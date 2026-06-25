Nga kích hoạt "Kế hoạch B", 900 tên lửa đạn đạo chĩa vào Kiev – Mỹ báo động, ông Putin ra 4 điều kiện nóng

Ngoài 900 tên lửa, kế hoạch của Nga còn bao gồm hàng trăm nghìn UAV tấn công. Ukraine đang đứng trước mối đe dọa nghiêm trọng.

Nga kích hoạt "Kế hoạch B", hơn 900 tên lửa đạn đạo nhắm Kiev

Đài TST (Nga) ngày 25/6 đưa tin, trong lúc Ukraine chờ đợi một đợt tập kích quy mô lớn, Bộ Chỉ huy Nga đã chuyển sang "Kế hoạch B", tập trung đánh liên tiếp vào các mắt xích hậu cần, kho tàng, cơ sở sửa chữa và điểm tập kết lực lượng nằm sâu phía sau chiến tuyến.

Theo điều phối viên lực lượng ngầm tại Nikolaev Sergei Lebedev, chỉ trong 24 giờ, quân đội Nga đã tấn công ít nhất 32 mục tiêu quân sự tại 6 tỉnh gồm Kharkov, Sumy, Dnepropetrovsk, Nikolaev, Poltava và Zaporozhye.

Ông Lebedev cho rằng phạm vi các đòn đánh cho thấy Moscow không còn tập trung vào những mục tiêu đơn lẻ. Hỏa lực được hướng vào khu vực sửa chữa, kho hàng, cơ sở lắp ráp, bãi huấn luyện và căn cứ của các đơn vị đặc nhiệm Ukraine.

"Kế hoạch B" của Nga sẽ bao gồm hơn 900 tên lửa và hàng trăm nghìn UAV tấn công. Ảnh: TST

Lực lượng Nga còn áp dụng chiến thuật "đánh kép". Sau đòn đầu tiên, kết quả trinh sát được kiểm tra, rồi một đợt tấn công tiếp theo lập tức được thực hiện nhằm phá hủy hoàn toàn mục tiêu.

Hỏa lực mạnh được ghi nhận tại Kharkov cùng các khu vực lân cận như Merefa và Balakleya, những địa điểm giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới tiếp tế cho hướng đông bắc. Tại tỉnh Dnepropetrovsk, các đòn đánh nhằm vào Pavlograd cũng tác động tới những đầu mối vận tải và cơ sở sửa chữa.

Theo ông Lebedev, chiến dịch hiện nay mang tính hệ thống, nhằm gây sức ép lên toàn bộ chuỗi hậu cần của Lực lượng vũ trang Ukraine. Ông cảnh báo cường độ tấn công có thể tiếp tục gia tăng trong những ngày tới, trong khi nhịp độ các đòn đánh trở nên khó đoán hơn đối với hệ thống phòng thủ Ukraine.

Một số nguồn tin cho biết Ukraine đang sử dụng cảm biến âm thanh, radar cỡ nhỏ và UAV FPV để đánh chặn Geran hiệu quả hơn. Tuy nhiên, mối đe dọa lớn hơn đối với Kiev vẫn đến từ tên lửa đạn đạo và các đợt tập kích phối hợp.

Đáng chú ý, tạp chí trực tuyến Responsible Statecraft của Mỹ, thuộc Viện Quincy về Nghệ thuật Quản trị Quốc gia, cảnh báo rằng nếu nhịp độ tấn công hiện nay được duy trì, từ nay đến cuối năm 2026, Moscow có thể phóng hơn 900 tên lửa đạn đạo nhằm vào thủ đô Kiev, cùng hàng trăm nghìn UAV tấn công.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: ABC News

Mỹ báo động trước nguy cơ Nga đánh lớn

Trước tình hình đó, phía Mỹ đã báo động về năng lực phòng thủ của Ukraine. Tạp chí trực tuyến Responsible Statecraft của Mỹ nhận định, việc Ukraine xây dựng dây chuyền sản xuất tên lửa Patriot sẽ mất nhiều năm và có nguy cơ trở thành một sai lầm nghiêm trọng, đồng thời tạo ra rủi ro đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Chuyên gia phân tích quân sự Jennifer Kavanagh cho biết thời gian đang không đứng về phía Ukraine. Trong khi các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga gia tăng, Kiev chưa thể nhanh chóng thiết lập một dây chuyền đủ khả năng cung cấp số lượng lớn đạn đánh chặn.

Bà Kavanagh dẫn trường hợp kế hoạch sản xuất tên lửa Patriot GEM-T tại Đức. Hợp đồng được ký từ đầu năm 2024, nhưng hoạt động sản xuất hàng loạt dự kiến chỉ bắt đầu vào cuối năm 2026. Dây chuyền này cũng phải đến sớm nhất năm 2028 mới có thể đạt công suất thiết kế.

