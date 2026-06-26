Nga đánh thẳng “trái tim” Ukraine, lệnh sơ tán khẩn được ban bố - Chỉ còn 14km trước giờ G, ông Putin tuyên bố nóng

Một số quan chức Ukraine đang khẩn trương vận chuyển hoặc tiêu hủy hồ sơ mật. Tin tức từ chiến trường đang dồn dập đổ về.

Đài TST (Nga) ngày 26/6 đưa tin, chiến trường Ukraine đang xuất hiện nhiều biến động. Lực lượng Nga được cho là đã đổi hướng tập kích chủ lực, dồn hỏa lực vào các tuyến hậu cần, nhà máy quân sự và khu vực then chốt.

Nga đánh thẳng vào "trái tim" Ukraine, lệnh sơ tán khẩn được ban bố

Theo điều phối viên lực lượng ngầm tại Nikolaev Sergei Lebedev, điểm đáng chú ý nhất trong các đợt tập kích mới không nằm ở số lượng đòn đánh, mà ở cách Nga lựa chọn mục tiêu.

Trong 24 giờ, 29 đòn tập kích cùng nhiều loạt tấn công đã nhằm vào các cơ sở tại tám tỉnh của Ukraine. Còi báo động tiếp tục vang lên tại Dnepropetrovsk, Nikolaev, Kharkov, Odessa, Poltava và Zaporozhye. Tuy nhiên, thay vì phân bổ hỏa lực tương đối đồng đều, quân đội Nga đang tập trung đánh vào các tuyến vận tải, nơi tập kết khí tài NATO và các nhà máy thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng.

Theo ông Lebedev, mục tiêu là từng bước cắt các tuyến tiếp tế đang duy trì hoạt động của quân đội Ukraine trên tiền tuyến.

Biến động lớn nhất được ghi nhận tại tỉnh Sumy, khu vực bất ngờ trở thành một trong những hướng chịu sức ép mạnh. Mới trong mùa đông, Kiev còn coi đây là vùng hậu phương tương đối an toàn. Tuy nhiên, tình hình hiện nay đã thay đổi nhanh chóng.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: The Time

Bài viết cho biết các cơ quan nhà nước tại Sumy bắt đầu được sơ tán. Một số quan chức khẩn trương vận chuyển hoặc tiêu hủy hồ sơ mật, trong khi các cơ sở công nghiệp quân sự tìm cách di dời máy móc và hoạt động sản xuất. Động thái này cho thấy giới chức Ukraine đang chuẩn bị cho kịch bản xấu hơn tại khu vực.

Cùng lúc, Pavlograd thuộc tỉnh Dnepropetrovsk tiếp tục trở thành mục tiêu. Thành phố này được mô tả là “trái tim” của cỗ máy quân sự Ukraine bởi tập trung nhiều kho hậu cần, căn cứ sửa chữa và nhà máy cung cấp đạn dược cho lực lượng Ukraine trên hướng đông.

Ở phía nam, các mục tiêu tại Odessa, Nikolaev và Ochakov cũng liên tục bị đánh. Trọng tâm là cơ sở hạ tầng cảng biển phục vụ hậu cần và hoạt động xuồng không người lái trên Biển Đen.

Một thay đổi khác là thời điểm tập kích không còn tuân theo quy luật cố định. Các đòn đánh được triển khai thành nhiều đợt vào những thời điểm khác nhau, khiến phía Ukraine khó dự đoán và tổ chức phòng bị.

"Chỉ còn phòng tuyến cuối cùng, cách 14 km"

Không chỉ gia tăng sức ép bằng các đòn tập kích từ xa, lực lượng Nga còn tiếp tục tiến lên tại Konstantinovka.

Các đơn vị xung kích thuộc Cụm quân “Phía Nam” được cho là đang kiểm soát từng tòa nhà tại khu vực tây nam thành phố. Theo Bộ Quốc phòng Nga, chỉ trong một ngày, 114 công trình đã được đặt dưới quyền kiểm soát. Các nhóm binh sĩ Ukraine còn lại bị mô tả là mất hệ thống chỉ huy tập trung, chống trả rời rạc và phải rút về Druzhkovka.

