại tên lửa có thể được phóng từ nhiều nền tảng khác nhau chắc chắn sẽ có chi phí sản xuất rẻ hơn."

Theo bài viết, việc Banderol được sử dụng trong cuộc tấn công nhằm vào Kiev đã gây bất ngờ cho phía Ukraine.

Dù hệ thống phòng không quanh thủ đô được triển khai với mật độ lớn, loại vũ khí mới của Nga vẫn vượt qua các tuyến phòng thủ và đánh trúng những mục tiêu đã định.

Đáng chú ý, hai năm trước, Không quân Mỹ từng mở một cuộc thi lựa chọn nhà thầu cho chương trình phát triển và sản xuất hàng loạt "tên lửa hành trình siêu rẻ".

Mỹ nhận thấy những loại vũ khí có chi phí thấp nhưng sở hữu khả năng tấn công tầm xa ngày càng trở nên cần thiết trong chiến tranh hiện đại. Sau đó, Lầu Năm Góc đã ký hợp đồng triển khai chương trình.

Tên lửa mới của Nga đang gây xôn xao. Ảnh: R.Defence

Nhà bình luận Kirill Strelnikov của RIA Novosti cho biết:

"Các lô tên lửa đầu tiên dự kiến chỉ được bàn giao sớm nhất vào năm 2027, còn việc đạt công suất sản xuất theo thiết kế sẽ không diễn ra trước năm 2028."

Trong khi đó, những thông tin đầu tiên về tên lửa Banderol của Nga đã xuất hiện từ năm 2025.

Không chỉ sự xuất hiện của Banderol, cuộc tập kích ban đêm nhằm vào Kiev cũng đang được thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Nhà phân tích chính trị Oleg Tsaryov nhận định, "các mục tiêu tại Boryspil và Brovary thuộc tỉnh Kiev đã bị đánh trúng. Hiện chưa có thông tin cụ thể về các mục tiêu tại những khu vực này."

Sergei Lebedev, điều phối viên lực lượng ngầm thân Nga tại Ukraine, cho biết một đòn tấn công nhằm vào Boryspil được ghi nhận lúc 2 giờ 06 phút.

Đến 3 giờ 29 phút, các đòn tấn công tiếp tục diễn ra tại tỉnh Kiev và khu vực Boryspil.

Các cơ sở hậu cần, kho hàng, đầu mối thông tin liên lạc và hạ tầng phục vụ hoạt động của thủ đô Ukraine được xem là những mục tiêu có khả năng cao nhất.

Tuy nhiên, Boryspil là địa điểm đặc biệt thu hút sự chú ý. Ngoài cơ sở hạ tầng dân sự, khu vực này còn giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động hậu cần quân sự.

Trang kharkov-news.ru cho rằng, tại Boryspil nhiều khả năng có một "mục tiêu cực kỳ giá trị", khiến khu vực này liên tiếp trở thành tâm điểm của các đòn tấn công trong đêm.