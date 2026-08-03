Nga đánh vào điểm yếu mới của Ukraine: Tổng thống Zelensky cầu cứu phương Tây

Động thái của TT Ukraine diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại cam kết công khai trước đó về việc cho phép Kiev tự sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot.

Trong khi Ukraine liên tục dùng máy bay không người lái đánh vào các nhà máy lọc dầu và kho nhiên liệu của Nga, Moscow cũng đang đáp trả bằng một chiến dịch khác: nhắm thẳng vào mạng lưới trạm xăng trên khắp Ukraine.

Động thái này diễn ra đúng thời điểm Kiev thừa nhận hệ thống phòng không đang chịu sức ép lớn sau các đợt tập kích tên lửa và UAV quy mô lớn của Nga.

Nga tăng cường tấn công các trạm xăng trên khắp Ukraine

Suốt nhiều tháng qua, Nga đã mở rộng danh sách mục tiêu từ các cơ sở quân sự, nhà máy điện và hạ tầng năng lượng sang một loại cơ sở dân sự khác: các trạm xăng.

Nga tăng cường tấn công các trạm xăng ở Ukraine. Ảnh: Getty

Theo FT, chỉ riêng trong năm 2026 đã có hơn 200 cây xăng trên khắp Ukraine bị tấn công bằng UAV cảm tử hoặc bom lượn. Ban đầu các cuộc tập kích chủ yếu diễn ra gần tiền tuyến, nhưng từ đầu mùa hè, phạm vi đã mở rộng tới cả miền trung Ukraine.

Những khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất gồm Kharkiv, Sumy, Donetsk, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia và Poltava.

Khác với các đòn đánh nhằm phá hủy kho nhiên liệu quy mô lớn, việc nhắm vào các trạm bán lẻ tạo ra tác động trực tiếp tới đời sống thường ngày. Người dân gặp khó khăn trong việc tiếp nhiên liệu, doanh nghiệp vận tải chịu áp lực lớn hơn, trong khi các đơn vị cứu hộ và hậu cần quân đội cũng phải thay đổi cách tiếp cận.

Một số chuỗi bán lẻ nhiên liệu đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó như dựng lưới chống UAV, điều chỉnh giờ hoạt động và yêu cầu nhân viên sơ tán ngay khi còi báo động vang lên. Nhiều cây xăng ở gần tiền tuyến thậm chí chỉ mở cửa trong thời gian rất ngắn để giảm nguy cơ bị tập kích.

Các chuyên gia cho rằng chiến dịch này không chỉ nhằm gây gián đoạn hậu cần mà còn tạo sức ép tâm lý đối với người dân, buộc nhiều khu vực phải sơ tán và khiến chi phí duy trì cuộc sống thời chiến tiếp tục gia tăng.

Ukraine cầu cứu phương Tây

Trong khi Nga mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng nhiên liệu, Ukraine cũng đang phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn trên bầu trời.

Sau một đợt không kích quy mô lớn của Nga khiến nhiều người thiệt mạng trong đêm 31/7, Tổng thống Volodymyr Zelensky một lần nữa kêu gọi các đồng minh phương Tây khẩn trương tăng cường hỗ trợ phòng không cho Kiev.

Lời kêu gọi được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại cam kết công khai trước đó về việc cho phép Ukraine tự sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot. Động thái này làm dấy lên những lo ngại mới về khả năng duy trì lá chắn phòng không của Ukraine trong bối cảnh Nga liên tục gia tăng cường độ các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Theo CNN, đợt tấn công mới nhất của Nga sử dụng kết hợp tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và hàng trăm UAV nhằm vào nhiều khu vực trên khắp Ukraine. Dù lực lượng phòng không đánh chặn được một phần, nhiều mục tiêu vẫn xuyên thủng hệ thống phòng thủ, gây thương vong cho dân thường và làm hư hại cơ sở hạ tầng.

Phát biểu sau vụ tấn công, ông Zelensky cho biết Ukraine đang cần thêm các hệ thống Patriot cùng nguồn tên lửa đánh chặn để bảo vệ các thành phố trước những đợt tập kích ngày càng dày đặc.

Ông cũng kêu gọi các đối tác phương Tây đẩy nhanh tiến độ chuyển giao vũ khí và thúc đẩy hợp tác sản xuất các hệ thống phòng không, cho rằng tốc độ hỗ trợ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bảo vệ người dân Ukraine.

Giới phân tích nhận định Nga đang theo đuổi chiến lược gây sức ép trên nhiều mặt trận cùng lúc.

Một mặt, các đòn tập kích quy mô lớn nhằm tiêu hao kho tên lửa phòng không vốn đã hạn chế của Ukraine; mặt khác, việc mở rộng mục tiêu sang các trạm xăng và hạ tầng dân sự có thể làm gián đoạn hoạt động hậu cần, gia tăng áp lực lên nền kinh tế và đời sống của người dân.

Sự kết hợp giữa chiến tranh trên không và chiến tranh hậu cần đang khiến Kiev phải phân tán nguồn lực trong bối cảnh cuộc xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.