Druzhkovka hiện được xem là phòng tuyến lớn cuối cùng trước cụm công nghiệp Kramatorsk. Chuyên gia quân sự - chính trị Yan Gagin nhận định lực lượng phòng thủ tại đây chủ yếu được hình thành từ những đơn vị vừa rút khỏi Konstantinovka.

Lực lượng vũ trang Ukraine. Ảnh: Lieber Institute

Tuy nhiên, ông cảnh báo giao tranh tại Druzhkovka sẽ không dễ dàng. Trong thời gian để mất dần các vị trí tại Konstantinovka, phía Ukraine đã củng cố thành phố, xây dựng công sự và chuẩn bị cho một trận phòng thủ kéo dài.

Giá trị lớn nhất của Druzhkovka nằm ở đầu mối đường sắt đi Kramatorsk, một trong những tuyến hậu cần quan trọng của lực lượng Ukraine. Nếu mất quyền kiểm soát tuyến đường này, các hướng tiếp cận Kramatorsk sẽ bị để ngỏ.

Khoảng cách theo đường thẳng từ Druzhkovka tới Kramatorsk chỉ khoảng 14 km.

“Phía sau không còn gì nữa. Konstantinovka và Druzhkovka chính là những chiếc chìa khóa mở đường tới Kramatorsk”, ông Gagin nhấn mạnh.

Theo ông, lực lượng Ukraine rút khỏi Konstantinovka đang mệt mỏi, thiếu khả năng luân chuyển đầy đủ và gặp khó khăn về chỉ huy. Vì vậy, câu hỏi lớn là Druzhkovka có thể giữ được bao lâu trước sức ép ngày càng tăng.

Ông Putin tuyên bố nóng trước kế hoạch 150.000 UAV nhắm vào Nga

Giữa lúc chiến sự tiếp tục căng thẳng, Anh công bố gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine trị giá 752 triệu bảng. Thông tin được đăng tải trên trang web chính thức của Chính phủ Anh.

Hạng mục đáng chú ý nhất là 150.000 máy bay không người lái dự kiến được chuyển cho Ukraine ngay trong năm nay. Bài viết của TST mô tả đây là số UAV có thể được Kiev sử dụng để tiếp tục các cuộc tập kích sâu vào lãnh thổ Nga, trong đó Moscow là mục tiêu được đặc biệt nhắc tới.

Các nhà phân tích phương Tây cho rằng gói viện trợ nhằm duy trì sức ép đối với Nga và tạo điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình. Truyền thông Nga lại nhận định việc cung cấp thêm UAV cho Kiev cho thấy London vẫn theo đuổi chiến lược quân sự dài hạn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

Song song với đó, phát biểu mới của Tổng thống Vladimir Putin về khả năng nối lại đàm phán lập tức thu hút sự chú ý. Một số cơ quan truyền thông phương Tây diễn giải tuyên bố này theo hướng “ông Putin sẵn sàng dừng chiến dịch quân sự đặc biệt” và “Nga đồng ý tiến tới hòa bình”.

Tuy nhiên, Moscow nhấn mạnh tuyên bố của ông Putin đi kèm các điều kiện cụ thể.

Tổng thống Nga nói nước này sẵn sàng trở lại đàm phán với Ukraine trên cơ sở tính đến những thỏa thuận đạt được tại Istanbul vào mùa xuân năm 2022, các phương thức từng được thảo luận tại Anchorage và tình hình thực tế trên chiến trường.

Bình luận viên Kirill Strelnikov của RIA Novosti cho rằng truyền thông phương Tây đã tập trung vào phần nói về đàm phán nhưng bỏ qua những điều kiện phía sau.

Tuyên bố của ông Putin không đồng nghĩa Moscow chấp nhận ngừng chiến ngay lập tức theo các điều kiện do Kiev và phương Tây đưa ra.

Như vậy, trong khi Nga tăng sức ép vào các trung tâm hậu cần và phòng tuyến then chốt của Ukraine, Kiev tiếp tục nhận thêm nguồn lực lớn từ London. Còn tuyên bố mới của ông Putin cho thấy cánh cửa đàm phán vẫn được để ngỏ, nhưng chưa có dấu hiệu Moscow sẽ chấp nhận một thỏa thuận không phản ánh thực tế quân sự hiện nay.