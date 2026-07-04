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Nga giới thiệu loại đạn chống UAV tiên tiến

vd
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Tập đoàn vũ khí khổng lồ Rostec của Nga vừa giới thiệu một loại đạn chống máy bay không người lái (UAV) tiên tiến.

- Ảnh 1.

Nga giới thiệu đạn Mnogotochie tiên tiến chống UAV.

Một loại đạn chống UAV tiên phong của Nga, sử dụng đầu đạn 3 thành phần đặc biệt trong loại đạn súng cầm tay tiêu chuẩn, đã được giới thiệu trong một video mới do tập đoàn quốc phòng Rostec công bố hôm 3/7, tại một trường bắn thử nghiệm.

Theo báo cáo, dự án Mnogotochie (Hình elip) đã được công bố hồi đầu năm nay và hiện đang được thử nghiệm trong quân đội.

Mnogotochie là một biến thể của loại đạn đa đầu dành cho súng trường. Mỗi viên đạn gồm 3 phần tử xếp chồng lên nhau, được làm từ hợp kim đặc biệt giống như đồng.

Độ xoay của chúng giúp chúng ổn định đủ để tương thích với bộ phận giảm giật đầu nòng, không giống như đạn súng săn, trong khi độ phân tán làm tăng khả năng bắn trúng và vô hiệu hóa UAV FPV cỡ nhỏ.

Theo nhà phát triển, một nhà sản xuất vũ khí chính xác của Nga với chuyên môn về đạn dược đặc biệt, đạn Mnogotochie 5.45x39mm vẫn hiệu quả ở tầm bắn lên đến 150m, trong khi phiên bản lớn hơn 7.62x54mm phù hợp với khoảng cách gấp đôi đó.

Trong video, đạn của cả hai cỡ nòng được thử nghiệm ở chế độ bắn đơn và bắn loạt vào các mục tiêu cố định và di động, cho thấy khả năng xuyên phá cao và độ phân tán khá tốt.

Ở khoảng cách 100m, đạn Mnogotochie có đủ sức xuyên thủng lớp gỗ dày 25mm được đỡ bởi tấm thép dày 0,8mm một cách nhất quán.

Ý tưởng đằng sau loại đạn này là loại bỏ nhu cầu về một loại vũ khí chống UAV riêng biệt, thay thế nó bằng các hộp đạn tương đối nhẹ dành cho các loại vũ khí mà binh lính đã mang theo.

Loại đạn này được thiết kế để lắp đặt trên các dây chuyền sản xuất thông thường.

Mặc dù việc sản xuất hàng loạt đã được khởi động, nhưng loại đạn dược này vẫn được coi là đang trong giai đoạn phát triển và có khả năng sẽ được nâng cấp.

Theo RT

Truyền thông Nga: "Trung Quốc đang dẫn đầu, còn chúng ta thì tụt hậu trong chính lĩnh vực vốn là thế mạnh"


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Tags

Nga

UAV

đạn

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