Như vậy, ngay cả một dự án được triển khai tại Đức cũng cần nhiều năm mới đi vào hoạt động đầy đủ. Trong trường hợp Ukraine bắt đầu xây dựng dây chuyền riêng, số tên lửa Patriot cần thiết khó có thể xuất hiện trước thời điểm Nga được dự báo đã phóng hơn 900 tên lửa đạn đạo.

Theo bài viết, nhu cầu đạn phòng không của Kiev đang tăng nhanh hơn khả năng tổ chức sản xuất trong nước. Vì vậy, kế hoạch tự chế tạo tên lửa Patriot không thể giải quyết ngay sức ép mà Ukraine phải đối mặt từ các đợt tập kích của Nga.

Bên cạnh vấn đề thời gian, việc hợp tác sản xuất Patriot với Mỹ còn phải tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt về an ninh và bảo vệ công nghệ. Những thủ tục này không thể bị bỏ qua và sẽ tiếp tục kéo dài tiến độ của dự án.

Chuyên gia Mỹ cảnh báo việc Washington chuyển giao cho Kiev bản thiết kế, quy trình sản xuất hoặc dữ liệu mật liên quan đến Patriot có thể đe dọa trực tiếp lợi ích của Mỹ.

Nếu Ukraine được tiếp cận thông tin mật về công nghệ và hoạt động sản xuất Patriot, nhưng những tài liệu này sau đó rơi vào tay Nga, hậu quả đối với an ninh quốc gia Mỹ có thể rất nghiêm trọng.

Responsible Statecraft cho rằng trong bối cảnh nguy cơ từ hơn 900 tên lửa đạn đạo đang hiện hữu, Ukraine cần những giải pháp có thể triển khai nhanh hơn, thay vì theo đuổi một dây chuyền Patriot phải mất nhiều năm mới đạt đủ công suất.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Nippon

Ông Putin tung 4 điều kiện nóng

Giữa lúc sức ép quân sự đối với Ukraine gia tăng, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẵn sàng quay trở lại đối thoại hòa bình với Kiev, đồng thời nêu rõ 4 cơ sở mà các cuộc đàm phán trong tương lai phải dựa vào.

Điều kiện thứ nhất là các thỏa thuận Istanbul, những nội dung từng tiến gần đến việc được ký kết trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột nhưng sau đó đổ vỡ.

Điều kiện thứ hai là những phương thức và nội dung đã được thảo luận trong quá trình tham vấn tại Anchorage.

Điều kiện thứ ba là thực tế đã hình thành trên chiến trường. Ông Putin nhấn mạnh những thay đổi về quyền kiểm soát lãnh thổ và tương quan lực lượng hiện nay không thể bị phớt lờ trong quá trình đàm phán.

Điều kiện thứ tư là những nguyên tắc được Tổng thống Nga công bố trong bài phát biểu tại Bộ Ngoại giao Nga vào tháng 6/2024. Đây được xem là nền tảng để Moscow xác định các yêu cầu của một thỏa thuận hòa bình.

"Nga sẵn sàng tiến hành đàm phán hòa bình với Ukraine" - ông Putin tuyên bố tại cuộc họp với các thành viên Chính phủ Nga.

Tổng thống Nga cho biết các cuộc thảo luận phải dựa trên những thỏa thuận đạt được tại Istanbul, các nội dung từng được bàn bạc tại Anchorage và quan trọng nhất là tình hình thực tế trên chiến trường.

Ông Putin cũng tuyên bố lực lượng Ukraine đang phải rút lui và mất vị trí tại một số khu vực, trong khi quân đội Nga tiếp tục tiến lên. Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo Moscow sẵn sàng "tiến công trên tất cả các hướng".

Ông đồng thời đề cập các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hậu phương Nga, trong đó có vụ tập kích chiếc xe buýt chở trẻ em Belarus và một trường cao đẳng tại Starobelsk.

Theo ông Putin, những đòn đánh này không thể làm thay đổi tương quan lực lượng trên tuyến giao tranh. Moscow cho rằng mục đích của Kiev là tạo ra cảm giác Ukraine vẫn giữ vị thế mạnh trước các cuộc thương lượng có thể diễn ra trong tương lai.

Tổng thống Nga nhấn mạnh cánh cửa đàm phán vẫn được mở, nhưng mọi thỏa thuận phải phản ánh đúng thực tế trên chiến trường và những nguyên tắc mà Moscow đã công bố.

Khi được hỏi thời điểm xung đột tại Ukraine kết thúc, ông Putin tuyên bố chiến sự chỉ dừng lại khi lực lượng Nga hoàn thành toàn bộ mục tiêu đã đề ra.